Steers sell to a top of £1,280 and heifers to £1,030 at Armoy Mart

A bumper show of 348 head last Monday night met with another fantastic trade to the very last animal.

Steers sold to a top of £1,280 and heifers to £1,030.

STEERS

Sam Gaston, Dunloy, Belgian Blue, 570kgs, £1,280. Robert Getty, Armoy, Charolais, 670kgs, £1,370, 620kgs, £1,300, 540kgs, £1,100, 610kgs, £1,280. John Anderson, Ballymoney, Limousin, 380kgs, £925, 450kgs, £970, 350kgs, £860, 360kgs, £835. John McLaughlin, Bushmills, Charolais, 420kgs, £960, 370kgs, £850. Arthur Devlin, Ballycastle, Charolais, 370kgs, £980, 330kgs, £970, 315kgs, £865, 300kgs, £870, 310kgs, £795. Armoy farmer, Aberdeen Angus, 520kgs, £1,185, 600kgs, £1,250. Robert Montgomery, Dervock, Aberdeen Angus, 590kgs, £1,270. Brian McAuley, Bushmills, Hereford, 500kgs, £1,060, 520kgs, £1,065. S McDonnell, Ballyvoy, Charolais, 310kgs, £805, 380kgs, £855. J G Cassley, Armoy, Shorthorn, 240kgs, £570, 390kgs, £790, 370kgs, £760, 380kgs, £825, 400kgs, £870, 405kgs, £870, 380kgs, £790. A Alexander, Toome, Shorthorn, 460kgs, £920, 600kgs, £1,200. Pat McErlain, Armoy, Charolais, 400kgs, £965, 300kgs, £685, 370kgs, £900. G McAuley, Cushendall, Charolais, 370kgs, £815, 330kgs, £795. D McVicker, Finvoy, Aberdeen Angus, 480kgs, £980. Pat McKeague, Ballycastle, Aberdeen Angus, 570kgs, £1,100. Brian Walker, Mosside, Belgian Blue, 580kgs, £1,140. John McAuley, Ballymoney, Charolais, 540kgs, £1,090. Sam Gaston, Dunloy, Simmental, 560kgs, £1,200, 520kgs, £1,140, 650kgs, £1,280. Sandy O’Neill, Glenarm, Aberdeen Angus, 440kgs, £980. Daniel McAllister, Ballycastle, Limousin, 390kgs, £880, 420kgs, £945, 480kgs, £950. George McAuley, Armoy, Aberdeen Angus, 510kgs, £1,050. A and S Elliott, Dunloy, Aberdeen Angus, 510kgs, £1,095, 490kgs, £940, 500kgs, £995. A and S P McCarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 370kgs, £805, 370kgs, £820.

FRIESIANS

George Glover, Moneymore, Friesian, 600kgs, £1,065, 560kgs, £885, 570kgs, £880, 590kgs, £895, 570kgs, £875. Sam Fullerton, Bushmills, 700kgs, £1,115, 665kgs, £1,135. P McKeague, Ballycastle, Friesian, 560kgs, £970, 570kgs, £920, 630kgs, £1,040, 620kgs, £1,165. J and D Colgan, Ballycastle, Friesian, 520kgs, £830, 570kgs, £870.

HEIFERS

William Clarke, Antrim, Limousin, 450kgs, £1,000. Jas Heaney, Ballymoney, Charolais, 500kgs, £1,030. D McAllister, Novally, Limousin, 460kgs, £955, 420kgs, £905, 470kgs, £950. Alex McMullan, Glenariffe, Hereford, 500kgs, £1,000. Alex O’Neill, Glenarm, Aberdeen Angus, 520kgs, £1,095, 520kgs, £1,010. Arthur Devlin, Ballycastle, Charolais, 390kgs, £865, 390kgs, £845, 370kgs, £880. M D McNeill, Cushendall, Charolais, 300kgs, £695. S McDonnell, Ballycastle, Charolais, 350kgs, £840, 310kgs, £670, 340kgs, £740. J G Cassley, Armoy, Shorthorn, 270kgs, £545. Nuailin Fitzgerald, Bushmills, Shorthorn, 520kgs, £1,030, 510kgs, £985, 490kgs, £980.

BULL/FAT COWS

Robert Steele, Bushmills, Friesian, 695kgs, £1,050, 645kgs, £960. J G McGowan, Ballycastle, Limousin, 500kgs, £660. M McKenna, Dervock, Belted Galloway, 390kgs, £735, 600kgs, £895, 570kgs, £800. Colm Bradley, Swatragh, Limousin, 500kgs, £890, 515kgs, £850, 555kgs, £960.

