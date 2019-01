Larger entry sees improved prices at Dungannon

A larger entry of stock at Dungannon saw prices improve on the week with Steers selling to £1210 620kg BB (195.00).

Heifers cleared to £1160 555kg Char (209.00); Dropped Calves sold to £310 FKV Bull and Heifer Calves to £300 Lim. Weanlings sold to a height of £990 425kg Lim Bull (234.00), while Weanling Heifers topped at £890 430kg Char (206.00).

STEERS (50)

Steer prices remain firm to peak at £1210 620kg BB (195.00) presented By N Badger; I Hewitt £1060 525kg Char (202.00); C McGarvey £1030 520kg Lim (198.00), £925 475kg Lim (195.00); G McStay £905 460kg Lim (197.00), £900 400kg Lim (225.00), £880 445kg Char (198.00), £850 380kg Lim (223.00); W Abraham £875 415kg Char (211.00), £850 370kg Char (230.00), £835 385kg Char (217.00); R Jones £865 435kg BB (199.00).

HEIFERS (35)

Heifer prices peaked at £1160 555kg Char (209.00) presented by P Curran, £1080 545kg Lim (198.00); P Grimley £1075 555kg Char (194.00); B Hackett £1065 555kg Sim (192.00); A Knipe £1060 505kg Char (210.00), £1010 510kg, £1010 510kg Char (198.00); R Irwin £955 470kg AA (203.00); E Donaghy £910 470kg AA (194.00); J Abraham £800 415kg Char (193.00); Mountview Farms £770 365kg Sim (211.00), £760 340kg Char (224.00), £720 340kg Char (212.00), £700 350kg Lim (200.00), £690 350kg Lim (197.00); J McQuaid £760 395kg Char (192.00), £690 325kg Char (212.00), £675 335kg Char (202.00).

DROPPED CALVES (70)

A larger entry of calves topped at £310 FKV Bull presented by V McReynolds, £305 AA Bull; G Liggett £295 Lim Bull; R Crawford £285 Her Bull, £210 x 2 AA Bulls; W Neill £280 Lim Bull; G Hazlett £275 FKV Bull, £205 FKV Bull; C Quinn £270 Sim Bull; R Cuddy £270 AA Bull; S Donaghy £265 BB Bull, £240 BB Bull; B ONeill £255 Lim Bull, £250 Lim Bull; W Conn £200 Char Bull; Reared Fr Bulls sold from £52 to £300; Meanwhile Heifer Calves peaked at £300 Lim Hfr presented by B ONeill, £285 Lim Hfr; F Oliver £250 BB Hfr, £235 AA Hfr; S Magennis £235 Lim Hfr; K Hunter £225 AA Hfr; G Hazlett £215 FKV Hfr; S Donaghy £205 AA Hfr; I Clarke £205 BB Hfr.

WEANLING (70)

A quality entry of weanlings saw male calves sell to £990 425kg Lim (234.00), £850 340kg Lim (248.00); C Watt £970 440kg Lim (221.00), £830 345kg Char (241.00); J Bloomer £940 410kg Char (230.00); J Taylor £930 410kg Lim (227.00), £880 395kg Lim (224.00); T D Forbes £860 365kg Lim (236.00), £770 340kg Sim (225.00); M Dyche £860 365kg Lim (236.00), £855 345kg Lim (247.00), £830 330kg Lim (252.00); M McNally £820 320kg Char (258.00), £775 300kg Lim (258.00), £755 285kg Lim (264.00), £755 290kg Lim (258.00), £705 270kg Lim (261.00), £685 265kg Lim (257.00); Weanling Heifers peaked at £890 430kg Char (206.00) presented by J Bloomer, £770 350kg Char (220.00), £765 330kg Lim (231.00), £665 320kg Lim (209.00); K Barnes £770 360kg Char (215.00), £765 360kg Char (211.00), £760 375kg Char (203.00), £755 355kg Char (213.00); M Dyche £760 310kg Lim (247.00); J McCann £695 325kg Char (213.00), 3675 330kg Char (205.00); T D Forbes £670 310kg Lim (216.00), £650 320kg Sim (203.00), £640 310kg Sim (206.00); M McNally £630 255kg Lim (248.00); P ONeill £550 270kg Daq (202.00).