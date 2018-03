Steers sell to £1,390 at Dungannon Mart

A full ringside of buyers in all rings insured a brisk trade for all classes of stock with steers selling to £1,390, 680kg Charolais (205.00).

While heifers peaked at £1,330, 645kg Aberdeen Angus (206.00).

Dropped calves topped at £365 Hereford bull and heifer calves to £310 Hereford heifer.

Weanlings sold to £1,030, 450kg Charolais steer (228.00), while weanling heifers topped at £910, 455kg Aberdeen Angus heifer (200.00).

STEERS (50)

Steer prices remain strong to peak at £1,390, 680kg Charolais (205.00) presented by P Gormley, £1,265, 610kg Aberdeen Angus (207.00); G Clarke £1,260, 595kg Aberdeen Angus (211.00), £1,150, 555kg Aberdeen Angus (207.00); S Whittle £1,130, 545kg Belgian Blue (207.00), £1,100, 465kg Simmental (237.00), £1,075, 520kg Hereford (207.00), £1,060, 470kg Charolais (226.00); E McKay £1,095, 525kg Charolais (209.00); S Hessin £1,080, 500kg Charolais (216.00), £1,075, 480kg Limousin (224.00), £1,045, 465kg Charolais (225.00), £990, 425kg Limousin (233.00), £935, 430kg Limousin (217.00), £925, 420kg Limousin (220.00); B Meenagh £990, 370kg Charolais (268.00), £980, 330kg Limousin (297.00), £940, 360kg Hereford (261.00), £910, 365kg Simmental (250.00), £900, 360kg Limousin (250.00), £890, 330kg Hereford (270.00), £890, 365kg Simmental (244.00), £890, 345kg Hereford (258.00); N McMullan £985, 420kg Blonde d'Aquitaine (235.00); J Hogg £890, 365kg Limousin (244.00), £860, 360kg Belgian Blue (239.00), £860, 350kg Limousin (246.00); J Kelly £800, 360kg Charolais (222.00).

HEIFERS (35)

Heifer prices topped at £1,330, 645kg Aberdeen Angus (206.00) presented by P Gormley; D Colhoun £1,290, 555kg Simmental (232.00), £1,250, 605kg Limousin (207.00), £1,150, 545kg Aberdeen Angus (211.00), £1,100, 530kg Limousin (208.00); G Morton £1,200, 580kg Hereford (207.00); T McAleece £1,085, 535kg Belgian Blue (203.00), £840, 385kg Limousin (218.00); N McMullan £1,030, 475kg Blonde d'Aquitaine (217.00), £875, 415kg Blonde d'Aquitaine (211.00), £850, 370kg Blonde d'Aquitaine (230.00), £825, 385kg Blonde d'Aquitaine (214.00); Mountview Farms £870, 435kg Charolais (200.00); J Conroy £830, 380kg Charolais (218.00).

DROPPED CALVES (80)

An excellent trade for dropped calves saw bull calves sell to £365 Hereford bull presented by T Watson, £295 Belgian Blue bull, £260 Belgian Blue bull, £245 Belgian Blue bull; I Swaile £335 Hereford bull; R Fields £320 Simmental bull, £285 Simmental bull, £250 Simmental bull; M Rea £290 Hereford bull, £265 Hereford bull; J and G Faulkner £275 Belgian Blue bull, £225 Belgian Blue bull, £200 Belgian Blue bull; A Liggett £260 Aberdeen Angus bull, £255 Aberdeen Angus bull, £235 Aberdeen Angus bull, £200 Aberdeen Angus bull; W Smith £245 Hereford bull; D McGahan £245 Limousin bull; B Hughes £230 Aberdeen Angus bull; R Crawford £230 Belgian Blue bull; J Downey £225 Fleckvieh bull; reared Friesian bulls sold from £90 to £190; meanwhile heifer calves topped at £310 Hereford presented by I Swaile, £310 Hereford heifer; T Watson £295 Belgian Blue heifer, £295 Hereford heifer, £290 Belgian Blue heifer; M Rea £295 x 2 Hereford heifers, £210 Hereford heifer; D McGahan £270 Limousin heifer; J and G Faulkner £245 Belgian Blue heifer; B Hughes £230 Limousin heifer.

WEANLINGS (100)

Weanling trade remains brisk with male calves selling to £1,030, 450kg Charolais (227.00) presented by M Kyle, £790, 340kg Limousin (232.00); T F Smyth £970, 425kg Charolais (227.00); K Watters £945, 430kg Charolais (220.00), £935, 365kg Charolais (256.00), £930, 390kg Charolais (237.00), £920, 345kg Charolais (265.00); P Bell £855, 345kg Limousin (246.00); P McKinstry £845, 350kg Charolais (240.00), £795, 355kg Charolais (223.00); P Quinn £840, 345kg Limousin (240.00), £840, 365kg Limousin (229.00), £695, 285kg Limousin (245.00); J Grimley £830, 265kg Limousin (226.00); T Monaghan £790, 355kg Aberdeen Angus (223.00), £780, 350kg Aberdeen Angus (222.00), £705, 310kg Aberdeen Angus (227.00); D Mairs £780, 310kg Charolais (250.00); D Barker £775, 330kg Belgian Blue (235.00), £695, 280kg Limousin (247.00); R Burns £755, 315kg Charolais (240.00); H Rainey £715, 305kg Limousin (232.00), £645, 270kg Aberdeen Angus (239.00); J McKenzie £580, 225kg Aberdeen Angus (257.00); weanling heifers peaked at £910, 455kg Aberdeen Angus (200.00) presented by D J Brady; P Quinn £800, 365kg Charolais (219.00), £670, 265kg Limousin (250.00); D Barker £770, 345kg Limousin (224.00), £670, 300kg Limousin (218.00), £655, 280kg Limousin (233.00); K Watters £770, 330kg Charolais (231.00); D Mairs £715, 320kg Charolais (222.00), £655, 260kg Limousin (253.00); M Allen £690, 265kg Limousin (260.00), £645, 250kg Limousin (258.00), £550, 215kg Limousin (255.00); P McKinstry £660, 305kg Charolais (215.00); P Bell £620, 255kg Charolais (245.00); J McKenzie £500, 205kg Charolais (240.00).