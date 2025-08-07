Outstanding trade for cattle at Kilrea

A super entry of 435 calves and weanlings on Thursday, 31st July at Kilrea met an outstanding trade for all types on offer.

All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.

Bull Calves

Portglenone farmer, AA £1360, £1325, £1105, £1080, £1055, Her £1005, AA £985; Finvoy farmer, Lim £1320; Clough farmer, AA £1310, £1050, £1015, Fri £560; Garvagh farmer, BB £1130; Dervock farmer, BB £1115, Hol £875, £695; Rasharkin farmer, Lim £1040, £1020, £935, £845; Portglenone farmer, CH £980, BB £815, DR £675, BB £650; Ballymena farmer, Her £970, £865, £820; Rasharkin farmer, CH £965, AA £840, CH £830, Fri £535; Bellaghy farmer, BB £960, AA £950, Her £850, AA £830; Limavady farmer, AA £955; Garvagh farmer, Lim £885, £755; Ballymena farmer, Sim £860, £770, £750, £710, £530; Fermanagh farmer, BB £860, £805, SH £680; Armoy farmer, AA £880, Lim £840; Ballykelly farmer, AA £825; Dunloy farmer, BB £825, £660; Aghadowey farmer, SHB £820; Ballymoney farmer, AA £820; Maghera farmer, AA £815, £690; Ballymoney farmer, Her £800; Macosquin farmer, BB £795, £760, Her £700, AA £630, £540; Portglenone farmer, AA £790; Garvagh farmer, AA £765; Castlerock farmer, AA £755, £640; Garvagh farmer, AA £745; Cullybackey farmer, Sim £740, Fri £735, Sim £720, AA £695; Coleraine farmer, AA £720; Magherafelt farmer, CH £710, BGA £600; Ballyclare farmer, Lim £700, £595; Cullybackey farmer, AA £690; Garvagh farmer, Lim £680; Magherafelt farmer, AA £665; Ballymoney farmer, Her £650, Fri £570; Cloughmills farmer, AA £625, £615, CH £545; Desertmartin farmer, MB £620; Dervock farmer, Her £590; Toomebridge farmer, Fri £590; Ahoghill farmer, AA £545; Limavady farmer, BB £540; Bangor farmer, AA £510; Ballymena farmer, Her £500; Castledawson farmer, AA £500.

Heifer Calves

Portglenone farmer, AA £1080, Her £960, AA £925; Ballymoney farmer, BB £1010, £775; Rasharkin farmer, Lim £940, £815; Portglenone farmer, AA £930, CH £890; Stranocum farmer, AA £900; Rasharkin farmer, CH £870;Limavady farmer, BB £865; Ballymoney farmer, Lim £860, AA £580; Upperlands farmer, AA £860; Ballymena farmer, Sim £850; Clough farmer, AA £830, £795, BB £670; Randalstown farmer, AA £830; Garvagh farmer, AA £825, £555; Rasharkin farmer, Lim £815;

Cullybackey farmer, AA £790, £685, £550; Garvagh farmer, Lim £785; Fermanagh farmer, Her £775, AA £725; Garvagh farmer, Lim £770, SHB £760; Ballyclare farmer, Lim £760; Finvoy farmer, CH £760; Ballymena farmer, Her £755; Cookstown farmer, Lim £730; Ballykelly farmer, AA £720; Macosquin farmer, BB £685; Armoy farmer, Lim £640; Magherafelt farmer, AA £625; Magherafelt farmer, CH £620; Portglenone farmer, AA £605; Cloughmills farmer, BB £575; Dervock farmer, Her £575, £545; Armoy farmer, AA £515; Cullybackey farmer, AA £515.

Friesian Calves

Super trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £570. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.

Weanlings/Suck Calves (120)

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian and Holstein Lumps. Weanlings to top of £1840 and 6.67 ppk.

Kilrea Mart Fat Lamb & Ewe Report

A super entry of 1700 sheep on Monday, 4th August met a great trade for lambs with ewes a flyer.

Lambs sold to top of £182 and to top of 690 pence per kg.

Ewes were on fire and sold to £244.

More sheep needed weekly. Lambs top prices:

Portglenone farmer, 20k £138 (690); Tobermore farmer, 18k £124 (689); Coleraine farmer, 21k £144.50 (688); Articlave farmer, 16.5k £113.50 (688); Coleraine farmer, 26.5k £182 (687); Magherafelt farmer, 18k £123.50 (686); Ballycastle farmer, 18k £123.50 (686); Ballymoney farmer, 25.5k £173 (678); Ballymena farmer, 18k £122 (678); Feeny farmer, 18.5k £125 (676); Limavady farmer, 23k £154.50 (672); Aghadowey farmer, 22k £146 (664); Maghera farmer, 18.5k £122.50 (662); Stewartstown farmer, 18k £119 (661); Desertmartin farmer, 19k £125.50 (661); Cullybackey farmer, 19k £125 (658); Desertmartin farmer, 22k £144 (655); Desertmartin farmer, 19k £124 (653); Coleraine farmer, 22k £143 (650); Maghera farmer, 19.5k £126.50 (649); Ahoghill farmer, 21k £136 (648); Garvagh farmer, 19.5k £125 (641); Stewartstown farmer, 19k £121.50 (640); Draperstown farmer, 18k £115 (639); Feeny farmer, 19.5k £124.50 (638).

Kilrea Mart Fat Cow, Suckler & Store Cattle Report

A good entry of 270 on Wednesday, 6th August at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £2430, Heifers to £2580, Fat Cows & Bulls to £3130.

Fat Cows: (85) on offer. Sharp trade

Kilrea farmer, 760k CH £3130 (412), 800k £3040 (380), 780k £2850 (365), 730k Lim £2660 (364); Moneymore farmer, 720k AA £2640 (367); Garvagh farmer, 500k AA £1820 (364), 660k £2260 (342), 590k £2000 (339); Portglenone farmer, 610k Sim £2200 (361), 610k £2190 (359); Dungannon farmer, 540k Fri £1890 (350); Rasharkin farmer, 700k Her £2410 (344), 700k £2400 (343); Dungiven farmer, 510k Lim £1740 (341); Toome farmer, 710k Lim £2390 (337); Dungiven farmer, 500k Fri £1660 (332); Moneymore farmer, 680k Lim £2260 (332); Aghadowey farmer, 800k BB £2640 (330); Limavady farmer, 580k Hol £1880 (324); Rasharkin farmer, 780k Her £2520 (323); Magherafelt farmer, 730k Lim £2280 (312); Glarryford farmer, 460k Fri £1420 (309); Macosquin farmer, 530k FKV £1630 (308); Limavady farmer, 810k ST £2480 (306).

Fri Cows to £2300.

Suckler section

Stewartstown farmer, DAQ 2nd Calver with Lim Heifer calf at foot to £3540, Her 2nd Calver with Sim Heifer calf at foot to £3220, DAQ 2nd Calver with Sim Heifer calf at foot to £3100, DAQ Cow with Sim Bull calf at foot to £2800.

All types of suckler stock required.

Heifers

Ballymoney farmer, 460k Lim £2350 (511); Garvagh farmer, 260k AA £1260 (485), 300k £1440 (480), 360k £1610 (447), 290k £1280 (441), 350k £1540 (440), 300k £1300 (433), 340k £1460 (429), 310k £1300 (419), 360k £1470 (408), 340k £1360 (400), 340k £1340 (394), 310k £1210 (390), 330k £1210 (367); Finvoy farmer, 450k CH £2020 (449); Randalstown farmer, 300k BB £1340 (447), 300k £1270 (423), 310k £1310 (423), 310k £1290 (416), 240k AA £940 (392); Toomebridge farmer, 470k AA £2040 (434), 440k BB £1840 (418), 440k CH £1750 (398); Upperlands farmer, 440k Lim £1900 (432), 540k £1950 (361); Aghadowey farmer, 600k Lim £2530 (422), 590k £2480 (420), 570k CH £2120 (372), 610k £2200 (361); Kilrea farmer, 470k Lim £1980 (421), 480k £1980 (413), 480k £1970 (410), 500k CH £2020 (404), 570k £2200 (386); Maghera farmer, 420k Lim £1730 (412), 420k BB £1710 (407), 430k £1690 (393), 500k AA £1840 (368), 490k Her £1800 (367), 460k AA £1670 (363), 470k SH £1670 (355), 470k AA £1650 (351), 520k £1820 (350), 420k BB £1470 (350); Macosquin farmer, 390k AA £1600 (410), 430k £1650 (384); Kilrea farmer, 420k Sim £1690 (402), 370k Lim £1410 (381); Swatragh farmer, 290k Sal £1160 (400); Upperlands farmer, 460k AA £1820 (396), 460k £1670 (363); Garvagh farmer, 530k Lim £2060 (389), 520k BB £1940 (373), 620k Lim £2240 (361); Ballymoney farmer, 380k AA £1470 (387), 440k £1690 (384); Garvagh farmer, 390k SH £1490 (382), 490k Her £1840 (376), 240k AA £860 (358); Maghera farmer, 480k AA £1830 (381), 500k £1860 (372), 530k £1960 (370), 660k £2440 (370), 580k £2070 (360), 570k £2050 (360), 540k £1900 (352); Loughgall farmer, 540k AA £2040 (378), 580k £2100 (362); Toome farmer, 370k AA £1400 (378), 370k £1310 (354); Portadown farmer, 620k AA £2240 (361); Ballymoney farmer, 510k Her £1820 (357); Moneymore farmer, 680k BB £2430 (357), 710k £2510 (354), 620k £2180 (352), 680k £2390 (352), 740k £2580 (349); Ballymoney farmer, 590k Lim £2100 (356), 420k Sim £1480 (352); Ballymoney farmer, 420k AA £1470 (350).

Steers

Cookstown farmer, 440k CH £2050 (466), 440k £2040 (464), 470k £2140 (455), 470k £2080 (443), 480k £2050 (427); Rasharkin farmer, 330k AA £1530 (464), 350k £1600 (457), 370k £1680 (454), 470k £1900 (404), 400k £1580 (395); Greysteel farmer, 430k Lim £1880 (437); Toomebridge farmer, 380k Lim £1640 (432), 410k £1720 (420), 500k £2080 (416), 610k £2480 (407), 520k £2000 (385); Upperlands farmer, 490k AA £2080 (425); Kilrea farmer, 440k BB £1850 (421), 400k £1630 (408), 410k £1660 (405), 440k CH £1730 (393), 450k SH £1610 (358); Portglenone farmer, 460k BB £1850 (402), 500k £1780 (356); Magherafelt farmer, 370k AA £1480 (400), 360k £1280 (356); Upperlands farmer, 490k Lim £2010 (410); Kilrea farmer, 440k CH £1790 (407), 490k £1880 (384); Maghera farmer, 570k AA £2240 (393); Bellaghy farmer, 510k ST £1980 (388), 610k £2340 (384), 570k £2170 (381), 550k £2050 (373); Ballymoney farmer, 440k AA £1690 (384); Knockloughrim farmer, 520k AA £1980 (381), 470k Fri £1740 (370), 490k £1810 (369), 490k £1790 (365), 520k £1800 (346), 540k £1860 (344); Crumlin farmer, 460k Fri £1750 (380), 470k AA £1760 (375), 490k Hol £1740 (355), 470k SH £1660 (353), 460k BB £1520 (330); Maghera farmer, 510k BB £1920 (377); Ballymoney farmer, 540k AA £2030 (376), 480k £1690 (352), 490k £1700 (347), 520k £1800 (346), 510k £1750 (343); Ballymoney farmer, 460k BGA £1700 (370), 450k SHB £1630 (362), 480k Gal £1630 (340); Cullybackey farmer, 460k FKV £1690 (367), 540k Lim £1940 (359), 600k FKV £2120 (353), 550k £1880 (342), 680k £2300 (338); Garvagh farmer, 270k Her £990 (367); Garvagh farmer, 680k Her £2430 (357), 670k FKV £2300 (343); Aghadowey farmer, 360k BB £1280 (356); Bellarena farmer, 400k Fri £1350 (338).

Limousin and AA steers a flying trade with more requires for strong demand.

