Downpatrick Mart: Good entry of quality cattle

At the Monday night cattle sale on November 15th 2018 there was a good entry of quality cattle.

In the heavy weight category bullocks sold to a top of 2.11ppk for a 506kg Charolais and light weight stores to 2.45ppk for a 204kg Aberdeen Angus.

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks 500kg plus

Castlewellan farmer 506kg Charolais £1,065 (2.11ppk), Ballydrummond farmer 502kg Blonde d'Aquitaine £1,030 (2.05ppk), Strangford farmer 518kg Aberdeen Angus £1,035 (2.00ppk), Castlewellan farmer 550kg Limousin £1,080 (1.97ppk), Newry farmer 510kg Limousin (1.93pk), Ballydonety farmer 610kg Limousin £1,160 (1.90ppk), Burrenreagh farmer 532kg Charolais £1,010 (1.90kg) and Hereford £1,120 (1.86ppk), Downpatrick farmer 580kg Limousin £1,100 (1.90ppk) and 526kg Limousin £980 (1.86ppk) and 512kg Charolais £940 (1.84ppk) and 542kg Limousin £980 (1.81ppk), Ballydrummond farmer 564kg Blonde d'Aquitaine £1,010 (1.79ppk) and 632kg Hereford £1,110 (1.76ppk), Strangford farmer 504kg Belgian Blue £870 (1.73ppk) and Raholp farmer 648kg Charolais £1,100 (1.70ppk).

Bullocks 200kg-499kg

Ballybrannagh farmer 204kg Aberdeen Angus £500 (2.45ppk), Burrenreagh 466kg Charolais £1,010 (2.17ppk), Loughinisland farmer 444kg Aberdeen Angus £925 (2.08ppk), Castlewellan farmer 466kg Charolais £970 (2.08ppk), Bonecastle farmer 284kg £590 (2.08ppk) Loughinisland farmer 436kg £900 (2.06ppk) and 430kg Aberdeen Angus £880 (2.05ppk) and 388kg Aberdeen Angus £790kg (2.04ppk), Strangford farmer 490kg Belgian Blue £985 (2.01ppk), Newry farmer 426g Charolais £850 (2.00ppk), Strangford farmer 394kg Belgian Blue £780 (1.98ppk) and 428kg Belgian Blue £835 (1.95ppk), Loughinisland farmer 400kg Aberdeen Angus £780 (1.98ppk),Strangford farmer 450kg Belgian Blue £840 (1.87ppk) and 490kg Belgian Blue £900 (1.84ppk) and Newry farmer 384kg Charolais £700 (1.82ppk).

Heifers 200-600kg

Ballymadeerfy farmer 298kg Charolais £690 (2.32ppk) and 282kg Charolais £640 (2.27ppk) and 308kg Limousin £690 (2.18ppk), Ballybrannagh farmer 138kg £285 (2.07ppk) and 222kg £440 (1.98ppk), Ballydrummond farmer 524kg Blonde d'Aquitaine £990 (1.89ppk), Ballybrannagh farmer 350kg Aberdeen Angus £350kg (1.86ppk), Kilkeel farmer 480kg Blonde d'Aquitaine £875 (1.82ppk), Newry farmer 446g Charolais £810 (1.82ppk), Ballydrummond farmer 454kg Blonde d'Aquitaine £800 (1.76ppk), Downpatrick farmer 374kg Charolais £640 (1.71ppk), Ballynoe farmer 380kg Blonde d'Aquitaine £650 (1.71ppk), Kilcoo farmer 568kg Charolais £960 (1.69ppk) and Ballybrannagh farmer 166kg Aberdeen Angus £280 (1.69ppk), Newry farmer 446kg Limousin £750 (1.68ppk), Raholp farmer 442kg Aberdeen Angus £725 (1.64ppk) and 402kg Aberdeen Angus £620 (1.54ppk) and 456kg Hereford £675 (1.48ppk).

At the sheep sale on Saturday, November 3rd November trade was steady with an increase from the previous sale.

Fat lambs sold to £82.00, fat ewes to £75.00 and light weight lambs to £3.69ppk.

Dromara farmer 26kg, £82.00, Castlewellan farmer 26kg, £81.00, Dromara farmer 26kg £83.00, Strangford farmer 25kg, £80.00, Ardglass farmer 25kg, £80.00, Kilkeel farmer 25kg, £80.00, Newcastle farmer 24kg, £80.00, Ballykilbeg farmer 27kg, £80.00, Crossgar farmer 25kg, £78.50, Downpatrick farmer 23kg, £78.50, Ballynahinch farmer 22kg, £78.00, Ballybranagh farmer 25kg, £77.50 and £77.00, Annadorn farmer 22kg, £77.00, Dromara farmer 26kg, £76.50, Legamaddy farmer 22kg, £75.50 and £75.00, Downpatrick farmer 22kg, £76.00, Newry farmer 22kg, ££74.50, Scaddy farmer 22kg, £72.50, Newcastle farmer 21kg, £70.00, Legamaddy farmers 21kg, £70.00, Clough farmer 25kg, £70.00, Newry farmer 21kg, £68.00 and Downpatrick farmer 18kg, £66.50.

FAT EWES: Kilkeel farmer £75.00, Newcastle and Strangford farmers £70.00, Downpatrick farmer £65.00 and Raholp farmers £60.00.