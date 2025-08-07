Outstanding trade for cattle at Kilrea

A super entry of 435 calves and weanlings on Thursday, 31st July at Kilrea met an outstanding trade for all types on offer.

Sorry, there seem to be some issues. Please try again later.

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian and Holstein Lumps. Weanlings to top of £1840 and 6.67 ppk.

Kilrea Mart Fat Lamb & Ewe Report

A super entry of 1700 sheep on Monday, 4th August met a great trade for lambs with ewes a flyer.