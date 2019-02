Steers prices peak at £1,170 at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw steers prices peak at £1,170, 565kg Charolais (207.00).

Heifers topped at £1,160, 610kg Charolais (190.00).

Dropped calves topped at £330 Hereford bull and heifer calves to £295 Limousin.

Weanlings sold to £975, 495kg Limousin steer (197.00), while heifer calves peaked at £860, 335kg Charolais (256.00).

STEERS

Steer prices topped at £1,170, 565kg Charolais (207.00) presented by A Williamson, £1,165, 570kg Charolais (205.00), £1,160, 575kg Limousin (202.00); P Quinn £1,100, 525kg Limousin (210.00), £1,010, 490kg Limousin (206.00), £1,000, 500kg Limousin (200.00); D McKinstry £1,045, 495kg Limousin (211.00), £1,015, 500kg Limousin (203.00), £980, 460kg Limousin (213.00), £930, 460kg Limousin (202.00); J O’Neill £930, 380kg Blonde d’Aquitaine (245.00), £900, 420kg Blonde d’Aquitaine (214.00); R Bowden £870, 430kg Belgian Blue (202.00), £815, 405kg Belgian Blue (201.00) and S Davidson £820, 345kg Shorthorn (201.00).

HEIFERS

Heifer prices remain strong to peak at £1,160, 610kg Charolais (190.00) presented by R Hopper, £1,075, 540kg Simmental (199.00); B Hamill £1,160, 560kg Charolais (207.00), £1,105, 535kg Charolais (207.00), £1,080, 540kg Charolais (200.00), £1,070, 540kg Charolais (198.00); E and S Boland £1,110, 540kg Shorthorn beef (206.00), £995, 510kg Limousin (195.00), £965, 480kg Limousin (201.00); S Stevenson £1,095, 540kg Charolais (203.00); O Cairns £1,090, 555kg Limousin (196.00); P Quinn £1,075, 535kg Charolais (201.00) and T Kelly £945, 460kg Limousin (205.00), £920, 460kg Charolais (200.00), £845, 415kg Charolais (204.00).

DROPPED CALVES

Dropped calves cleared to £330 Hereford bull presented by I Watson, £285 Belgian Blue bull, £200 Shorthorn bull; R McGuigan £330 x 4 Aberdeen Angus bulls; S Humphries £280 Fleckvieh bull; S Donaghy £265 Aberdeen Angus bull; S Magennis £245 Aberdeen Angus bull; Friesian bull calves sold from £70 to £220.

Meanwhile heifer calves topped at £295 Limousin presented by W Allen, £235 British Blue heifer; K Wilkinson £265 Belgian Blue heifer, £240 Hereford heifer, £200 Hereford heifer; R Park £240 Belgian Blue heifer, £220 Belgian Blue heifer and S Magennis £230 Limousin heifer.

WEANLINGS

Weanling prices remain very strong to peak at £975 for 495kg Limousin steer (197.00) presented by T Henry; D Quinn £965, 410kg Limousin (235.00), £870, 335kg Limousin (260.00); G Stinson £920, 385kg Limousin (238.00), £905, 360kg Limousin (251.00), £905, 385kg Limousin (235.00), £890, 385kg Limousin (230.00), £885, 360kg Limousin (247.00), £870, 350kg Limousin (250.00), £830, 340kg Limousin (245.00), £820, 330kg Limousin (250.00); P McElhone £875, 395kg Simmental (221.00); K Cullinan £855, 300kg Charolais (285.00), £830, 300kg Charolais (275.00), £735, 280kg Limousin (262.00); S Devine £855, 315kg Limousin (270.00); A Bowden £845, 335kg Charolais (253.00), £845, 345kg Charolais (246.00), £700, 290kg Blonde d’Aquitaine (241.00), £670, 255kg Blonde d’Aquitaine (262.00), £645, 245kg Blonde d’Aquitaine (263.00), £610, 235kg Blonde d’Aquitaine (259.00); A Boyd £805, 335kg Charolais (240.00), £790, 305kg Charolais (260.00); P Hadden £785, 335kg Charolais (235.00); J Gervis £700, 275kg Charolais (252.00); A McCammon £675, 260kg Charolais (261.00); S and M Lennox £660, 265kg Charolais (249.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £860, 335kg Charolais (256.00) presented by S Devine; P McElhone £830, 370kg Simmental (225.00), £655, 305kg Simmental (214.00); G Mitchell £820, 380kg Charolais (216.00); A McCammon £775, 350kg Charolais (221.00), £735, 290kg Charolais (253.00), £700, 305kg Charolais (230.00), £560, 230kg Charolais (244.00); K Cullinan £765, 315kg Charolais (243.00), £680, 255kg Charolais (266.00), £605, 260kg Limousin (234.00); J Gervis £670, 305kg Charolais (220.00), £650, 280kg Charolais (230.00), £640, 280kg Charolais (228.00), £610, 265kg Charolais (231.00); A Ferguson £670, 295kg Charolais (228.00), £655, 300kg Charolais (216.00), £640, 295kg Charolais (216.00), £635, 285kg Charolais (222.00) and R McGuigan £600, 255kg Blonde d’Aquitaine (234.00).