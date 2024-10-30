Cattle sell to a firm trade at Saintfield
FAT CATTLE; 120 fats sold to £2214 for a 1130kg Sim Bull, £196 per 100kg. Leading prices: Hillsborough producer Sim Bull 1130kg £196 £2214, Crossgar producer Lim Bull 1000kg £195 £1950, Lisburn producer Lim Bullock 750kg £258 £1935, Ballygowan producer AA Bullocks 770kg £240 £1848, 670kg £258 £1728, Crossgar producer AA Cows 850kg £202 £1717, 690kg £224 £1545, Downpatrick producer Lim Cow 800kg £214 £1712, Hillsborough producer Lim Cow 870kg £194 £1687, Comber producer Lim Cow 800kg £205 £1640, Lisburn producer Daq Cow 760kg £214 £1626, Crossgar producer Sim Cow 710kg £224 £1590, Ballygowan producer Lim Cows 580kg £261 £1513, 580kg £260 £1508, Comber producer Sim Cow 790kg £191 £1508, Downpatrick producer Lim Cow 630kg £226 £1423, Comber producer Fr Cows 780kg £168 £1310, 710kg £155 £110, Newtownards producer Fr Heifers 610kg £214 £1305, 600kg £208 £1248, 600kg £204 £1224, Fr Cows 670kg £165 £1105, 640kg £166 £1062, BULLOCKS; 120 sold to £1720 for a 500kg char (345ppk) Leading Prices: Ballynahinch producer Chars 500kg £1720, 540kg £1690, 500kg £1580, Newtownards producer AAs 620kg £1720, 550kg £1670, 530kg £1640, Killinchy producer Chars 510kg £1720, 440kg £1630, 470kg £1620, 450kg £1580, Saintfield producer Lims 550kg £1700, 500kg £1660, Dromara producer AAs 580kg £1690, 520kg £1630, 500kg £1580, 500kg £1540, 460kg £1470, 440kg £1410, Comber producer Chars 460kg £1610, 440kg £1560, 450kg £1550, 430kg £1480, Downpatrick producer Lims 500kg £1640, 500kg £1590, 460kg £1550, 470kg £1530, 400kg £1480, Dromara producer Lims 500kg £1550, 470kg £1480, 450kg £1440, Craigavon producer Char/Lims 420kg £1520, 440kg £1480, 450kg £1480, 400kg £1390, 380kg £1370, 330kg £1350. HEIFERS; sold to £1600 for a 490kg Lim (327ppk) Leading Prices; Lisburn producer Lims 490kg £1600, 550kg £1550, 470kg £1490, 500kg £1460, 440kg £1340, Comber producer AAs 570kg £1570, 570kg £1470, 530kg £1460, 490kg £1350, Newtownards producer AAs 500kg £1470, 500kg £1420, 470kg £1390, Downpatrick producer Lims 470kg £1460, 440kg £1350, Crossgar producer Lims 440kg £1390, 450kg £1360, Ballynahinch producer Lims 420kg £1280, 400kg £1250, 370kg £1220, Ballynahinch producer Lims 460kg £1240, 370kg £1200, Downpatrick producer Chars 320kg £1200, 300kg £1120. CALF RING; Reared calves sold to £660 for a Lim Bull and £420 for a dropped BB Bull calf. Leading Prices; Ballygowan producer Lim Bulls £660, £610, £580, Lim Heifers £470, £450, Comber producer Lim Bulls £610, £520, £510, £500, Lim Heifer £530, Comber producer Char Heifer £540, Hillsborough producer Char Bulls £510, £490, £450, Comber producer BB Bull £420, Saintfield producer AA Bulls £390 £350, £340, £300, AA Heifers £310, £275, Lisburn producer Her Bulls £375, £330, £290, Her Heifer £290, Castlereagh producer AA Bulls £340 twice, £310, £290 twice, AA Heifers £300, £270, £250, Fr Bulls £220, £190, £160.