Bullocks sell to £1,440 at Ballymena Mart

An entry of just under 300 beef cattle in Ballymena resulted in a great trade.

Beef cows sold to 198p for a Belgian Blue 810kg at £1,603, Friesian cows to 115p for 720kg at £828, beef heifers to 213p for 560kg at £1,192, beef bullocks to 215p for 670kg at £1,440.

Friesian bullocks to 166p for 760kg at £1,261.

Beef cows sold to: J McGerrigle, Strabane Belgian Blue 810kg, £1,603 (198), H McCracken, Ballywalter Limousin 900kg, £1,674 (186), David J Jones, Nutts Corner Charolais 770kg, £1,393 (181), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 740kg, £1,324 (179), John Beggs, Whitehead Limousin 720kg, £1,238 (172), John McLaughlin, Bushmills Parthenais 770kg, £1,301 (169), R Forsythe, Portglenone Limousin 890kg, £1,486 (167), A McNeilly, Muckamore Blonde d’Aquitaine 680kg, £1128 (166), John Beggs, Whitehead Belgian Blue 700kg, £1,155 (165), Neil Cole, Downpatrick Limousin 710kg, £1,150 (162), J McCracken, Limavady Stabiliser 780kg, £1,232 (158), David Andrew, Templepatrick Limousin 550kg, £869 (158), W G Bonar, Randalstown Limousin 500kg, £785 (157), David Jones, Nutts Corner Charolais 1,010kg, £1,585 (157), Charolais 880kg, £1,364 (155), F McNeilly, Glarryford Limousin 830kg, £1,261 (152), J McGerrigle, Limousin 750kg, £1,140 (152), Daniel F McAlonan, Dunloy Limousin 820kg, £1,230 (150), W G Bonar Limousin 460kg, £690 (150), J McCracken, Limavady Limousin 680kg, £1,013 (149), W G Bonar Limousin 440kg, £651 (148), E Ferguson, Magherafelt Limousin 610kg, £890 (146), W G Bonar Limousin 460kg, £671 (146) and Neil Cole, Downpatrick Belgian Blue 750kg, £1,087 (145).

Friesian cows sold to: R Thompson, Ligoniel 720kg, £828 (115), McGookin Farming, Ballyclare 730kg, £795 (109), H Carson, Dundrod 590kg, £643 (109), B Alexander, Ahoghill 760kg, £820 (108), 690kg, £724 (105), H Carson 850kg, £892 (105), 610kg, £640 (105), J Hayes, Ballymena 680kg, £707 (104), D Devlin, Randalstown 690kg, £717 (104), S Wilson, Ballymena 660kg, £686 (104), McGookin Farming 680kg, £700 (103), Mrs M Wilkin, Islandmagee 690kg, £710 (103), J McAleese, Portglenone 660kg, £666 (101), W W McCormick, Ballycastle 690kg, £690 (100), S Wilson, Ballymena 800kg, £792 (99), 580kg, £574 (99), H Carson, Dundrod 700kg, £679 (97), T F Duncan, Crumlin 750kg, £727 (97), D Maybin, Broughshane 630kg, £604 (96), T Adams, Rathkenny 780kg, £748 (96), W W McCormick 710kg £674 (95), Harold Johnston, Ahoghill 620kg, £589 (95), D F McAlonan, Dunloy 590kg, £554 (94) and D Maybin, Broughshane 620kg, £582 (94).

Beef heifers sold to: H McCracken, Ballywalter Limousin 560kg, £1,192 (213), J McCracken, Limavady Charolais 640kg, £1,337 (209), Charolais 620kg, £1,289 (208), Charolais 670kg, £1,386 (207), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 580kg, £1,194 (206), J McCracken Charolais 600kg, £1,230 (205), J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 580kg, £1,189 (205), J McCracken Charolais 660kg, £1,339 (203), Limousin 650kg, £1,319 (203), H McCracken Limousin 620kg, £1,240 (200), Linton Brothers, Cloughmills Limousin 630kg, £1,253 (199), J McCracken, Charolais 710kg, £1,398 (197), Limousin 560kg, £1,097 (196), John Kennedy and Partners, Ballywalter Aberdeen Angus 520kg, £1,019 (196), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 590kg, £1,156 (196), Linton Brothers, Cloughmills Limousin 580kg, £1,125 (194), J McCracken Charolais 710kg, £1,370 (193), Linton Brothers, Charolais 710kg, £1,363 (192), Charolais 680kg, £1,305 (192), Gareth Hayes, Ballymena Limousin 590kg, £1,126 (191) and J F Savage and Partners, Limousin 610kg, £1,165 (191).

Beef bullocks sold to: A McNeilly, Muckamore Limousin 670kg, £1,440 (215), S Adams, Broughshane Limousin 690kg, £1,407 (204), Limousin 710kg, £1,434 (202), John McKeague, Dunloy Limousin 700kg, £1,407 (201), S Adams, Blonde d’Aquitaine 750kg, £1,500 (200), John McKeague, Limousin 800kg, £1,592 (199), S Adams, Aberdeen Angus 730kg, £1,438 (197), R Forsythe, Portglenone Limousin 780kg, £1,528 (196), Ian McConaghy, Bushmills Shorthorn beef 620kg, £1,209 (195), S Adams, Broughshane Limousin 670kg, £1,299 (194), Craig Murphy, Dromore Charolais 660kg, £1,273 (193), James McFadden, Kells Limousin 650kg, £1,254 (193), S Adams, Broughshane Aberdeen Angus 680kg, £1,312 (193), N Wilson, Ballymena Belgian Blue 620kg, £1,190 (192), James McFadden, Kells Limousin 770kg, £1,478 (192), S Adams, Broughshane Limousin 740kg, £1,406 (190), Ian McConaghy, Bushmills Shorthorn 590kg, £1,109 (188), Shorthorn 600kg £1,122 (187), James McFadden Limousin 670kg, £1,246 (186), N Wilson, Ballymena Belgian Blue 650kg, £1,202 (185), James McFadden Belgian Blue 740kg, £1,369 (185), J H Fraser, Belfast Charolais 540kg, £993 (184), S Morrison, Liscolman Simmental 770kg, £1,409 (183) and S Adams, British Blue 740kg, £1,354 (183).

Friesian bulls sold to: Craig Murphy, Dromore 760kg, £1,261 (166), J Hutchinson, Ballyclare 500kg, £765 (153), 590kg, £885 (150), 540kg, £799 (148).

Strong demand continued for good quality dairy stock to £2,260 for a choice calved heifer from Droghal farm, Aghalee. Ruling prices: Droghal farm, Aghalee £2,260, D Maybin, Broughshane (2) £2,100, David Wallace, Antrim £2,020, D McNeilly, Randalstown £1,920, Droghal Farm £1,900, R H and H A Shanks, Dunadry £1,780, Droghal Farm £1,750, R H and H A Shanks £1,730, David Wallace, Antrim £1,640, Gary McConnell, Glenarm £1,420, D McNeilly, Randalstown £1,320 and T J Gordon, Ballyclare £1,320.

Breeding bulls sold well to £3,150 for a mature Angus from J Surgenor, Dervock, John B O’Kane, Garvagh Limousin £2,400, A Scott, Templepatrick Aberdeen Angus £1,920, W R B Gibson, Newtownabbey Charolais £1,920. Suckler stock sold to £1,680 for an in calf Saler heifer.

Ruling prices: R Robinson, Millisle Saler in calf heifer £1,680, Saler in calf heifer £1,500, J Surgenor, Dervock Belgian Blue cow and bull calf £1,450, G Connon, Aldergrove Charolais in calf heifer £1,280, W R B Gibson, Newtownabbey Stabiliser in calf heifer £1,230, G Connon, Aldergrove Limousin in calf heifer £1,210, W R B Gibson Aberdeen Angus in calf heifer £1,210, G Connon, Limousin in calf heifer £1,200, Aberdeen Angus in calf heifer £1,150, Lin in calf heifer £1,140, Limousin in calf heifer £1,120, W R B Gibson, Stabiliser in calf heifer £1,120, G Connon, Limousin in calf heifer £1,110, Hereford in calf heifer £1,100.

153 lots in the calf ring sold readily to £400 for a month old Simmental bull, heifer calves to £380, also for a month old Simmental.

Beef bred bull calves sold to: D S Wharry, Glenarm Simmental £400, R J T Fleming, Templepatrick Simmental £395, David and Mrs M McGregor, Muckamore Belgian Blue £380, H Millar, Antrim Belgian Blue £360, Ganaway Farms, Millisle Shorthorn beef £360, D S Wharry, Simmental £360, Ganaway Farms Fleckvieh £350, Fleckvieh £345, W and F Hill, Randalstown Aberdeen Angus £335, W A Holden, Larne Simmental £325, W and F Hill, Randalstown Aberdeen Angus £325, David and Mrs M McGregor, Muckamore Belgian Blue £320, D Marcus, Glenarm Aberdeen Angus £320, D Lynn, Portglenone Limousin £320, Ganaway Farms, Fleckvieh £315, N Alexander, Gracehill Aberdeen Angus £305, W A Holden Simmental £300, Ganaway Farms Shorthorn beef £300, Ian Henry, Cookstown Limousin £300, D Marcus, Glenarm Limousin £300.

Heifer calves sold to: R J T Fleming, Templepatrick Simmental £380, H Millar, Antrim Belgian Blue £350, J Stewart, Templepatrick Charolais £350, McGookin farming Aberdeen Angus £340, W and F Hill, Randalstown Hereford £335, David and Mrs M McGregor, Muckamore Belgian Blue £335, D S Wharry, Glenarm Simmental £330, J Stewart, Templepatrick Belgian Blue £330, Robert Darragh, Ballymoney Belgian Blue £330, Belgian Blue £325, D Lynn, Portglenone Limousin £325, McGookin Farming, Ballyclare Aberdeen Angus £310, H Millar, Antrim Hereford £300, McGookin Farming Belgian Blue £300, D Montgomery, Glenwherry Aberdeen Angus £295, D Lynn, Portglenone Limousin £295, Ganaway Farms, Millisle Belgian Blue £290, D Montgomery Aberdeen Angus £290, McGookin Farming, Belgian Blue £290.

Friesian bull calves sold to: W and F Hill, Randalstown £265, Dominic Mawhinney, Bellaghy (2) £225, (2) £185, James Adair, Kells (3) £180, William Lusk, Ballyclare £175, James Adair £170, (2) £160, J Huey, Armoy (4) £155, James Adair (2) £150, D Lynn, Portgenone £150, J Huey £140, William Hoey, Ballymena £130, James Adair (2) £130, G McMaster £130.

An entry of 360 weanlings in Ballymena resulted in a super trade.

Heifers sold to £620 over for a Charolais 430kg £1,050 presented by A S Millar, Antrim.

Bullocks sold to £640 over for a Charolais 390kg £1030 offered by R J McNeill, Glenarm.

Heifers 0-300kgs

R Shaw, Rasharkin (2) Limousin 220kg, £630 (286), James O’Kane, Glenarm Charolais 210kg, £600 (285), A Lowry, Glenvy Charolais 260kg, £735 (282), A J Wilson, Ballymena Charolais 300kg, £840 (280), R J McNeill, Glenarm Charolais 300kg, £815 (271), H Crawford, Carnalbana Charolais 260kg, £700 (269), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 240kg, £645 (268), local farmer Charolais 300kg, £790 (263), M McCammond Blonde d’Aquitaine (2) 250kg, £645 (258), James O’Kane, Glenarm Charolais 250kg, £640 (256), A Lowry, Glenavy Charolais 280kg, £695 (248), R Shaw, Rasharkin Limousin 230kg, £570 (247), D Thompson, Bushmills Limousin 290kg, £715 (246) and S G Lowry, Glenavy Charolais 280kg, £690 (246).

301-350kg

Local exhibitor Limousin 330kg, £940 (284), Charolais 320kg, £905 (282), Wharry and McCurdy, Carnlough Charolais 310kg, £860 (277), Hugh McCambridge, Carnlough Charolais 320kg, £880 (275), D Thompson, Bushmills Limousin 310kg, £850 (274), local farmer Charolais 350kg, £940 (268), H V McCambridge Charolais 340kg, £870 (255), H Crawford, Carnalbana Charolais 320kg, £810 (253), H V McCambridge, Charolais 350kg, £885 (252), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 320kg, £800 (250), local farmer Charolais 340kg, £845 (248), R J McNeill, Glenarm, Belgian Blue 330kg, £820 (248), local farmer Charolais 320kg, £780 (243), H V McCambridge, Charolais 340kg, £810 (238), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 320kg, £755 (235) and W and D McClure, Dundrod Charolais 340kg, £800 (235).

351kg and over

H Crawford, Carnalbana Charolais 370kg, £930 (251), A S Millar, Antrim Charolais 430kg, £1,050 (244), local farmer Limousin 420kg, £1,020 (242), Charolais 430kg, £1,030 (239), J Knox, Broughshane Charolais 380kg, £905 (238), Kenneth Bell, Broughshane Limousin 360kg, £855 (237), H V McCambridge, Carnlough Limousin 380kg, £900 (236), Charolais 370kg, £875 (236), Limousin 370kg, £865 (233), Charolais 370kg, £865 (233), S Scullion, Glenarm Charolais 400kg, £930 (232), J Knox, Broughshane Limousin 370kg, £860 (232), A S Millar, Antrim Charolais 390kg, £905 (232), Leo Marron, Portglenone Limousin 470kg, £1,080 (229), local farmer Charolais 400kg, £915 (228) and Wharry and McCurdy Charolais 370kg, £840 (227).

Heifers 0-300kg

James O’Kane, Glenarm (2) Limousin 260kg, £790 (303), D McKillop, Glenariffe Charolais 270kg, £800 (296), S G Lowry, Glenavy Charolais 280kg, £825 (294), Greg Armstrong, Cloughmills Limousin 300kg, £875 (291), R Shaw, Rasharkin (3) Limousin 230kg, £655 (284), D O’Loan, Aughafatten Simmental 210kg, £585 (278), James O’Kane, Glenarm (2) Aberdeen Angus 250kg, £685 (274), R Shaw, Limousin 250kg, £680 (272), D O’Loan, Aughfatten Simmental 220kg, £595 (270), Paul Kennedy, Ballymena (2) Limousin 240kg, £645 (268) and D Kennedy, Ballymena Limousin 250kg, £670 (268).

301-350kgs

W Craig, Larne Limousin 320kg, £865 (270), H Crawford, Carnalbana Charolais 340kg, £915 (269), J Jones, Belfast Charolais 330kg, £870 (263), H Crawford, Charolais 330kg, £865 (262), A J Wilson, Ballymena Charolais 330kg, £865 (262), W and D McClure, Dundrod Charolais 340kg, £890 (261), E Gillan, Deerfin Belgian Blue 320kg, £835 (260), S McCloskey, Kilrea Charolais 340kg, £880 (258), W Craig, Larne Limousin 350kg, £905 (258), H V McCambridge, Carnlough Limousin 340kg, £875 (257), J Jones, Belfast Charolais 340kg, £875 (257), R J McNeill, Glenarm Charolais 350kg, £900 (257), J Jones, Charolais 340kg, £870 (255), Kenneth Bell, Broughshane Limousin 340kg, £870 (255), W Craig, Limousin 330kg, £840 (254), Barry McStocker, Toomebridge Charolais 310kg, £785 (253).

351kg and over

H Crawford, Carnalbana Charolais 380kg, £1,015 (267), R J McNeill, Glenarm Charolais 390kg, £1,030 (264), W and D McClure, Dundrod Charolais 380kg, £990 (260), W Craig, Larne (3) Limousin 370kg, £950 (256), Kenneth Bell, Broughshane Charolais 380kg, £970 (255), J Jones, Belfast Charolais 360kg, £915 (254), Kenneth Bell, Charolais 360kg, £910 (252), J Jones, Charolais 360kg, £900 (250), H V McCambridge, Limousin 360kg, £900 (250), S McCloskey, Kilrea Limousin 360kg, £880 (244), W R Wilson, Ballymena Charolais 380kg, £925 (243), H Crawford, Carnalbana Charolais 440kg, £1070 (243), W and D McClure, Dundrod Limousin 360kg, £875 (243), S McCloskey, Kilrea Limousin 390kg, £940 (241).

A better entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a great trade.

Ewes and lambs sold to £226 for twins, springers to £212, store lambs to £85, pet lambs to £36.

Ewes and lambs

Simon Loughery, Limavady 4 Suffolk ewes and 8 lambs £226, 3 Suffolk ewes and 6 lambs £222, 4 Suffolk ewes and 8 lambs £220, James McMaster, Ballycarry 1 Tex ewe and 2 lambs £205, Simon Loughery 4 Suffolk ewes and 8 lambs £2,000, 3 crossbred ewes and 6 lambs £190, 1 Suffolk ewe and 2 lambs £190, 3 Suffolk ewes and 3 lambs £168, 1 Dorset ewe and 2 lambs £160, 4 Suffolk ewes and 4 lambs £160, James McMaster, Ballycarry 2 Suffolk ewes and 3 lambs £158, Simon Loughery 2 crossbred ewes and 2 lambs £150, 6 Suffolk ewes and 6 lambs £148.

Springing ewes sold to: M Woods, Rostrevor 10 Blackface £212, 10 Blackface £190, 10 Blackface £175, Michael Kearney, Ballymoney 10 Suffolk £144, G McKeown, Aughafatten 8 crossbred £140, M Woods 10 Blackface £140, 8 Blackface £140, G McKeown 10 Tex £138, Michael Kearney 9 Suffolk £138, 10 Suffolk £138, 8 Suffolk £138, M Woods 7 Suffolk £137, G McKeown 8 crossbred £136, Michael Kearney 9 Suffolk £136, M Woods 7 Suffolk £136, Michael Kearney 7 Suffolk £135.

An entry of 150 store cattle met a sharper trade.

Bullocks sold to £460 over for a Parthenais 340kg at £800 for Liam O’Neill, Ahoghill.

Heifers sold to £500 over for a Limousin 460kg at £960 from R J Linton, Broughshane.

Bullocks sold to: Liam O’Neill, Ahoghill Parthenais 340kg, £800 (235), Dan Boyle, Dunloy (2) Limousin 310kg, £725 (233), K Minford, Crumlin Limousin 380kg, £880 (231), Robert Baxter, Portglenone Limousin 450kg, £1,035 (230), J S Hamilton, Ballymena Charolais 410kg, £940 (229), Liam O’Neill, Ahoghill Charolais 330kg, £755 (228), Samuel Robinson, Crossgar Charolais 470kg, £1,070 (227), S McAtamney, Knockloughrim Charolais 520kg, £1,180 (226), J S Hamilton Charolais 450kg, £1,015 (225), Charolais 400kg, £900 (225), T and S Butler, Aughafatten Charolais 420kg, £940 (223), Samuel Robinson, Charolais 430kg, £960 (223), Charolais 480kg, £1,060 (220), Charolais 570kg, £1,255 (220), Robert Baxter, Portglenone Limousin 430kg, £940 (218) and Samuel Robinson, Charolais 550kg, £1,200 (218), Charolais 550kg, £1,185 (215), Charolais 500kg, £1,075 (215), Charolais 510kg, £1,095 (214).

Heifer sold to: R J Linton, Broughshane Limousin 460kg, £960 (208), K Minford, Crumlin Limousin 490kg, £980 (200), Limousin 540kg, £1,080 (200), John Gribben, Randalstown Limousin 520kg, £1,030 (198), local farmer (2) Limousin 440kg, £860 (195), T W Johnston, Crumlin Limousin 460kg, £895 (194), T and S Butler, Aughafatten Charolais 460kg, £890 (193), R J Linton, Limousin 610kg, £1,160 (190), John Gribben, Limousin 590kg, £1,110 (188), T and S Butler, Charolais 420kg, £770 (183), W J Campbell, Glarryford Charolais 500kg, £900 (180), Robert Irvine, Carrickfergus British Blue 420kg, £750 (178), Eric Thom, Desertmartin Limousin 430kg, £755 (175), Robert Irvine, Hereford 510kg, £890 (174), K Minford, Limousin 520kg, £905 (174), Eric Thom, Limousin 390kg, £670 (171), Limousin 430kg, £735 (170), Robert Irvine, British Blue 440kg, £750 (170) and W J Campbell, Glarryford Simmental 500kg, £850 (170).

An entry of over 2,000 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat lambs sold to 463p for a pen of 7 Tex 20.5kg at £95 offered by Jimmy Mills, Kilwaughter and to a top per head of £110 three times.

Fat ewes sold to £92.50.

Fat lambs (1708)

Top prices per kg: J Mills, Kilwaughter 7 Texel 20.5kg, £95 (463), Bonnar farms, Ballymena 2 Charollais 17kg, £78 (458), I Montgomery, Glenwherry 8 Texel 22kg, £100 (454), N Boyd, Broughshane 23 Texel 24kg, £107 (445), W McIlwaine, Ballyclare 1 Texel 20kg, £88.50 (442), Bonnar farms, Ballymena 1 Charollais 19kg, £84 (442), W J Cubitt, Rasharkin 10 Texel 23kg, £101 (439), Carrigeen Farms, Templepatrick 7 Texel 24kg, £104.50 (435), Bonnar Farms, Ballymena 5 crossbred 16kg, £69 (431), Patrick McSparron, Cushendun 21 Suffolk 22kg, £94.50 (429), Samuel Craig, Ballycastle 13 Texel 22kg, £94.50 (429), J O’Kane, Cushendall 15 Texel 21.5kg, £92 (427), J Mawhinney, Antrim 14 Texel 21.5kg, £92 (427), GS Taggart, Dundrod 12 Suffolk 21.5kg, £92 (427), E and P McCormick, Cushendun 1 Texel 22kg, £94 (427), D McBurney, Cullybackey 3 Texel 24kg, £102 (425), H Blaney, Ahoghill 2 Texel 20.5kg, £87 (424), Sam McNabney, Clough 19 crossbred 21kg, £89 (423), A Angus, Kircubbin 50 Suffolk 23.5kg, £99.50 (423), M Moffett, Broughshane 14 Dorset 21.5kg, £91 (423), J McFetridge, Glenarm 13 Dorset 23kg, £97 (421), J Kennedy, Gracehill 13 Texel 23.5kg, £99 (421) and A T Lowry, Loughgiel 6 Texel 24kg, £101 (420), 10 Texel 24kg, £101 (420).

Top prices per head: E Alexander, Broughshane 2 Hampshire 31.5kg, £110, William Steele, Ballyclare 8 Texel 34.5kg, £110, J Kearney, Ballymoney 4 Texel 35.5kg, £110, local farmer 4 Suffolk 33kg, £110, S Adams, Broughshane 1 Texel 28kg, £108, W J Hanna, Ballyclare 37 Texel 27.5kg, £108, Mervyn Orr, Ballintoy 26 Suffolk 30.5kg, £107.50, Louise Hamilton, Broughshane 21 Texel 32kg, £107, 4 Texel 32kg, £107, N Boyd, Broughshane 23 Texel 24kg £107, Tom McBride, Toomebridge 3 Texel 28kg £107, W Clyde, Antrim 44 Texel 29kg £107, JJ McIntyre, Clough 21 Suffolk 27.5kg £106, Robert Bradley, Ringsend 30 Texel 30.5kg £106, Mervyn Orr, Ballycastle 10 Texel 29kg, £105.50, H McCracken, Ballywalter 15 Texel 26.5kg, £105.50, local farmer 41 Texel 25.5kg, £105, R Hamill, Aughafatten 2 Suffolk 26.5kg, £105, T Hamill, Broughshane 1 Suffolk 26.5kg, £105, Raymond Gingles, Kilwaughter 2 crossbred 28kg £105, Richard Cowan, Magheramourne 39 Suffolk 27kg £105, J and J Rea, Kilwaughter 1 Texel 27kg, £105, T McNabney, Broughshane 1 Mule 28kg, £105, Stephen Hall, Monkstown 40 Suffolk 27kg, £105.

Fat ewes (323)

First quality

Texel - £70-£92

Suffolk - £75-£91

Crossbred – £68-£92.50

Blackface - £50-£64