Top price of £1,585 paid for steers at Dungannon Mart

An excellent show of stock saw prices top at £1,585 for 845kg Simmental steer (188.00).

Heifers cleared to £1,270 for 585kg Charolais (217.00).

Dropped calves topped at £270 Hereford bull and heifer calves to £295 Charolais heifer

Suckled cows and calves peaked at £1510 Simmental cow with a Blonde d’Aquitaine bull calf at foot.

Weanling prices peaked at 342p per kg for an outstanding 320kg bull calf at £1,100.

While weanling heifers sold to £920, 450kg Charolais (205.00).

STEERS (180)

A quality entry of steers saw prices peak at £1,585 for a 845kg Simmental (188.00) presented by F McQuaid, £1,240, 780kg Limousin (186.00); P Kane £1,550, 790kg Limousin (196.00); G Allen £1,540, 780kg Limousin (197.00), £1,400, 660kg Blonde d’Aquitaine (212.00), £1,360, 655kg Limousin (208.00); P Quinn £1,485, 745kg Charolais (200.00), £1,470, 690kg Limousin (213.00), £1,375, 665kg Charolais (207.00), £1,285, 605kg Limousin (212.00); J Todd £1,470, 715kg Charolais (206.00), £1,380, 645kg Limousin (214.00), £1,230, 570kg Limousin (216.00); J Hughes £1,305, 630kg Limousin (207.00); F Robinson £1,295, 585kg Limousin (221.00); D Daly £1,220, 550kg Charolais (222.00); W J Parks £1,185, 560kg Charolais (212.00); P Hamill £1,150, 500kg Charolais (230.00); E Scully £1,120, 520kg Limousin (215.00); A Millar £1,115, 525kg Charolais (212.00); T Magowan £1,080, 495kg Charolais (218.00), £990, 480kg Charolais (206.00), £910, 415kg Limousin (219.00), £890, 430kg Blonde d’Aquitaine (207.00); N Jenkinson £1,075, 495kg Charolais (217.00), £1,040, 480kg Limousin (217.00); P Gervin £990, 470kg Blonde d’Aquitaine (211.00), £915, 425kg Limousin (215.00), £905, 360kg Limousin (251.00), £890, 390kg Limousin (228.00), £840, 390kg Limousin (215.00), £800, 330kg Limousin (242.00), £780, 315kg Limousin (248.00), £720 315kg Charolais (229.00); a Moy farmer £900 435kg Aberdeen Angus (207.00); P O’Neill £880, 415kg Limousin (212.00), £865, 395kg Limousin (219.00), £850, 365kg Limousin (233.00), £840, 350kg Limousin (240.00), £810, 375kg Limousin (216.00).

HEIFERS (75)

Heifer prices remain very strong to peak at £1,270, 585kg Charolais (217.00) presented by M Daly, £1,190, 540kg Blonde d’Aquitaine (220.00), £1,025, 480kg Charolais (214.00); A Williamson £1,230, 545kg Charolais (226.0), £1,185, 565kg Charolais (210.00), £1,155, 550kg Charolais (210.00); B Hamill £1,170, 570kg Charolais (205.00), £1,065, 525kg Charolais (203.00); L Willis £1,055, 510kg Limousin (207.00), £1,045, 495kg Limousin (211.00), £1,030, 465kg Limousin (222.00), £1,025, 475kg Charolais (216.00); D Conroy £1,000, 490kg Limousin (204.00); E Crozier £920, 385kg Belgian Blue (239.00); R Newport £810, 395kg Limousin (205.00), £800, 385kg Limousin (208.00); B Campbell £660, 305kg Charolais (216.00).

DROPPED CALVES

A small entry of dropped calves saw bull calves clear to £270 Hereford presented by C Loughran, £230 Hereford bull, £200 Hereford bull; A Kyle £230 Aberdeen Angus bull, £210 Aberdeen Angus bull; meanwhile heifer calves peaked at £330 Limousin presented by D Ruddy; P Kelly £320 Hereford heifer, £250 Limousin heifer; P Toner £295 Charolais heifer, £285 Charolais heifer, £285 Hereford heifer, £265 Limousin heifer; C Loughran £245 Hereford heifer, £205 Hereford heifer, £200 Hereford heifer; R Fields £220 Simmental heifer.

WEANLINGS (120)

A quality entry of weanling saw male calves sell to £1,100 for a 320kg Charolais (342.00) presented by M McVeigh, £850, 330kg Charolais (258.00), £840, 295kg Charolais (284.00), £830, 300kg Charolais (276.00), £800, 310kg Charolais (258.00); C Dunwoody £1,040, 340kg Charolais (307.00), £980, 365kg Limousin (269.00); M McNally £1,035, 390kg Charolais (264.00), £970, 365kg Charolais (265.00), £970, 330kg Charolais (292.00), £955, 330kg Charolais (288.00), £920, 295kg Charolais (309.00), £915, 315kg Charolais (288.00), £860, 315kg Charolais (272.00); T D Forbes £970, 340kg Charolais (284.00), £850, 315kg Charolais (270.00); J Gervis £925, 300kg Charolais (310.00), £840, 280kg Charolais (298.00); J Tanney £835, 340kg Charolais (246.00), £825, 335kg Charolais (246.00); K Fox £800, 320kg Limousin (251.00); R J Dickson £800, 260kg Charolais (305.00), £780, 290kg Charolais (267.00), £775, 285kg Charolais (271.00), £750, 260kg Charolais (286.00); M Sheridan £790, 275kg Charolais (288.00), £750, 288kg Charolais (260.00), £740, 255kg Charolais (291.00); K Barnes £755, 265kg Charolais (285.00); J Ferguson £750, 290kg Aberdeen Angus (257.00); B Small £750, 310kg Charolais (243.00); M Thom £750 310kg Simmental (243.00), £750 315kg Simmental (240.00); F Troughton £720 280kg Charolais (256.00); Weanling heifers topped at £920 450kg Charolais (205.00) presented by M Kyle; F Troughton £870, 435kg Charolais (200.00); M McNally £860, 355kg Charolais (245.00), £690, 300kg Charolais (232.00); J Gervis £855, 315kg Charolais (272.00), £645, 270kg Charolais (240.00); K Fox £820, 300kg Charolais (272.00), £81,0 360kg Charolais (224.00); M Sheridan £685, 270kg Charolais (256.00), £640, 275kg Charolais (232.00), £570, 250kg Charolais (227.00); R J Dickson £675, 253kg Charolais (267.00), £670, 275kg Charolais (242.00); M Thom £650, 295kg Simmental (221.00); J Ferguson £620, 285kg Limousin (218.00), £590, 270kg Limousin (218.00).