Outstanding trade for cattle at Kilrea
All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.
Bull Calves
Portglenone farmer, AA £1360, £1325, £1105, £1080, £1055, Her £1005, AA £985; Finvoy farmer, Lim £1320; Clough farmer, AA £1310, £1050, £1015, Fri £560; Garvagh farmer, BB £1130; Dervock farmer, BB £1115, Hol £875, £695; Rasharkin farmer, Lim £1040, £1020, £935, £845; Portglenone farmer, CH £980, BB £815, DR £675, BB £650; Ballymena farmer, Her £970, £865, £820; Rasharkin farmer, CH £965, AA £840, CH £830, Fri £535; Bellaghy farmer, BB £960, AA £950, Her £850, AA £830; Limavady farmer, AA £955; Garvagh farmer, Lim £885, £755; Ballymena farmer, Sim £860, £770, £750, £710, £530; Fermanagh farmer, BB £860, £805, SH £680; Armoy farmer, AA £880, Lim £840; Ballykelly farmer, AA £825; Dunloy farmer, BB £825, £660; Aghadowey farmer, SHB £820; Ballymoney farmer, AA £820; Maghera farmer, AA £815, £690; Ballymoney farmer, Her £800; Macosquin farmer, BB £795, £760, Her £700, AA £630, £540; Portglenone farmer, AA £790; Garvagh farmer, AA £765; Castlerock farmer, AA £755, £640; Garvagh farmer, AA £745; Cullybackey farmer, Sim £740, Fri £735, Sim £720, AA £695; Coleraine farmer, AA £720; Magherafelt farmer, CH £710, BGA £600; Ballyclare farmer, Lim £700, £595; Cullybackey farmer, AA £690; Garvagh farmer, Lim £680; Magherafelt farmer, AA £665; Ballymoney farmer, Her £650, Fri £570; Cloughmills farmer, AA £625, £615, CH £545; Desertmartin farmer, MB £620; Dervock farmer, Her £590; Toomebridge farmer, Fri £590; Ahoghill farmer, AA £545; Limavady farmer, BB £540; Bangor farmer, AA £510; Ballymena farmer, Her £500; Castledawson farmer, AA £500.
Heifer Calves
Portglenone farmer, AA £1080, Her £960, AA £925; Ballymoney farmer, BB £1010, £775; Rasharkin farmer, Lim £940, £815; Portglenone farmer, AA £930, CH £890; Stranocum farmer, AA £900; Rasharkin farmer, CH £870;Limavady farmer, BB £865; Ballymoney farmer, Lim £860, AA £580; Upperlands farmer, AA £860; Ballymena farmer, Sim £850; Clough farmer, AA £830, £795, BB £670; Randalstown farmer, AA £830; Garvagh farmer, AA £825, £555; Rasharkin farmer, Lim £815;
Cullybackey farmer, AA £790, £685, £550; Garvagh farmer, Lim £785; Fermanagh farmer, Her £775, AA £725; Garvagh farmer, Lim £770, SHB £760; Ballyclare farmer, Lim £760; Finvoy farmer, CH £760; Ballymena farmer, Her £755; Cookstown farmer, Lim £730; Ballykelly farmer, AA £720; Macosquin farmer, BB £685; Armoy farmer, Lim £640; Magherafelt farmer, AA £625; Magherafelt farmer, CH £620; Portglenone farmer, AA £605; Cloughmills farmer, BB £575; Dervock farmer, Her £575, £545; Armoy farmer, AA £515; Cullybackey farmer, AA £515.
Friesian Calves
Super trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £570. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.
Weanlings/Suck Calves (120)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian and Holstein Lumps. Weanlings to top of £1840 and 6.67 ppk.
Kilrea Mart Fat Lamb & Ewe Report
A super entry of 1700 sheep on Monday, 4th August met a great trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £182 and to top of 690 pence per kg.
Ewes were on fire and sold to £244.
More sheep needed weekly. Lambs top prices:
Portglenone farmer, 20k £138 (690); Tobermore farmer, 18k £124 (689); Coleraine farmer, 21k £144.50 (688); Articlave farmer, 16.5k £113.50 (688); Coleraine farmer, 26.5k £182 (687); Magherafelt farmer, 18k £123.50 (686); Ballycastle farmer, 18k £123.50 (686); Ballymoney farmer, 25.5k £173 (678); Ballymena farmer, 18k £122 (678); Feeny farmer, 18.5k £125 (676); Limavady farmer, 23k £154.50 (672); Aghadowey farmer, 22k £146 (664); Maghera farmer, 18.5k £122.50 (662); Stewartstown farmer, 18k £119 (661); Desertmartin farmer, 19k £125.50 (661); Cullybackey farmer, 19k £125 (658); Desertmartin farmer, 22k £144 (655); Desertmartin farmer, 19k £124 (653); Coleraine farmer, 22k £143 (650); Maghera farmer, 19.5k £126.50 (649); Ahoghill farmer, 21k £136 (648); Garvagh farmer, 19.5k £125 (641); Stewartstown farmer, 19k £121.50 (640); Draperstown farmer, 18k £115 (639); Feeny farmer, 19.5k £124.50 (638).
Kilrea Mart Fat Cow, Suckler & Store Cattle Report
A good entry of 270 on Wednesday, 6th August at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £2430, Heifers to £2580, Fat Cows & Bulls to £3130.
Fat Cows: (85) on offer. Sharp trade
Kilrea farmer, 760k CH £3130 (412), 800k £3040 (380), 780k £2850 (365), 730k Lim £2660 (364); Moneymore farmer, 720k AA £2640 (367); Garvagh farmer, 500k AA £1820 (364), 660k £2260 (342), 590k £2000 (339); Portglenone farmer, 610k Sim £2200 (361), 610k £2190 (359); Dungannon farmer, 540k Fri £1890 (350); Rasharkin farmer, 700k Her £2410 (344), 700k £2400 (343); Dungiven farmer, 510k Lim £1740 (341); Toome farmer, 710k Lim £2390 (337); Dungiven farmer, 500k Fri £1660 (332); Moneymore farmer, 680k Lim £2260 (332); Aghadowey farmer, 800k BB £2640 (330); Limavady farmer, 580k Hol £1880 (324); Rasharkin farmer, 780k Her £2520 (323); Magherafelt farmer, 730k Lim £2280 (312); Glarryford farmer, 460k Fri £1420 (309); Macosquin farmer, 530k FKV £1630 (308); Limavady farmer, 810k ST £2480 (306).
Fri Cows to £2300.
Suckler section
Stewartstown farmer, DAQ 2nd Calver with Lim Heifer calf at foot to £3540, Her 2nd Calver with Sim Heifer calf at foot to £3220, DAQ 2nd Calver with Sim Heifer calf at foot to £3100, DAQ Cow with Sim Bull calf at foot to £2800.
All types of suckler stock required.
Heifers
Ballymoney farmer, 460k Lim £2350 (511); Garvagh farmer, 260k AA £1260 (485), 300k £1440 (480), 360k £1610 (447), 290k £1280 (441), 350k £1540 (440), 300k £1300 (433), 340k £1460 (429), 310k £1300 (419), 360k £1470 (408), 340k £1360 (400), 340k £1340 (394), 310k £1210 (390), 330k £1210 (367); Finvoy farmer, 450k CH £2020 (449); Randalstown farmer, 300k BB £1340 (447), 300k £1270 (423), 310k £1310 (423), 310k £1290 (416), 240k AA £940 (392); Toomebridge farmer, 470k AA £2040 (434), 440k BB £1840 (418), 440k CH £1750 (398); Upperlands farmer, 440k Lim £1900 (432), 540k £1950 (361); Aghadowey farmer, 600k Lim £2530 (422), 590k £2480 (420), 570k CH £2120 (372), 610k £2200 (361); Kilrea farmer, 470k Lim £1980 (421), 480k £1980 (413), 480k £1970 (410), 500k CH £2020 (404), 570k £2200 (386); Maghera farmer, 420k Lim £1730 (412), 420k BB £1710 (407), 430k £1690 (393), 500k AA £1840 (368), 490k Her £1800 (367), 460k AA £1670 (363), 470k SH £1670 (355), 470k AA £1650 (351), 520k £1820 (350), 420k BB £1470 (350); Macosquin farmer, 390k AA £1600 (410), 430k £1650 (384); Kilrea farmer, 420k Sim £1690 (402), 370k Lim £1410 (381); Swatragh farmer, 290k Sal £1160 (400); Upperlands farmer, 460k AA £1820 (396), 460k £1670 (363); Garvagh farmer, 530k Lim £2060 (389), 520k BB £1940 (373), 620k Lim £2240 (361); Ballymoney farmer, 380k AA £1470 (387), 440k £1690 (384); Garvagh farmer, 390k SH £1490 (382), 490k Her £1840 (376), 240k AA £860 (358); Maghera farmer, 480k AA £1830 (381), 500k £1860 (372), 530k £1960 (370), 660k £2440 (370), 580k £2070 (360), 570k £2050 (360), 540k £1900 (352); Loughgall farmer, 540k AA £2040 (378), 580k £2100 (362); Toome farmer, 370k AA £1400 (378), 370k £1310 (354); Portadown farmer, 620k AA £2240 (361); Ballymoney farmer, 510k Her £1820 (357); Moneymore farmer, 680k BB £2430 (357), 710k £2510 (354), 620k £2180 (352), 680k £2390 (352), 740k £2580 (349); Ballymoney farmer, 590k Lim £2100 (356), 420k Sim £1480 (352); Ballymoney farmer, 420k AA £1470 (350).
Steers
Cookstown farmer, 440k CH £2050 (466), 440k £2040 (464), 470k £2140 (455), 470k £2080 (443), 480k £2050 (427); Rasharkin farmer, 330k AA £1530 (464), 350k £1600 (457), 370k £1680 (454), 470k £1900 (404), 400k £1580 (395); Greysteel farmer, 430k Lim £1880 (437); Toomebridge farmer, 380k Lim £1640 (432), 410k £1720 (420), 500k £2080 (416), 610k £2480 (407), 520k £2000 (385); Upperlands farmer, 490k AA £2080 (425); Kilrea farmer, 440k BB £1850 (421), 400k £1630 (408), 410k £1660 (405), 440k CH £1730 (393), 450k SH £1610 (358); Portglenone farmer, 460k BB £1850 (402), 500k £1780 (356); Magherafelt farmer, 370k AA £1480 (400), 360k £1280 (356); Upperlands farmer, 490k Lim £2010 (410); Kilrea farmer, 440k CH £1790 (407), 490k £1880 (384); Maghera farmer, 570k AA £2240 (393); Bellaghy farmer, 510k ST £1980 (388), 610k £2340 (384), 570k £2170 (381), 550k £2050 (373); Ballymoney farmer, 440k AA £1690 (384); Knockloughrim farmer, 520k AA £1980 (381), 470k Fri £1740 (370), 490k £1810 (369), 490k £1790 (365), 520k £1800 (346), 540k £1860 (344); Crumlin farmer, 460k Fri £1750 (380), 470k AA £1760 (375), 490k Hol £1740 (355), 470k SH £1660 (353), 460k BB £1520 (330); Maghera farmer, 510k BB £1920 (377); Ballymoney farmer, 540k AA £2030 (376), 480k £1690 (352), 490k £1700 (347), 520k £1800 (346), 510k £1750 (343); Ballymoney farmer, 460k BGA £1700 (370), 450k SHB £1630 (362), 480k Gal £1630 (340); Cullybackey farmer, 460k FKV £1690 (367), 540k Lim £1940 (359), 600k FKV £2120 (353), 550k £1880 (342), 680k £2300 (338); Garvagh farmer, 270k Her £990 (367); Garvagh farmer, 680k Her £2430 (357), 670k FKV £2300 (343); Aghadowey farmer, 360k BB £1280 (356); Bellarena farmer, 400k Fri £1350 (338).
Limousin and AA steers a flying trade with more requires for strong demand.