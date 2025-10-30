Outstanding trade for stock at Kilrea
All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.
Bull Calves:
Limavady farmer, Lim £1530; Upperlands farmer, Lim £1370; Bellaghy farmer, BB £1070, AA £1050, £840, £800; Cloughmills farmer, CH £1040, £1010; Garvagh farmer, FKV £1000; Limavady farmer, AA £1000, Sim £670; Maghera farmer, AA £990, £780; Maghera farmer, CH £970, £860, AA £840, BB £840, AA £720, £710; Newtownards farmer, BB £950, AA £860, FR £700; Cookstown farmer, BB £940, £880; Randalstown farmer, CH £920, £880, BB £840, £690, HER £690, BB £660; Limavady farmer, CH £920, BB £850, 740; Aghadowey farmer, BB £870; Ballymoney farmer, CH £860, AA £650; Ballycastle farmer, AA £830, £800, £660; Ballymena farmer, Sim £820; Ballyclare farmer, AA £800, £640; Glarryford farmer, AA £800; Coleraine farmer, AA £790, £730, £700; Cloughmills farmer, SHB £780, HER £750, Lim £600;Kilrea farmer, AA £770, £700; Coleraine farmer, AA £760; Portglenone farmer, BB £740, £710, AA £700, £690, BB £610; Articlave farmer, AA £720; Portglenone farmer, FKV £710; Dessertmartin farmer, BB £710, MB £640; Upperlands farmer, AA £690; Macosquin farmer, AA £680; Maghera farmer, AA £670; Glarryford farmer, BB £660; Portglenone farmer, AA £650; Portglenone farmer, AA £650, £610; Ballyclare farmer, Lim £640; Bangor farmer, AA £640; Ballyclare farmer, AA £620; Claudy farmer, FR £620; Kilraughts farmer, AA £620; Portrush farmer, AA £620; Londonderry farmer, AA £600; Ballymoney farmer, AA £600.
Heifer Calves:
Cloughmills farmer, CH £1280, Lim £990; Newtownards farmer, BB £1100, AA £1090, £910, £760; Limavady farmer, AA £1030, £730; Garvagh farmer, BB £950; Maghera farmer, CH £920, BB £890, £840, AA £690; Randalstown farmer, CH £900, £810, BB £800; Ballymena farmer, Sim £860; Cookstown farmer, BB £830, £800; Doagh farmer, AA £820; Ballycastle farmer, BB £810; Ballyclare farmer, Lim £790; Limavady farmer, CH £790; Articlave farmer, SPK £760; Portglenone farmer, BB £750; Ballymoney farmer, BB £740, AA £600; Ballymena farmer, Her £710, £700; Portrush farmer, BB £690, AA £610; Ballymoney farmer, BB £650; Kilrea farmer, AA £640, £600; Ballyclare farmer, AA £630; Coleraine farmer, AA £620; Killykergan farmer, BB £620; Kilraughts farmer, AA £610; Glarryford farmer, AA £600.
Friesian Calves
Super Trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £570. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.
Weanlings/Suck Calves (190)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian and Holstein Lumps. Weanlings to top of £1860 and 5.50 ppk.
A good entry of 900 sheep on Monday 27th October met a steady trade for lambs with ewes on fire! Lambs sold to top of £172 and to top of 732 pence per kg.
Ewes reached a top of £196.
More sheep needed weekly.
Lamb top prices:
Moneymore farmer, 23.5k £172 (732); Garvagh farmer, 18.5k £124 (670); Dungiven farmer, 17.5k £115 (657); Greysteel farmer, 18k £117 (650); Dungiven farmer, 17k £108 (635); Tobermore farmer, 18.5k £116 (627); Greysteel farmer, 20k £123 (615); Ballymena farmer, 23k £140 (609); Tobermore farmer, 21k £127 (605); Coleraine farmer, 21.5k £130 (605); Ballymoney farmer, 20k £120.50 (603); Ballymoney farmer, 17k £102 (600); Coleraine farmer, 20k £120 (600); Coleraine farmer, 32k £192 (600); Tobermore farmer, 21.5k £128 (595); Coleraine farmer, 21k £125 (595); Cookstown farmer, 20.5k £122 (595); Dungiven farmer, 21k £124.50 (593); Coleraine farmer, 21.5k £127 (591).
A super entry of 450 on Wednesday 29th October at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £2560, Heifers to £2570.
Fat Cows & Bulls to £3360.
Fat Cows: (155) on offer. Sharp trade: Randalstown farmer, 500k CH £1870 (374); Claudy farmer, 370k Gal £1370 (370); Armoy farmer, 520k Lim £1900 (365); Dungiven farmer, 780k DAQ £2800 (359); Castlerock farmer, 700k Lim £2500 (357); Magilligan farmer, 710k Sal £2510 (354); Portglenone farmer, 670k Lim £2320 (346); Kilrea farmer, 770k AA £2650 (344), 840k £2850 (339), 780k £2560 (328), 860k £2800 (326); Randalstown farmer, 810k AA £2760 (341); Coleraine farmer, 590k Fri £2000 (339), 600k £2000 (333); Ballymoney farmer, 580k Fri £1960 (338); L’Derry farmer, 450k SH £1510 (336); Lurgan farmer, 500k AA £1660 (332), 610k £2000 (328); Ballymoney farmer, 630k AA £2080 (330); Maghera farmer, 790k Lim £2590 (328); Coleraine farmer, 1050k Her £3360 (320); Fri Cows to £2130.
Suckler Section:
Ballymena farmer, Springing Lim 2nd Calver to £3500, Sim Springing Heifer to £3200; Ballymoney farmer, Lim Heifer with Lim Heifer Calf at foot to £2900, FKV Cow with Lim Bull calf at foot to £2800, Lim Cow with Lim Bull calf at foot to £2700.
All types of suckler stock required.
Heifers:
Portglenone farmer, 300k Lim £1460 (487), 290k £1250 (431), 600k £2530 (422); Ballymena farmer, 420k AA £2010 (479); Upperlands farmer, 440k Par £1960 (446), 380k BB £1680 (442), 350k £1460 (417); Dunloy farmer, 430k CH £1900 (442); Templepatrick farmer, 540k Lim £2360 (437), 440k £1800 (427); Aghadowey farmer, 380k BB £1650 (434), 400k £1680 (420), 370k £1550 (419), 430k £1740 (405); Macosquin farmer, 410k Lim £1810 (441), 460k £1840 (400); Bushmills farmer, 520k Lim £2260 (435), 480k £2050 (427), 470k £1930 (411), 510k £2050 (402); Aghadowey farmer, 440k Lim £1890 (430), 500k £2090 (418); Limavady farmer, 390k CH £1640 (421), 480k £2000 (417); Magherafelt farmer, 580k Lim £2330 (402); Pomeroy farmer, 450k Lim £1870 (416); Magherafelt farmer, 450k AA £1800 (400), 500k £1960 (392).
Steers:
Aghadowey farmer, 370k Lim £1640 (443); Dungannon farmer, 490k Lim £2170 (443), 440k £1870 (425), 540k £2180 (404), 500k AA £1880 (376); Randalstown farmer, 510k CH £2230 (437), 540k £2050 (380); Aghadowey farmer, 440k BB £1870 (425), 470k £1890 (402), 540k £2160 (400), 470k £1860 (396), 550k £2140 (389), 430k £1660 (386), 440k £1670 (380), 560k £2130 (380), 460k £1740 (378), 490k £1830 (374), 410k £1520 (371); Garvagh farmer, 450k CH £1890 (420), 570k £2270 (398), 570k £2220 (390), 560k £2170 (388), 460k £1780 (387), 550k £2130 (387), 510k £1950 (382), 580k £2130 (367); L’Derry farmer, 630k Lim £2560 (406), 680k £2560 (377); Kilrea farmer, 540k BB £2180 (404), 550k AA £2180 (396), 550k £2110 (384), 490k Sim £1800 (367), 520k AA £1880 (362); Toome farmer, 410k AA £1620 (395), 360k £1310 (364), 430k Sim £1560 (363); L’Derry farmer, 290k AA £1140 (393); Templepatrick farmer, 520k DAQ £2040 (392), 570k AA £2190 (384), 510k Her £1880 (369); Ballymoney farmer, 530k Lim £2000 (377), 550k £2050 (373), 560k £2080 (371); Castledawson farmer, 490k AA £1830 (374); Ballymoney farmer, 670k Lim £2450 (366); Maghera farmer, 610k BB £2200 (361).
Limousin and AA steers a flying trade with more required for strong demand.