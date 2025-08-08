Fat cows sell to a top of £2560 at Rathfriland Co-op
The sale topped to £1110 for an Angus Calf for a Warrenpoint Farmer. Weanling heifer calves topped to £2190 for a 470kg from a Armagh Farmer.
Fat cows topped £2560 for 694kg, Blue.
Cows and calves topped at £2240.
Breeding bulls topped at £2500. Heifers topped at £2180 for 586kg Hereford. Bullocks topped at £2460 for a 604kg Blue.
DROPPED CALVES AND YOUNG STOCK
Bull calves
Warrenpoint Farmer Angus at £1110, Newry Farmer Angus at £1050, Angus at £1050, Angus at £1040, Dromara Farmer Angus at £970, Newry Farmer Hereford at £670, Angus at £950, Castlewellan Farmer Angus at £940, Warrenpoint Farmer Angus at £920, Wagyu at £910,
Heifer Calves
Banbridge Farmer Angus at £1000, Angus at £980, Angus at £940, Dromara Farmer Blue at £900, Banbridge Farmer Angus at £890, Dromara Farmer Blue at £870, Banbridge Farmer Angus at £870, Dromara Farmer Blue at £860, Blue £850, Katesbridge Farmer Blue at £850.
Weanling Male Calves
Portadown Farmer Charolais 434k at £2010, Limousin 428k at £1680, Newry Farmer Limousin 290k at £1500, Dromara Farmer Charolais 252k at £1370, Newry Farmer Limousin 304k at £1360, Castlewellan Farmer Angus 328k at £1320, Newry Farmer Limousin 270k at £1240, Limousin 260k at £1060, Castlewellan Farmer Angus 234k at £940, Warrenpoint Farmer Friesian 282k at £910.
Weanling Heifer Calves
Armagh Farmer Charolais 470k at £2190, Charolais 416k at £1990, Charolais 438k at £1990, Charolais 418k at £1990, Closkelt Farmer Angus 450k at £1520, Newry Farmer Limousin 344k at £1270, Closkelt Farmer Angus 372k at £1240, Angus at £340k at £1020, Angus 320k at £1000.
Fat cows
Ballyward Farmer Blue 694k at £2560, Closkelt Farmer Angus 640k at £2360, Angus 758k at £2250, Angus 776k at £2200, Rathfriland Farmer Hereford Bull 602k at £2000, Castlewellan Farmer Angus 624k at £1990, Rathfriland Farmer Hereford Bull 586k at £1910, Angus Bull 578k at £1880, Ballyward Farmer MBE 706k at £18750.
Cows and calves
Closkelt Farmer Angus cow and Angus Calf at £2240.
Breeding bulls
Dromara Farmer Limousin at £2500, Limousin at £2300, Newry Farmer shorthorn at £1980.
Heifers
Bryansford Farmer Hereford 586k at £2180, Castlewellan Farmer Hereford 568k at £2090, Bryansford Farmer Hereford 586k at £2090, Saintfield Farmer Charolais 420k at £2050, Castlewellan Farmer Blue 510k at £2010, Mayobridge Farmer Angus 584k at £1980, Bryansford Farmer Hereford 646k at £1980, Castlewellan Farmer Blue 538k at £1980, Mayobridge Farmer Angus 560K at £1950, Scarva Farmer Angus 540k at £1940.
Bullocks
Castlewellan Farmer Blue 604k at £2460, Shorthorn 646k at £2400, Bryansford Farmer Hereford 604k at £2380, Scarva Farmer Angus 634k at £2360, Bryansford Farmer Shorthorn 564k at £2220, Newry Farmer Hereford 584k at £2040, Castlewellan Farmer Limousin 512k at £2020, Scarva Farmer Hol 654k at £2000, Castlewellan Farmer Limousin 520k at £1980, Newry Farmer Friesian 504k at £1960.
