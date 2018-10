Charolais steer sells for £1,515 at Dungannon Mart

Quality stock continue to sell sharply to peak at £1,515 for a 735kg Charolais steer (206.00).

Heifers peaked at £1,170 for a 545kg Limousin (215.00).

Dropped calves cleared to £310 for Aberdeen Angus bull and heifer calves to £320 Hereford.

Suckled cows and calves topped at £1,730 Blonde d'Aquitaine cow with a Limousin heifer calf at foot.

Weanlings sold to £930 for a 415kg Charolais steer (225.00).

Weanling heifers £870 for a 405kg Blonde d'Aquitaine (214.00).

STEERS (120)

Quality steers continue to sell sharply to peak at £1,515, 735kg Charolais (206.00) presented by P Quinn, £1,500, 730kg Charolais (206.00), £1,330, 665kg Charolais (200.00); D Murray £1,320, 630kg Limousin (210.00); D Conroy £1,290, 635kg Limousin (203.00), £1,210, 595kg Limousin (203.00); A Currie £1,280, 610kg Limousin (210.00), £1,220, 595kg Saler (205.00), £1,170, 560kg Limousin (209.00), £1,150, 570kg Limousin (202.00), £1,130, 560kg Charolais (202.00), £1,130, 545kg Limousin (207.00), £1,060, 505kg Limousin (210.00); B Hamill £1,200, 600kg Charolais (200.00), £1,190, 570kg Charolais (209.00), £1,110, 540kg Simmental (206.00), £1,090, 535kg Charolais (204.00), £1,065, 490kg Charolais (217.00), £1,050, 495kg Simmental (212.00); T Elliott £1,150, 485kg Charolais (237.00), £1,150, 530kg Limousin (217.00), £930, 410kg Limousin (227.00), £850, 400kg Charolais (213.00); T Hutton £1,125, 535kg Limousin (210.00); R Parks £1,110, 535kg Limousin (208.00); J McStay £990, 460kg Limousin (215.00); E Hetherington £980, 405kg Blonde d'Aquitaine (242.00), £860, 390kg Limousin (221.00); K Booth £980, 450kg Limousin (218.00), £910, 430kg Limousin (212.00), £905, 400kg Limousin (226.00).

HEIFERS (80)

Heifer prices peaked at £1,170, 545kg Limousin (215.00) presented by W Nicholson; E McCann £1,135, 545kg Limousin (208.00); K Magowan £1,100, 540kg Charolais (204.00), £1,065, 530kg Charolais (201.00), £950, 450kg Limousin (211.00), £930, 435kg Charolais (214.00), £870, 410kg Limousin (212.00); A Williamson £1,100, 540kg Charolais (204.00), £1,080, 525kg Charolais (206.00); G Hobson £1,060, 505kg Charolais (210.00); J Hamill £1,060, 510kg Charolais (208.00); A McDonald £1,015, 475kg Simmental (214.00), £930, 415kg Charolais (209.00); J Sheridan £920, 460kg Charolais (200.00); M Sheridan £920, 430kg Charolais (214.00), £900, 415kg Charolais (217.00), £790, 380kg Charolais (208.00); T Willis £920, 420kg Limousin (219.00), £825, 375kg Limousin (220.00); P Mullan £915, 425kg Charolais (215.00), £795, 375kg Charolais (212.00), £760, 340kg Charolais (224.00), £745, 365kg Charolais (204.00), £720, 355kg Charolais (203.00), £700, 330kg Charolais (212.00); S Bell £900 ,435kg Limousin (209.00); P McDonnell £760, 340kg Charolais (224.00).

DROPPED CALVES (80)

A mixed show of calves saw prices peak at £310 Aberdeen Angus bull presented by R Cuddy; C Loughran £300 Hereford bull, £265 Hereford bull; R Crawford £290 Aberdeen Angus bull, £250 Hereford bull; S Lynch £285 Aberdeen Angus bull; R Givan £280 Aberdeen Angus bull; W Smith £255 Aberdeen Angus bull, £200 Aberdeen Angus bull; J Livingston £245 Aberdeen Angus bull, £225 Aberdeen Angus bull; Friesian bulls sold from £45 to £200; heifer calves topped at £320 Hereford presented by R Armstrong, £280 Hereford heifer; A Rafferty £320 Charolais heifer; G Willis £315 Belgian Blue heifer, £285 x 3 Belgian Blue heifers, £265 Charolais heifer; G Booth £300 Belgian Blue heifer; S Lynch £290 Aberdeen Angus heifer; D Loane £270 Limousin heifer; J Ewing £245 x 2 Limousin heifers, £220 x 2 Limousin heifers, £200 Limousin heifer; R Ferguson £220 Hereford heifer; W Smith £205 Hereford heifer; R Givan £200 Aberdeen Angus heifer.

Suckled cows and calves cleared to £1730 for a super Limousin heifer with Hereford Limousin heifer calf at foot presented by P Crawley, £1,200 Simmental cow and Limousin heifer calf.

WEANLING (120)

Weanling quality was not as good as of previous week reflect on prices with a top price paid of £930, 415kg Charolais steer (225.00) presented by M Cahoon, £685, 290kg Limousin (237.00); R Pike £920, 370kg Charolais (249.00), £920, 395kg Limousin (233.00), £900, 385kg Limousin (233.00); M McCrory £880, 340kg Limousin (257.00); B McCloskey £830, 340kg Charolais (245.00); H Mullan £760, 330kg Limousin (230.00); L Burns £700, 285kg Charolais (246.00); M Devlin £695, 310kg Limousin (225.00), £665, 260kg Limousin (256.00); T F Smyth £665, 255kg Charolais (261.00), £590, 215kg Charolais (271.00); E Hagan £630, 270kg Limousin (234.00), £590, 230kg Limousin (257.00), £575 x 2 190kg Limousins (304.00).

Weanling heifers cleared to £870, 405kg Blonde d'Aquitaine (215.00) presented by I Duff, £820, 385kg Blonde d'Aquitaine (214.00); M McCrory £850, 390kg Limousin (219.00), £700, 305kg Limousin (228.00); K Barnes £820, 355kg Charolais (231.00), £810, 340kg Charolais (238.00), £800, 365kg Charolais (219.00); M Devlin £630, 280kg Limousin (227.00); H Mullin £630, 220kg Limousin (284.00), £630, 240kg Limousin (260.00), £620, 215kg Limousin (287.00), £610, 260kg Limousin (236.00), £600, 230kg Limousin (262.00), £600, 235kg Limousin (256.00), £515, 235kg Limousin (219.00); J Knipe £510, 240kg Limousin (214.00); E Hagan £485, 190kg Hereford (251.00).