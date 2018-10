Beef cows sell to £1,366 at Ballymena Mart

357 beef cattle sold to 215p per kg for a 540kg Limousin heifer, steers to 210p for a 740kg Limousin.

Beef cows to 175p for a 610kg Blonde d’Aquitaine, Friesians to 125p for a 690kg.

Beef cows sold to: R N McBride, Ballymena Blonde d’Aquitaine 610kg, £1,067.50 (175), J McCambridge, Ballycastle Limousin 790kg, £1,366 (173), W R Semple, Magheramourne Limousin 650kg, £1,111 (171), J McKenna, Swatragh Limousin 800kg, £1,368 (171), Desmond Fulton, Ballymoney Belgian Blue 740kg, £1,250 (169), Mrs C Fleck, Clough Belgian Blue 740kg, £1,213 (164), Mervyn McConkey, Larne Charolais 720kg, £1,173 (163), J F Savage, Ballywalter Limousin 610kg, £957 (157), Mrs C Fleck Limousin 660kg, £1,036 (157), Brian Reid, Templepatrick Limousin 620kg, £967 (156), S McCambridge, Ballycastle Limousin 660kg, £1,023 (155), Desmond Fulton, Limousin 680kg, £1,047 (154), J F Savage Limousin 710kg, £1,086 (153), Limousin 610kg, £933 (153), W and M Orr, Ballycastle Limousin 650kg, £994 (153), J McKenna, Swatragh Limousin 720kg, £1,094 (152), Antrim Estates, Glenarm Shorthorn beef 810kg, £1,215 (150), J McKenna Limousin 710kg, £1,065 (150).

Friesian cows sold to: D J and S Allen, Limavady 690kg, £862 (125), 680kg, £829 (122), Vincent Laverty, Randalstown 680kg, £809 (119), D J and S Allen, Limavady 770kg, £900 (117), 820kg, £951 (116), D Maybin, Broughshane 790kg, £908 (115), D J and S Allen 720kg, £828 (115), 750kg, £855 (114), Paul McCullough, Glenavy 640kg, £723 (113), T R Lilburn 760kg, £858 (113), 630kg, £705 (112), S J and R J McLean, Straid 650kg, £728 (112), James Chestnutt, Portrush 620kg, £688 (111), S J and R J McLean 720kg, £799 (111), J Blair, Larne 670kg, £730 (109), R Montgomery, Ballymoney 640kg, £691 (108), R A S Barkley, Dunloy 750kg, £810 (108), T and J Mackey, Ballynure 590kg, £631 (107), local farmer 680kg, £720 (106), C A Orr, Cloughmills 690kg, £724 (105), J Blair, Larne 690kg, £710 (103), Forsythe Brothers, Loughgiel 610kg, £622 (102), W J and A McCullough, Broughshane 730kg, £744 (102), local farmer 610kg, £610 (100).

Beef heifers sold to: R H Calvert, Ballywalter Limousin 540kg, £1,161 (215), Lon 550kg, £1,182 (215), Limousin 560kg, £1,187 (212), Charolais 610kg, £1,281 (210), Limousin 530kg, £1,107 (209), Limousin 540kg, £1,112 (206), Limousin 540kg, £1,101 (204), Limousin 540kg, £1,080 (200), G Hagan, Antrim Limousin 500kg, £1,000 (200), Limousin 580kg, £1,160 (200), S Christie, Charolais 630kg, £1 234 (196), R H Calvert Blonde d’Aquitaine 540kg, £1,047 (194), D Hanna, Ballymoney Charolais 570kg, £1,105 (194), Charolais 520kg, £1,003 (193), M McAllister, Crumlin Belgian Blue 570kg, £1,094 (192), Ian McConaghy, Bushmills Charolais 530kg, £1,007 (190).

Beef bullocks sold to: Mervyn Farr, Ballinderry Limousin 740kg, £1554 (210), Charolais 690kg, £1,449 (210), Ian McConaghy, Bushmills Charolais 570kg, £1,191 (209), C Reid, Aghalee Charolais 760kg, £1,580 (208), Mervyn Farr Limousin 720kg, £1,476 (205), C Reid Limousin 640kg, £1,305 (204), J McQuiston, Ballymoney Charolais 580kg, £1,177 (203), Mervyn Farr, Charolais 720kg, £1,454 (202), Limousin 710kg, £1,420 (200), C Reid Limousin 650kg, £1,300 (200), R Thompson, Mosside Charolais 710kg, £1,405 (198), Mervyn Farr, Limousin 700kg, £1,379 (197), C Reid, Aghalee Charolais 670kg, £1,313 (196), T and S Reid, Crumlin Limousin 560kg, £1,080 (193), M Farquhar, Ballymena Aberdeen Angus 720kg, £1,382 (192), Hereford 700kg, £1,330 (190).

43 dairy cows and heifers sold well to £2,080 for a calved heifer from M W Patterson, Ballynahinch, calved cows to £1,780.

Ruling prices: M W Patterson, Ballynahinch £2,080, Ivan Jackson, Ballynure £2,060, David Wallace, Antrim £1,920, W Black, Aghadowey £1,900, W Johnston, Glenavy £1,900, J Surgenor, Dervock £1,880, W Johnston £1,860, W T Bristow, Portglenone £1,850, W Johnston, Glenavy £1,780, W G Johnston, Ligoniel £1,780, D Maybin, Broughshane £1,760, J Surgenor £1,740, M W Patterson, £1,730, David Doonan, Donaghadee £1,720, R J and J A Wright, Stoneyford £1,720, W Johnston £1,710, J Walker, Randalstown £1,650, N G Chambers, Moneyrea £1,600, W Johnston £1,560, Blair Jamison, Broughshane £1,560, N G Chambers £1,550, W Weatherup, Carrickfergusfergus £1,550, W Black, Aghadowey £1,550, W Johnstown £1,520.

Suckler stock sold to £1,760 for a Simmental cow with heifer calf at foot. Ruling prices: D D McDowell, Newtownards Simmental cow and heifer calf £1,760, Simmental cow and heifer calf £1,760, Simmental cow and heifer calf £1,700, P J McKillop, Loughgiel Shorthorn beef cow and heifer calf £1,440, M Warwick, Antrim Simmental cow and bull calf £1,400, A G A McNeilly, Islandmagee Hereford cow and bull calf £1,160, Limousin cow and heifer calf £1,120, P J McKillop, Loughgiel Limousin cow and bull calf £1,070, J V Ramsey, Coleraine Limousin cow and heifer calf £1,070, T Duncan, Doagh Blonde d’Aquitaine cow and bull calf £1,000.

224 lots in the calf ring sold to £470 for a three month old Aberdeen Angus bull, while a month old Simmental fetched £420, heifer calves to £430 for a strong Simmentalmental.

Beef bred bull calves sold to: J Ferguson Snr, Straid Aberdeen Angus £470, Leslie Wilson, Doagh (2) Simmental £470, James McErlaine, Portglenone Simmental £420, Irwin Gamble, Articlave Limousin £370, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £360, McGookin Farming, Ballyclare Aberdeen Angus £360, Ganaway Farms, Millisle Fleckvieh £355, T Herbinson Aberdeen Angus £345, T J Turtle, Broughshane Belgian Blue £340, W Gillespie, Portglenone Charolais £340, Belgian Blue £340, Ganaway Farms, Fleckvieh £335, William Moore Bowman, Comber Limousin £330, Ganaway Farms, Fleckvieh £330, William Jones Snr, Templepatrick Fleckvieh £325.

Heifer calves sold to: Leslie Wilson, Doagh Simmental £430, Aberdeen Angus £420, Aberdeen Angus 390, Ganaway Farms, Millisle, Belgian Blue £385, Leslie Wilson, Aberdeen Angus £375, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £365, Irwin Gamble, Articlave Limousin £365, N and S Wilson, Rathkenny Charolais £360, Charolais £330, T Herbinson, Aberdeen Angus £320, Ganaway farms Here £305, Hereford £300, B Gribben, Dunloy Limousin £295, W Gillespie, Portglenone Belgian Blue £285, D Montgomery, Glenwherry Herefor £280 and R N McBride, Ballymena Belgian Blue £280.

Strong Friesian bulls sold to: McGookin Farming £275, W and F Hill, Randalstown (2) £200, William Moore Bowman, Comber (2) £190, (2) £175, £170, £170, W and F Hill £160, William Moore Bowman £145.

250 weanlings: Stronger lots sold to 267 pence per kg for a 360kg Limousin bullock at £960 while a 300kg Charolais heifer also fetched 267 pence at £800.

Bulls/bullocks 0-300kgs

Mark McClelland, Larne Simmental 210kg, £570 (271), W A Hagan, Ballyclare Aberdeen Angus 260kg, £695 (267), Owen O’Kane, Carnlough Simmental 200kg, £510 (255), Simmental 220kg, £560 (254), Gary Davidson, Ligoniel Charolais 270kg, £685 (253), Owen O’Kane, Charolais 240kg, £605 (252), N Booth, Bushmills Limousin 270kg, £680 (251), W A Hagan, Ballyclare Aberdeen Angus 290kg, £730 (251), Owen O’Kane, Charolais 270kg, £660 (244), D McKay, Broughshane Limousin 200kg, £480 (240), Limousin 210kg, £500 (238), Mark McClelland, Larne Blonde d’Aquitaine 200kg, £475 (237), David Wilson, Newtownabbey Limousin 280kg, £660 (235), S Crothers, Doagh Limousin 260kg, £605 (232), Owen O’Kane, Belgian Blue 280kg, £650 (232), Mark McClelland, Larne Blonde d’Aquitaine 250kg, £570 (228).

301-350kgs

Tony Mulholland, Dunmurry Charolais 320kg, £840 (262), Gary Davidson, Ligoniel Charolais 330kg, £860 (260), W and D McClure, Dundrod Charolais 350kg, £890 (254), Charolais 340kg, £860 (252), Tony Mulholland, Dunmurry Charolais 330kg, £830 (251), W and D McClure Charolais 330kg, £820 (248), J A Ross, Islandmagee Limousin 350kg, £850 (242), W A Hagan, Ballyclare Aberdeen Angus 320kg, £770 (240), Aberdeen Angus 330kg, £770 (233), Tony Mulholland, Dunmurry Charolais 350kg, £800 (228), W and D McClure, Dundrod Charolais 350kg, £800 (228), Charolais 330kg, £740 (224), H Kennedy, Ballynure Blonde d’Aquitaine 330kg, £725 (219), W Dawson, Stoneyford Limousin 320kg, £700 (218), David Wilson, Carntall Limousin 340kg, £740 (217), Limousin 340kg, £730 (214).

351kg and over

William Jones Snr, Templepatrick Limousin 360kg, £960 (266), P McConnell, Ligoniel Charolais 390kg, £940 (241), D O’Loan, Aughafatten Limousin 400kg, £950 (237), W and D McClure, Dundrod Charolais 370kg, £870 (235), P McConnell, Ligoniel Charolais 370kg, £870 (235), A and J McClelland, Doagh Aberdeen Angus 380kg, £880 (231), P McKinstry, Stoneyford Charolais 370kg, £850 (229), S Taylor, Ligoniel Limousin 420kg, £950 (226), Gary Davidson, Ligoniel Charolais 370kg £830 (224), Paul Brankin, Aghalee Charolais 430kg, £950 (220), W and D McClure, Dundrod Charolais 390kg, £855 (219), P McConnell Charolais 380kg, £825 (217), J A Ross, Islandmagee Limousin 380kg, £825 (217), Limousin 420kg, £910 (216), P McConnell, Ligoniel Charolais 370kg, £800 (216), H Kennedy, Ballynure Blonde d’Aquitaine 400kg, £860 (215).

Heifers 0-300kgs

John Kane, Cushendall Charolais 300kg, £800 (266), 270kg, £700 (259), Owen O’Kane, Carnlough Charolais 230kg, £560 (243), Tony Mulholland, Dunmurry Charolais 300kg, £730 (243), N Booth, Bushmills Limousin 260kg, £620 (238), Limousin 250kg, £585 (234), Limousin 250kg, £580 (232), S Dawson, Lisburn Limousin 300kg, £680 (226), John Kane, Blonde d’Aquitaine 270kg, £600 (222).

301-350kgs

John Kane, Cushendall Charolais 310kg, £750 (241), W and D McClure, Dundrod Charolais 350kg, £800 (228), S Taylor, Ligoniel Charolais 340kg, £775 (227), Charolais 340kg, £755 (222), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 330kg, £720 (218), A and J McClelland, Doagh Simmental 320kg, £695 (217), S Taylor, Ligoniel 330kg, £710 (215).

351kg and over

Raymond Jordan, Glenavy Limousin 390kg, £870 (223), P McConnell, Ligoniel Charolais 390kg, £855 (219), Charolais 360kg, £760 (211), W and D McClure, Dundrod Charolais 380kg, £800 (210).

Another super entry of 600 suckled calves in Ballymena on Saturday resulted in another sharp trade.

Bullocks sold to £620 over for a Limousin 350kg at £970 presented by Dale Robinson, Glenarm.

Heifers sold to £660 over for a Charolais 320kg at £980 offered by P and J O’Kane, Carnlough.

Bulls/bullocks 0-300kgs

A Stevenson, Armoy Charolais 230kg, £800 (347), S Taylor, Ligoniel Charolais 230kg, £775 (337), Charolais 260kg, £870 (334), J P Kelly, Newtowncrommelin Charolais 230kg, £765 (332), J Frew, Kells Limousin 190kg, £630 (331), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 280kg, £900 (321), J Frew, Kells Limousin 180kg, £570 (316), A Stevenson, Armoy Charolais 250kg, £790 (316), Hugh McMullan, Glenarm Limousin 160kg, £600 (312), M Henderson-Neill, Mosside Limousin 270kg, £840 (311), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 300kg, £930 (310), Ian Hunter, Straid (2) Charolais 220kg, £680 (309), A Stevenson, Limousin 240kg, £740 (308), Robert Workman Charolais 300kg, £925 (308), M Henderson-Neill Limousin 250kg, £770 (308).

301-350kgs

Dale Robinson, Glenarm Limousin 310kg, £900 (290), A Stevenson, Armoy Charolais 310kg, £900 (290), Robert Workman, Kilwaughter Charolais 320kg, £920 (287), Charolais 310kg, £890 (287), N and S Wilson, Rathkenny Charolais 310kg, £880 (283), Charolais 310kg, £875 (282), A Stevenson, Armoy Charolais 330kg, £930 (281), J Newell, Ballymoney Charolais 320kg, £900 (281), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 320kg, £890 (278), Wharry and McCurdy, Carnlough Charolais 310kg, £860 (277), Georgina McClintock, Glenwherry Charolais 330kg, £915 (277), Dale Robinson, Glenarm Limousin 350kg, £970 (277), A Stevenson Charolais 320kg, £885 (276), M and F Speers, Cullybackey Charolais 310kg, £855 (275), S Douglas, Limavady Charolais 310kg, £850 (274), Wharry and McCurdy Charolais 330kg, £900 (272).

351kg and over

Robert Workman, Kilwaughter Charolais 360kg, £970 (269), A V Magill, Carnlough Limousin 360kg, £940 (261), A Stevenson, Armoy Charolais 360kg, £930 (258), N and S Wilson, Rathkenny Charolais 370kg, £940 (254), Georgina McClintock, Glenwherry Charolais 380kg, £960 (252), D J and R White, Broughshane Charolais 370kg, £930 (251), D J and R White Charolais 370kg, £930 (251), N and S Wilson Charolais 370kg, £920 (248), A V Magill, Limousin 360kg, £890 (247), J Knox, Broughshane Limousin 390kg, £960 (246), Georgina McClintock, Limousin 390kg, £940 (241), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 380kg, £915 (240), Georgina McClintock Charolais 390kg, £930 (238), A V Magill Limousin 370kg, £880 (237), M and F Speers, Cullybackey Charolais 370kg, £880 (237), P McAleese, Loughgiel Charolais 370kg, £875 (236), Wharry and McCurdy, Carnlough Blonde d’Aquitaine 360kg, £850 (236).

Heifers 0-300kgs

Dale Robinson, Glenarm Limousin 240kg, £830 (345), J Newell, Ballymoney Charolais 170kg, £570 (335), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 230kg, £750 (326), M and F Speers, Cullybackey Charolais 290kg, £940 (324), A and D McAfee, Bushmills Charolais 280kg, £900 (321), P and J O’Kane Belgian Blue 200kg, £640 (320), Charolais 240kg, £765 (318), Michelle Wright, Carnlough Charolais 220kg, £700 (318), D McGarel, Glenarm Charolais 260kg, £810 (311), A and D McAfee, Bushmills Charolais 280kg, £870 (310), J Newell Charolais 230kg, £710 (308), Charolais 250kg, £770 (308), P and J O’Kane, Charolais 250kg, £760 (304), Dale Robinson, Glenarm Limousin 270kg, £820 (303), S Douglas, Limavady Charolais 270kg, £810 (300), Georgina McClintock, Glenwherry Limousin 250kg, £750 (300).

301-350kgs

P and J O’Kane, Carnlough Charolais 320kg, £980 (306), L McClinton, Glenarm Charolais 310kg, £870 (280), Thomas Finlay, Larne Charolais 310kg, £860 (277), D and F Kinney, Cushendall Charolais 310kg, £860 (277), A and D McAfee, Bushmills Charolais 310kg, £850 (274), Charolais 320kg, £865 (270), S Taylor, Ligoniel Charolais 310kg, £830 (267), Wharry and McCurdy, Carnlough Charolais 310kg, £825 (266), A and D McAfee, Bushmills Charolais 320kg, £845 (264), Charolais 320kg, £840 (262), A V Magill, Carnlough Limousin 310kg, £810 (261), A and D McAFee (2) Charolais 330kg, £860 (260), J Knox, Broughshane Charolais 310kg, £805 (259), Burns McLean, Armoy Charolais 330kg, £855 (259), John Glenn, Lisburn Aberdeen Angus 340kg, £880 (258).

351kg and over

Ian Dodds, Glenwherry Limousin 370kg, £980 (264), A and D McAfee, Bushmills Charolais 360kg, £950 (263), John Glenn, Lisburn Aberdeen Angus 380kg, £980 (257), Ian Dodds, Glenwherry Limousin 360kg, £910 (252), John Glenn, Lisburn Aberdeen Angus 400kg, £1,000 (250), A and D McAfee, Bushmills Charolais 360kg, £890 (247), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 360kg, £870 (241), M and F Speers, Cullybackey Charolais 410kg, £990 (241), Charolais 410kg, £975 (237), Charolais 380kg, £895.

Another great entry of just under 3,000 sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a very steady trade.

Hoggets sold to £200, ewe lambs to £95, store lambs to £75 and rams to 750gns. Leading prices: Breeders sold to - R Hughes, Newtownhamilton 3 Dorset £200, 3 Dorset £150, local farmer 12 crossbred £145, W Blackburn, Clogher 9 Suffolk £145, Thomas McIlroy, Larne 11 Suffolk £142, S Thompson, Glenarm 15 Suffolk £142, S O’Kane, Dungiven 9 Cheviot £136, local farmer 11 crossbred £136, J Irvine, Carrickfergus 10 Blackface £136, Newpark farms, 6 Suffolk £134, Ian Montgomery, Glenwherry 6 crossbred £132, 2 crossbred £132, S O’Kane, Dungiven 10 Cheviot £132, Newpark farms 6 Suffolk £130, local farmer 12 crossbred £125, R Hughes, 3 Dorset £125.

Ewe lambs sold to: J Boyd, Doagh 10 Suffolk £95, Ian Wilson, Islandmagee 12 Suffolk £94, James Rea, Glenarm 11 Suffolk £88, Roy Carlisle, Newtownabbey 1 Zwartble £86, local farmer 12 mule £86. 14 mule £84, Matt Gingles, Kilwaughter 5 mule £84, J Boyd, Doagh 8 Suffolk £84, Matt Gingles, 14 mule £82, James Rea, Glenarm 11 Suffolk £81, Barry McCann, Cargan 11 Suffolk £80, local farmer 14 mule £80, P McDonnell, Cushendall 10 mule £80, Matt Gingles 10 Suffolk £78, James Rea, Glenarm 10 Suffolk £77, 10 Suffolk £77, Barry McCann, Cargan 10 crossbred £76.

Store lambs sold to: A Magee, Larne 1 Texel £75, Alex Magill, Carnlough 10 Texel £74.50, J Armstrong, Martinstown 27 Texel £72, Alex Magill 20 Texel £71, Alex McCann, Glenravel 12 Suffolk £70, H M Dobbin, Aughafatten 14 Texel £70, Paul Butler, Rathkenny 43 crossbred £69.50, B Gaston, Ballymena 14 Texel £69, D W McFarland, Aldergrove 26 Texel £68.50, W Wright, Carnlough 23 Texel £68, K Kidd, Broughshane 33 Texel £67.50, Colin McDonnell, Martinstown 28 Texel £67.50, M McAuley, Martinstown 1 Suffolk £67.50.

Rams sold to: B McVicker, Bushmills (2) Suffolk 750gns, A l Gault, Newtownabbey Suffolk 700gns, B McVicker Suffolk 700gns, R Blair, Ballymoney Suffolk 750gns, W R Blair Suffolk 600gns, Al Gault Suffolk 580gns, J H Hegarty, Bendooragh Suffolk 550gns, B McVicker Suffolk 550gns, R C and J C Watson, Rasharkin Suffolk 550gns, John Johnston, Tobermore Texel 550gns, J H Hegarty Suffolk 520gns, B McVicker Suffolk 520gns, Joe Adams, Glarryford Suffolk 520gns.

Another good entry of 330 store cattle in Ballymena resulted in a steady trade. Bullocks sold to £675 over for a Charolais 600kg at £1,275 offered by A Foreman, Belfast.

Heifers sold to £670 over for a Limousin 530kg at £1,200 presented by T McConnell, Templepatrick.

Bulls/bullocks 0-500kgs

Robert Workman, Kilwaughter Charolais 410kg, £1,020 (248), Charolais 430kg, £1,050 (244), E and E Nelson, Ballycarry Limousin 420kg, £1,000 (238), Robert Workman, Charolais 490kg, £1,160 (236), Belgian Blue 450kg, £1,060 (235), Charolais 430kg, £1,010 (234), Charolais 440kg, £1,030 (234), Thomas Clyde, Antrim Limousin 430kg, £1,000 (232), E and E Nelson, Limousin 440kg, £1,020 (231), S Taylor, Ligoniel Limousin 440kg, £1,020 (231), Robert Workman, Charolais 410kg, £950 (231), Charolais 450kg, £1,040 (231), Charolais 460kg, £1,060 (230), S Taylor, Limousin 440kg, £1,010 (229), E and E Nelson, Limousin 370kg, £840 (227), S Taylor, Charolais 440kg, £990 (225).

501kg and over

Robert Workman, Kilwaughter Limousin 520kg, £1,170 (225), Charolais 510kg, £1,140 (223), Alastair Foreman, Belfast Charolais 580kg, £1,235 (212), Charolais 660kg, £1,275 (212), Carrigeen Farms (2) Charolais 520kg, £1,100 (211), H O’Melvena, Broughshane Charolais 570kg, £1,205 (211), Alastair Foreman, Charolais 530kg, £1,120 (211), John Blair, Cullybackey Limousin 530kg, £1,120 (211), E and E Nelson, Ballycarry Limousin 540kg, £1,135 (210), Robert Workman Limousin 510kg, £1,070 (209), Charolais 540kg £1,130 (209), W Montgomery, Broughshane Charolais 520kg, £1,080 (207), C Tinsdale, Carnlough Charolais 580kg, £1,200 (206), E and E Nelson, Limousin 550kg, £1,130 (205), J and J Rea, Kilwaughter Charolais 660kg, £1,350 (204).

Heifers sold to: E and E Nelson, Ballycarry Limousin 460kg, £955 (207), Limousin 490kg, £1,010 (206), T McConnell, Templepatrick Limousin 470kg, £960 (204), E and E Nelson, Limousin 460kg, £925 (201), Alastair Martin, Blonde d’Aquitaine 490kg, £980 (200), E and E Nelson, Aberdeen Angus 350kg, £690 (197), John Saunderson, Glenwherry Limousin 400kg, £785 (196), E and E Nelson, Limousin 480kg, £940 (195), N Boyd, Broughshane Limousin 400kg, £780 (195), Hay Brothers, Ballycarry Hereford 480kg, £890 (185), S Dickson, Bellaghy Limousin 470kg, £870 (185).

501kg and over

T McConnell, Templepatrick Limousin 530kg, £1,200 (226), Charolais 520kg, £1,100 (211), E and E Nelson, Ballycarry Limousin 510kg, £1,070 (209), T McConnell Limousin 540kg, £1,120 (207), Charolais 510kg, £1,040 (203), H O’Melvena, Broughshane Charolais 580kg, £1,180 (203), T McConnell, (2) Charolais 520kg, £1,050 (201), H O’Melvena, Charolais 570kg, £1,150 (201), T McConnell, Charolais 520kg, £1,035 (199), J Hutchinson, Ballyclare Aberdeen Angus 510kg, £1,010 (198), B Black, Carnlough Charolais 510kg, £1,005 (197), T McConnell, Charolais 540kg, £1,060 (196), Sandra Hunter, Bushmills Limousin 570kg, £1,100 (193).

An entry of 2,374 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat lambs sold to 348p for a pen of 28 Beltex 21.5kg at £75 offered by J W Harbinson, Limavady and to a top per head of £83 on three occasions.

Fat ewes sold to £82.

Fat lambs (2,030)

Top prices per kg: Hugh McNeill, Ballygally 18 Texel 19.5kg, £69 (353), J W Harbinson, Limavady 28 Beltex 21.5kg £75 (348), J McCollum, Carnlough 8 Charolais 20.5kg £71 (346), Roy Hunter, Broughshane 51 Texel 21.5kg £74 (344), A and J McCann, Cargan 2 Texel 19.5kg £67 (343), J McCollum, 8 Charolais 23kg £79 (343), Luke Finlay, Broughshane 22 Texel 20.5kg £70 (341), Andrew Armstrong, Broughshane 25 Texel 20.5kg £70 (341), Edith Duff, Kells 10 Texel 23.5kg £80 (340), J McNeill, Coleraine 34 Texel 23kg £78 (339), Shaws Hill farm, Kells 60 Texel 23kg £78 (339), R Coleman, Glarryford 24 Texel 23kg £78 (339), J and N Morrow, Glenarm 6 Texel 23.5kg £79 (336), Yvonne Gregg, Broughshane 16 Texel 21.5kg £72 (334), John Lennox, Kilrea 10 Texel 23kg £77 (334), Dundarave Properties, Bushmills 28 Texel 23kg £77 (334).

Top prices per head: D Hanna, Ballymoney 15 Charollais 28kg £83, M Moffett, Broughshane 17 Charollais 27kg £83, David Duffin, Toomebridge 40 Texel 25.5kg, £82, Thomas Clyde, Antrim 10 Texel 28.5kg, £82, D Thompson, Randalstown 17 Texel 28.5kg, £82, Norman McBurney, Moorfields 62 Charollais 25.5kg, £81.80, Matt Gingles, Kilwaughter 15 crossbred 27kg, £81.50, local farmer 12 crossbred 27kg, £81.50, Andrew Park, Ballynure 35 Texel 26.5kg, £81.50, Leslie Turtle, Broughshane 15 Texel 26kg, £81, V Anderson, Cloughmills 2 Suffolk 27kg, £81, R and H Calvin, Finvoy 5 Charollais 28kg, £81, Matt Workman, Kilwaughter 24 Texel 25kg, £80.50, Philip Kerr, Cloughmills 24 Texel 24.5kg, £80.50, C Gribben, Dunloy 54 Texel 25kg, £80.

Fat ewes (344)

First quality

Suffolk - £65-£80

Texel - £65-£82

Crossbred - £55-£68

Blackface - £35-£50