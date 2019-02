Ballymena Mart: Strong demand for good quality dairy stock, calved heifers to £2,100

A tremendous entry of just under 500 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a super trade.

Beef cows sold to 180p for a Blue 780kg at £1,404, Friesian cows sold to 130p 610kg £793, beef heifers to 212p Limousin 560kg £1,187, beef bullocks to 213p for Limousin 610kg £1,299 and Friesian bullocks to 162p for 530kg £858.

Beef cows sold to: V McErlaine, Armoy Belgian Blue 780kg, £1,404 (180), B Hall, Monkstown Limousin 630kg, £1,108 (176), R H Sinnamon, Pomeroy Charolais 1,030kg, £1,781 (173), J McGerrigle, Strabane Aberdeen Angus 720kg, £1,238 (172), Walter Hoy, Templepatrick Limousin 680kg, £1,135 (167), John McLaughlin, Bushmills Parthenais 640kg, £1,062 (166), Mrs S Gowdy, Carrickfergus Blonde d’Aquitaine 560kg, £924 (165), Gordon McFetridge, Glenarm Limousin 610kg, £988 (162), Felix McKendry, Broughshane Aberdeen Angus 730kg, £1,168 (160), Stephen Hall, Monkstown Limousin 740kg, £1,184 (160), R H Sinnamon, Pomeroy Limousin 700kg, £1,120 (160), H Crawford, Moneyrea Charolais 970kg, £1,542 (159), Mrs S Gowdy Limousin 680kg, £1,074 (158), William Archbold, Newtownabbey Blonde d’Aquitaine 710kg, £1,107 (156), V McErlaine, Limousin 710kg, £1,100 (155), Walter G Hoy, Templepatrick Limousin 710kg, £1,100 (155), Stephen Hall, Limousin 690kg, £1,069 (155), John McLaughlin, Parthenais 590kg, £908 (154), D McGarel, Glenarm Belgian Blue 560kg, £851 (152), Kevin Lagan, Toomebridge Charolais 690kg, £1,021 (148), D McGarel, Glenarm Limousin 620kg, £911 (147), John Beggs, Whitehead Limousin 660kg, £963 (146), R G A Ashcroft, Coagh Hereford 690kg, £1,007 (146) and Leanne Workman, Kilwaughter Limousin 570kg, £832 (146).

Friesian cows sold to: Joe Maybin, Kells 610kg, £793 (130), H Carson, Dundrod 650kg, £767 (118), W G Johnston, Ligoniel 680kg, £761 (112), R and C Steede, Cullybackey 730kg, £810 (111), S and T Clyde, Straid 720kg, £799 (111), G M Kernohan, Broughshane 620kg, £682 (110), Joe Maybin, Kells 740kg, £806 (109), M McCurdy, Ballymoney 700kg, £756 (108), T Adams, Rathkenny 610kg, £616 (101), J Hayes, Ballymoney 810kg, £818 (101), S and T Clyde, 840kg, £848 (101), Ballybracken Farms, Ballynure 650kg, £650 (100), John Vance, Cookstown 710kg, £702 (99), S and T Clyde 640kg, £627 (98), T F Duncan, Crumlin 580kg, £568 (98), W G Johnston, Ligoniel 630kg, £611 (97), Brian Lyttle, Moorfields 620kg, £601 (97), William Boyd, Swatragh 610kg, £585 (96), Desmond McKee, Randalstown 680kg, £652 (96), Brian Lytle, 690kg, £662 (96), P McGowan, Toomebridge 720kg, £684 (95), T Adams, Rathkenny 680kg, £639 (94), Robert Dunn, Ballyclare 720kg, £676 (94), Blair Jamison, Broughshane 690kg, £648 (94).

Beef heifers sold to: Robert Hood, Broughshane Blonde d’Aquitaine 560kg, £1,187 (212), Limousin 540kg, £1,134 (210), Limousin 470kg, £987 (210), R Henry, Kilwaughter Shorthorn 610kg, £1,256 (206), Robert Hood, Limousin 530kg, £1,091 (206), Henry Boyd, Newtownabbey Limousin 550kg, £1,127 (205), Robert Hood, Limousin 490kg, £999 (204), Linton Brothers, Cloughmills Charolais 670kg, £1,340 (200), Nevin Brown, Ballycastle Charolais 730kg, £1,460 (200), Linton Brothers, Charolais 690kg, £1,366 (198), Robert McIlveen, Connor Charolais 700kg, £1,379 (197), Linton Brothers, Charolais 630kg, £1,222 (194), Robert Workman, Charolais 540kg, £1,047 (194), Linton Brothers, Limousin 660kg, £1,273 (193), Robert Hood, Limousin 510kg, £979 (192), Limousin 500kg, £960 (192), H Crawford, Moneyrea, Charolais 690kg, £1,324 (192), Nevin Brown, Ballycastle Charolais 710kg, £1,363 (192), Charolais 720kg, £1,382 (192), Adrian McMullan, Downpatrick Aberdeen Angus 530kg, £1,017 (192), J McKeever, Ahoghill Parthenais 570kg, £1,083 (190), R McIntyre, Glarryford Limousin 620kg, £1,171 (189), S R Gray, Antrim Limousin 590kg, £1,109 (188), Adrian McMullan, Downpatrick Aberdeen Angus 500kg, £940 (188).

Beef bullocks sold to: Local farmer Limousin 610kg, £1,299 (213), Adrian McMullan, Downpatrick Aberdeen Angus 590kg, £1,239 (210), John Blair, Cullybackey Charolais 630kg, £1,316 (209), local farmer, Limousin 660kg, £1,366 (207), John Blair, Charolais 640kg, £1,318 (206), J McKeever, Ahoghill Parthenais 530kg, £1,091 (206), Parthenais 650kg, £1,339 (206), David Mairs, Magheragall Limousin 730kg, £1,496 (205), Sean McMullan, Downpatrick Aberdeen Angus 550kg, £1,122 (204), J McKeever, Ahoghill Parthenais 680kg, £1,380 (203), local farmer, Limousin 660kg, £1,339 (203), local farmer, Limousin 730kg, £1,481 (203), local farmer, Limousin 660kg, £1,339 (203), C McKenna, Swatragh Charolais 770kg, £1,563 (203), James McFadden, Kells Limousin 680kg, £1,373 (202), local farmer, Limousin 640kg, £1292 (202), R Henry, Kilwaughter Limousin 660kg, £1,320 (200), Charolais 640kg, £1,280 (200), local farmer Simmental 720kg, £1,440 (200), Belgian Blue 730kg, £1,460 (200), Sean McMullan, Downpatrick Aberdeen Angus 630kg, £1,260 (200), Robert McIlveen, Kells Charolais 610kg, £1,220 (200) and R G A Ashcroft, Coagh Limousin 720kg, £1,432 (199).

Friesian bullocks sold to: J Hutchinson, Ballyclare 530kg, £858 (162), R J Bloomfield, Kilrea 590kg, £944 (160), R McKnight, Templepatrick 750kg, £1,192, J Hutchinson, 510kg, £795 (156), R J Bloomfield, 650kg, £1,007 (155), J Hutchinson, 510kg, £790 (155), H Simms, Carrickfergus 530kg, £821 (155), R McKnight, Templepatrick 690kg, £1,062 (154), R J Bloomfield, 610kg, £908 (149), S J Duncan, Crumlin 560kg, £828 (148), R J Bloomfield, 600kg, £876 (146), 680kg, £979 (144), D and S Kennedy, Broughshane 630kg, £900 (143), 650kg, £923 (142).

Demand continued strong for good quality dairy stock to £2,100 for a choice calved heifer from David Dickey, Randalstown.

Calved cows to £2,000 for a second calver from David McNeilly, Randalstown.

Ruling prices: David Dickey, Randalstown £2,100, S Dunlop, Dundrod £2,000, David McNeilly, Randalstown £2,000, W G Johnston, Ligoniel £1,860, Droghal farm, Aghalee £1,810, Thomas Carlisle, Dundrod £1,800, R Thompson, Ligoniel £1,780, D Maybin, Broughshane £1,650, J Surgenor, Dervock £1,500, D S Dickey, Randalstown £1,480, D Maybin, Broughshane £1,450, J Surgenor, Dervock £1,420, W G Johnston, Ligoniel £1,350 and John Graham, Glenwherry £1,350.

60 lots in the suckler ring sold to £1,600 for a 2012 Limousin cow with heifer calf at foot, in calf cows to £1,360.

Ruling prices: M McKinstry, Nutts Corner Limousin £1,600, W J and I Ross, Randalstown Hereford £1,480, J and C Kennedy, Donaghadee Aberdeen Angus £1,360, Limousin £1,350, Aberdeen Angus £1,340, Aberdeen Angus £1,320, Aberdeen Angus £1,300, S and G Davidson, Broughshane Limousin £1,270, J and C Kennedy, Aberdeen Angus £1,220, Limousin £1,180, Aberdeen Angus £1,180, Ian Craig, Antrim Simmental £1,180, David Strange, Ballyclare Limousin £1,160, J and C Kennedy, Limousin £1,140, (2) Aberdeen Angus £1,140, (2) Aberdeen Angus £1,120, Limousin £1,100, Aberdeen Angus £1,100, Ian Craig, Antrim Simmental £1,100, Limousin £1,090, J and C Kennedy, (2) Aberdeen Angus £1,080.

276 lots in the calf ring sold at excellent prices to £470 for a month old Aberdeen Angus bull, a batch of Friesian heifers calves 3-5 months sold from £330 to £480 for D Hanna, Ballymena.

Beef bred bull calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Aberdeen Angus £470, Aberdeen Angus £440, Raymond Stewart, Ballyclare Belgian Blue £430, Leslie Wilson, Aberdeen Angus £430, Alan White, Mosside Aberdeen Angus £425, I Stewart, Bushmills Belgian Blue £425, Leslie Wilson, Aberdeen Angus £410, Andrew McNeill, Coleraine Charolais £405, T J Johnston, Glenavy Limousin £400, Alex Magee, Larne (2) Belgian Blue £395, Cairnleigh Ltd, Aghalee, Belgian Blue £385, H Alcorn, Limavady Charolais £380, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £370, T J Johnston, Glenavy Limousin £370, Andrew McNeill, Coleraine Limousin £365, Cairnleigh Belgian Blue £360, Andrew McNeill, Coleraine Limousin £360, W Gillespie, Portglenone Belgian Blue £360, Sam Kennedy, Doagh Belgian Blue £350, H Alcorn Charolais £350.

Heifer calves sold to: D Hanna, Ballymena (2) Friesian £480, (2) Friesian £450, H Millar, Antrim Belgian Blue £450, Belgian Blue £435, D Hanna Fleckvieh £420, H Millar Aberdeen Angus £420, Raymond Stewart, Ballyclare Limousin £410, D Hanna Friesian £410, Clyde farms, Muckamore (3) £405, Tommy Henry, Stranocum Charolais £400, William Moore Bowman, Comber Limousin £395, D Hanna, Ballymena Friesian £390, £380, Andrew McNeill, Coleraine Limousin £365, H Millar, Antrim Hereford £360.

Friesian bull calves sold to: Andrew McNeill, Coleraine £230, Alex Magee, Larne (5) £220, D J Mawhinney £210, H Millar, Antrim £190, D J Mawhinney £190, Sam Kennedy £150 and J V and R J Moore, (2) Larne £150.

Strong trade throughout for 516 weanlings.

313 pence for a small Charolais bullock 230kg at £720, 305 pence for a 310 Charolais at £945, 300 pence for a 400kg Limousin at £1200.

Heifers to 313 pence for a 310kg Belgian Blue at £970 and 280 pence for a 390kg Limousin at £1,090.

Bulls/bullocks 0-300kgs

Robert Armstrong, Lisburn Charolais 230kg, £720 (313), Charolais 270kg, £800 (296), Sean Mullan, Knockloughrim Limousin 300kg, £880 (293), Robert Armstrong Charolais 290kg, £840 (289), W Dawson, Stoneyford Limousin 210kg, £600 (285), Paul McMullan, Dundrod Limousin 300kg, £845 (281), Patrick McSparron, Cushendun Charolais 290kg, £815 (281), M McNeill, Cushendun Charolais 280kg, £785 (280), Ian Hunter, Straid Charolais 280kg, £780 (278), William Bonnes, Randalstown Charolais 290kg, £800 (275), Paul McMullan, Dundrod Limousin 290kg, £800 (275), Robert Armstrong, Lisburn Charolais 260kg, £705 (271), Charolais 270kg, £720 (266), J G O’Connor, Limavady Limousin 210kg, £560 (266), P Gilmore, Kilrea Limousin 250kg, £660 (264), Limousin 240kg, £630 (262).

301-350kgs

Kenneth Bell, Broughshane Charolais 310kg, £945 (304), Limousin 310kg, £900 (290), Ian Hunter, Straid Charolais 310kg, £885 (285), Kenneth Bell, Charolais 330kg, £940 (284), Robin Nicholson, Monkstown Charolais 350kg, £965 (275), Sean Mullan, Knockloughrim Limousin 340kg, £930 (273), H Crawford, Carnalbana Charolais 350kg, £950 (271), John Hasson, Ballymena Limousin 320kg, £860 (268), M McNeill, Cushendun Charolais 330kg, £880 (266), P Gilmore, Kilrea Charolais 310kg £825 (266), M McNeill, Charolais 340kg, £900 (264), Patrick McSparron, Cushendun Charolais 340kg, £895 (263), H Crawford, Charolais 340kg, £890 (261), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 320kg, £835 (260), Patrick McSparron Charolais 340kg, £885 (260) and A Abbott, Lisburn Limousin 320kg, £830 (259).

351kg and over

David Robinson, Crumlin Limousin 400kg, £1,200 (300), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 370kg, £1,000 (270), Sean Mullan, Knockloughrim Limousin 370kg, £965 (260), Kenneth Bell, Charolais 380kg, £990 (260), Anne Nicholson, Monkstown Charolais 380kg, £985 (259), A S Millar, Antrim Charolais 400kg, £1,030 (257), W and G Hanna, Ballymoney, Charolais 380kg, £965 (254), Kenneth Bell, Broughshane, Charolais 390kg, £990 (253), R Henry, Kilwaughter, Charolais 370kg, £930 (251), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 360kg, £905 (251), Charolais 360kg, £900 (250), M McDonald, Randalstown, Limousin 390kg, £970 (248), M McNeill, Cushendun, Charolais 370kg, £920 (248), R Henry, Kilwaughter, Charolais 370kg, £920 (248), M McNeill, Cushendun, Charolais 380kg, £940 (247) and D and F Kinney, Cushendall, Charolais 360kg, £890 (247).

Heifers 0-300kgs

John Hasson, Ballymena Limousin 220kg, £605 (275), W Craig, Larne Limousin 290kg, £790 (272), Robert Armstrong, Lisburn Charolais 270kg, £730 (270), A J Wilson, Ballymena Charolais 300kg, £795 (265), R Montgomery, Kells Charolais 260kg, £670 (257), E Gillan, Deerfin (2) Belgian Blue 280kg, £700 (250), Robin Nicholson, Monkstown Limousin 280kg, £700 (250), Anne Nicholson, Monkstown Limousin 280kg, £700 (250), W Craig, Larne Limousin 290kg, £720 (248), R and S and Miss P Macauley, Crumlin Limousin 230kg, £570 (247), E Gillan, Deerfin Limousin 290kg, £710 (244), Ian Hunter, Straid Saler 290kg, £710 (244), W Craig, Limousin 290kg, £700 (241), Ian Hunter, Saler 290kg, £700 (241) and Robert Armstrong Charolais 260kg, £620 (238).

301-350kgs

Robin Nicholson, Monkstown Belgian Blue 310kg, £970 (312), Anne Nicholson Charolais 340kg, £945 (277), Robin Nicholson, Charolais 320kg, £870 (271), David Robinson, Crumlin Limousin 350kg, £930 (265), Anne Nicholson, Limousin 320kg, £840 (262), David Robinson, Limousin 350kg, £865 (247), Patrick McSparron, Cushendun Charolais 340kg, £840 (247), Anne Nicholson, Charolais 330kg, £800 (242), G E Scott, Magherafelt Charolais 320kg, £775 (242), David Robinson, Crumlin Limousin 330kg, £795 (240), Patrick McSparron, Charolais 340kg, £815 (239), A Abbott, Lisburn Limousin 330kg, £785 (237), local farmer Charolais 320kg, £760 (237), John Kane, Cushendall Charolais 330kg, £780 (236), E Gillan, Ballymena Blonde d’Aquitaine 340kg, £800 (235), Kenneth Bell, Broughshane Limousin 350kg, £820 (234).

351kg and over

S and M Black, Carnlough Limousin 390kg, £1,090 (279), John Laverty Jnr, Armoy Blonde d’Aquitaine 400kg, £1,105 (276), S and M Black, Limousin 370kg, £970 (262), M McDonald, Randalstown Limousin 410kg, £1,060 (258), H Crawford, Carnalbana Charolais 370kg, £920 (248), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 380kg, £940 (247), Patrick McSparron, Charolais 380kg, £925 (243), M McDonald, Limousin 370kg, £890 (240), Patrick McSparron Charolais 410kg, £980 (239), R McCullough, Milebush Limousin 380kg, £900 (236), S and M Black, Limousin 390kg, £920 (235), E Gillan, Deerfin Charolais 390kg, £895 (229), James Rainey, Crumlin Limousin 400kg, £895 (223), John Kane, Cushendall Limousin 360kg, £805 (223), A Abbott, Lisburn (2) Limousin 360kg, £805 (223).

A smaller entry on Monday evening resulted in another good firm trade.

Ewes and lambs sold to £228, springing ewes to £148, foster ewes to £105, store lambs to £83 and pet lambs to £40.

Springers sold to: J Ferris, Kilrea 5 Texel £148, PL McKeag, Millisle 10 Suff £145, D W and J W Bristow, Portglenone 6 Suffolk £142, P L McKeag 10 Charollais £138, 10 Mule £138, 10 Mule £138, A Milliken, Dundrod 8 Suffolk £137, P L McKeag 10 Mule £135, D W and J W Bristow 7 Suffolk £132, P L McKeag 10 Charollais £130, Neil Marsden, Islandmagee 10 Dorset £126 (twice), A Milliken 7 Suffolk £126 and Neil Marsden 10 Texel £123.

An entry of 140 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in another steady trade.

Bullocks sold to £660 over for a Limousin 620kg at £1,280 presented by S and M Black, Carnlough.

Heifers sold to £550 over for a Limousin 470kg at £1,020 offered by K Minford, Crumlin.

Bulls/bullocks 0-500kg

J M Morrison, Armoy Belgian Blue 480kg, £1,080 (225), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 490kg, £1,040 (212), N McErlaine, Portglenone Limousin 480kg, £990 (206), J M Morrison Limousin 500kg, £1,030 (206), W Allen, Shanksbridge Shorthorn beef 450kg, £895 (198), J S Hamilton, Ballymena Limousin 430kg, £850 (197), Robert Hood, Broughshane Limousin 470kg, £920 (195), N McErlain, Portglenone Limousin 470kg, £915 (194), W Allen, Shanksbridge Shorthorn beef 470kg, £905 (192), Sam Bonnar, Moorfields Aberdeen Angus 490kg, £940 (191) and J S Hamilton Charolais 410kg, £780 (190).

501kg and over

Robert Hood, Broughshane Limousin 530kg, £1,130 (213), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 510kg, £1,080 (211), F Hilton, Ballymena Charolais 540kg, £1,130 (209), R I Bashford, Magheramoune Limousin 550kg, £1,150 (209), S and M Black, Carnlough Limousin 600kg, £1,250 (208), J M Morrison, Armoy Limousin 540kg, £1,120 (207), G McMaster, Broughshane Charolais 530kg, £1,095 (206), S and M Black, Carnlough Limousin 620kg, £1,280 (206), Leo McFall, Charolais 540kg, £1,115 (206), W J Hutchinson, Ballyclare Charolais 540kg, £1,115 (206), Robert Hood, Blonde d’Aquitaine 560kg, £1,155 (206), J M Morrison, Limousin 520kg, £1,070 (205), W J and R J Cuthbert, Ballycarry Blonde d’Aquitaine 610kg, £1,250 (204), S and M Black, Carnlough Charolais 630kg, £1,290 (204), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 540kg, £1,105 (204) and S and M Black, Carnlough Charolais 660kg, £1,350 (204).

Heifers 0-500kgs

David Andrew, Templepatrick Limousin 380kg, £860 (226), Limousin 360kg, £800 (222), Limousin 390kg, £850 (218), K Minford, Crumlin Limousin 470kg, £1,020 (217), David Andrew, Limousin 400kg, £865 (216), Limousin 420kg, £900 (214), M McElhar, Toomebridge Charolais 460kg, £985 (214), David Andrew, Limousin 360kg, £770 (213), M McElchar, Charolais 430kg, £900 (209), K Minford, Limousin 470kg, £970 (206), Limousin 430kg, £875 (203), Limousin 440kg, £895 (203), R J Linton, Broughshane Limousin 470kg, £945 (201), W Allen, Shanksbridge Simmental 470kg, £910 (193) and W Barron, Carrickfergus Belgian Blue 370kg, £710 (191).

501kg and over

K Minford, Crumlin Limousin 560kg, £1,110 (198), Robert Baxter, Portglenone Limousin 570kg, £1,095 (192), W J Campbell, Glarryford Limousin 540kg, £1,035 (191), N McErlain, Portglenone Limousin 540kg, £1,000 (185) and Greg Armstrong, Cloughmills Belgian Blue 560kg, £1,020 (182).

An entry of 1,725 sheep in Ballymena resulted in a slower trade.

Fat hoggets sold to 422p for a pen of 10 Texels 22kg at £93 presented by Ian Montgomery, Glenwherry and to a top per head of £100 on three occasions.

Fat ewes sold to £86.

Fat hoggets (1,303)

Top prices per kg: I Frew, Cullybackey 3 Dorset 19kg, £83.50 (439), J Knox, Broughshane 11 Suffolk 19.5kg, £83 (425), J McCullough, Glenarm 5 Texel 18kg, £76.50 (425), I Montgomery, Glenwherry 10 Texel 22kg, £93 (422), J Walker, Randalstown 7 Texel 19.5kg, £82 (420), Miss M Ring, Portrush 7 Dorset 20kg, £83 (415), N Hamill, Aughafatten 5 Texel 18.5kg, £76.50 (413), Mrs S White, Cloughmills 6 Texel 20kg, £82 (410), James A McQuiston, Ballymoney 28 Texel 22kg, £90 (409), Anne Marie Davey, Broughshane 1 Suffolk 20kg, £81 (405), D McKillop, Glenariffe 11 Suffolk 21.5kg, £86 (400), Rainey Brothers, Ballygally 5 Blackface 22kg, £88 (400), A Christie, Ballymoney 19 crossbred 21kg, £84 (400), J Holmes, Ballycastle 20 Texel 22.5kg, £89.50 (397), J Collins, Ballymoney 26 Texel 22.5kg, £89 (395), R J McKay, Carnlough 7 Suffolk 22kg, £87 (395), J J Hill, Islandmagee 25 Hamsphire 20.5kg, £81 (395), A Brennan, Larne 33 crossbred 23kg, £90 (391), J McCullough, Glenarm 10 Texel 23kg, £90 (391), Brian Lyttle, Moorfields 37 Texel 23.5kg, £91.50 (389), J H Craig, Carnlough 2 Suffolk 23.5kg, £91 (387), S Rainey, Ballygally 12 Blackface 23.5kg, £91 (387), Colin Woodside, Carrickfergus 5 Texel 22kg, £85 (386), J Bonnar, Broughshane 10 Texel 22kg, £84.50 (384).

Top prices per head: H Carson, Dundrod 16 Suffolk 31kg, £100, J Duffin, Ballygally 21 Texel 30.5kg, £100, William Steele, Ballyclare 8 Texel 31kg, £100, Seamus Mullan, Armoy 2 Dorset 30kg, £99, D McCarthy 35 Texel 27.5kg, £99, J McCamley, Carrickfergus 4 Texel 26.5kg, £98, J R Beggs, Larne 3 Lleyn 29kg, £98, S Hoy, Doagh 3 Texel 28.5kg, £98, D Thompson, Randalstown 4 Texel 31kg, £98, C Millar, Kilrea 5 Texel 27kg, £97, G McMaster, Islandmagee 51 Texel 27.5kg, £97, H Carson, Dundrod 24 Dorset 27.5kg, £97, E and S J Hill, Randalstown 10 Texel 26.5kg, 397, 10 Cheviot 27.5kg, £97, L Hunter, Ballyclare 4 Texel 28kg, £97, Robert Loughery, Limavady 17 Blackface 27.5kg, £97, Jonathan Loughery 7 Blackface 27.5kg, £97, Mrs S White, Cloughmills 13 Texel 26.5kg, £96, D Wilson, Newtownabbey 13 Charollais 25.5kg, £95.50, R Morrow, Glenarm 3 Texel 26kg, £95, G Scullin, Toomebridge 1 Texel 26kg, £95, I Barkley, Dunloy 22 Suffolk 25.5kg, £95, R McConaghy, Bushmills 40 Suffolk 25.5kg, £95, A and E Wylie, Martinstown 14 Suffolk, 25.5kg £95, I Frew, Cullybackey 2 Dorset, 29.5kg £95.

Fat ewes (422)

First quality

Suffolk - £75-£86

Texel -£70-£85

Crossbred - £58-£78

Blackface - £40-£50