Bullocks peak at £1,140 per head at Downpatrick Mart

At the Monday night cattle sale on April 8, 2019 in the heavy weight category bullocks peaked per head at £1,140 for 600kg Limousin (1.90ppk) with heifers at £1,090 for 586kg Limousin (1.86ppk).

Good quality light weight stores selling to a top of £2.56ppk.

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks

Downpatrick farmer 600kg Limousin £1,130 (1.90ppk), Saintfield farmer 596kg Limousin £1,140 (1.91ppk), Tullymurray farmer 546kg Limousin £1,080 (1.98ppk), Dromore farmer 494kg Charolais £1,070 (2.16ppk), Kilkeel farmer 472kg Limousin £1,000 (2.12ppk), Downpatrick farmer 680kg Charolais £1,000 (1.47ppk), Dromore farmer 488kg Simmental £985 (2.02ppk), Ballynahinch farmer 436kg Limousin £970 (2.22ppk), Newcastle farmer 378kg Limousin £905 (2.39ppk), Downpatrick farmer 346kg Charolais £885 (2.56kg), Ballydugan farmer 346kg Limousin £880 (2.54ppk), Downpatrick farmer 516kg Aberdeen Angus £845 (1.64ppk), Ardglass farmer 466kg Hereford £835 (1.79ppk) and 434kg Limousin £835 (1.92ppk), Castlewellan farmer 362kg Charolais £830 (2.30ppk), Downpatrick farmer 414kg Limousin £770 (1.86ppk), Crossgar farmer 380kg Aberdeen Angus £750 (1.97ppk), Vianstown farmer 358kg Aberdeen Angus £740 (2.07ppk), Ballynahinch farmer 298kg Limousin £650 (2.18ppk) and 440kg Aberdeen Angus £645 (1.45ppk), Ballybrannagh farmer 406kg Aberdeen Angus £610 (1.50ppk) and Crossgar farmer 264kg Limousin £600 (2.27ppk)

Heifers

Ballynahinch farmer 586kg Charolais £1,090 (1.86ppk), Ballynahinch farmer 660kg Charolais £1,075 (1.63ppk), Raffery farmer 594kg Aberdeen Angus £990 (1.67ppk), Drumaness farmer 462kg Limousin £960 (2.08ppk), Carsonstown farmer 476kg Aberdeen Angus £940 (1.98pk), Drumaness farmer 484kg Limousin £880 (1.820ppk), Saintfield farmer 486kg Charolais £880 (1.81ppk), Drumaness farmer 446kg Limousin £870 (1.95ppk) and 454kg Charolais £860 (1.89ppk), Crossgar farmer 506kg Aberdeen Angus £850 (1.68ppk) and 488kg Belgian Blue £845 (1.73ppk), Drumaness farmer 398kg Limousin £830 (1.95ppk) and 470kg Belgian Blue £815 (1.73ppk) and 392kg Limousin £805 (2.05ppk), Downpatrick farmer 434kg Charolais £780 (1.80ppk), Lisburn farmer 542kg £770 (1.40ppk), Crossgar farmer 496kg Aberdeen Angus £765 (1.54ppk), Annalong farmer 374kg Limousin £750 (2.01ppk), Comber farmer 526kg Aberdeen Angus £750 (1.43ppk), Crossgar farmer 396kg Charolais £750 (1.89ppk), Downpatrick farmer 400kg Charolais £745 (1.86ppk), Downpatrick farmer 370kg Hereford £720 (1.95ppk), Crossgar farmer 340kg Limousin £700 (2.06ppk), Newcastle farmer 368kg Limousin £700 (1.90ppk), Ballynahinch farmer 364kg £700 (1.92ppk), Crossgar farmer 406kg Belgian Blue £690 (1.70ppk), Downpatrick farmer 384kg £680 (1.77ppk), Ballynahinch farmer 392kg Limousin £650 (1.66ppk), Vianstown farmer 338kg £650 (1.92ppk) and 372kg Charolais £640 (1.72ppk) and 370kg Charolais £640 (1.73ppk), Newcastle farmer 284kg Limousin £620 (2.18ppk), Ardglass farmer 342kg Aberdeen Angus £610 (1.78ppk), Crossgar farmer 332kg Limousin £600 (1.81ppk), Ballynahinch farmer 334kg Aberdeen Angus £595 (1.78ppk), Saintfield farmer 326kg Limousin £590 (1.81ppk) and 276kg Limousin £590 (2.14ppk) and Vianstown farmer 396kg Charolais £570 (1.44ppk) and 284kg Limousin £535 (1.88ppk), Ballynahinch farmer 266kg Charolais £530 (1.99ppk).

At the sheep sale on Saturday, March 9, 2019 hoggets sold to £93.50, fat ewes to £100.00 and light weight lambs to £3.56ppk.

Hoggets

Ardglass farmer 27kg, £93.50, Killinchy farmer 27kg, £93.50, Downpatrick farmer 28kg, £91.50, Ballyhornan farmer 27kg, £91.00 and 30kg, £90.00, Jerretspass farmer 24kg, £90.00, Castlescreen farmer 27kg, £90.00, Ballylough farmer 30kg, £89.60, Saintfield farmer 26kg, £89.50, Raholp farmer 24kg, £89.00, Saintfield farmer 24kg, £89.00, Darragh Cross farmer 49kg, £88.00, Saintfield farmer 23kg, £87.00, Legamaddy farmer 23kg, £86.00, Ballynoe farmer 25kg, £85.50, Newry farmer 22kg, £83.00 and 21kg, £80.00, Annaclone farmer 20kg, £80.00, Downpatrick farmer 21kg, £80.00, Jerretspass farmer 18kg, £63.00 and Crossgar farmer 15kg, £53.50.

FAT EWES

Ballynoe farmer £100.00, Ballykinlar farmer £88.00, Downpatrick farmer £80.00, Downpatrick farmer £70.00, Annaclone farmer £72.00, Castlewellan, Loughinisland, Ardglass and Downpatrick farmer’s £70.00.