Outstanding trade for stock at Kilrea

Published 30th Oct 2025, 10:07 GMT
A super entry of 650 calves and weanlings at Kilrea on Thursday, 23rd October, met an outstanding trade for all types on offer.

All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.

Bull Calves:

Limavady farmer, Lim £1530; Upperlands farmer, Lim £1370; Bellaghy farmer, BB £1070, AA £1050, £840, £800; Cloughmills farmer, CH £1040, £1010; Garvagh farmer, FKV £1000; Limavady farmer, AA £1000, Sim £670; Maghera farmer, AA £990, £780; Maghera farmer, CH £970, £860, AA £840, BB £840, AA £720, £710; Newtownards farmer, BB £950, AA £860, FR £700; Cookstown farmer, BB £940, £880; Randalstown farmer, CH £920, £880, BB £840, £690, HER £690, BB £660; Limavady farmer, CH £920, BB £850, 740; Aghadowey farmer, BB £870; Ballymoney farmer, CH £860, AA £650; Ballycastle farmer, AA £830, £800, £660; Ballymena farmer, Sim £820; Ballyclare farmer, AA £800, £640; Glarryford farmer, AA £800; Coleraine farmer, AA £790, £730, £700; Cloughmills farmer, SHB £780, HER £750, Lim £600;Kilrea farmer, AA £770, £700; Coleraine farmer, AA £760; Portglenone farmer, BB £740, £710, AA £700, £690, BB £610; Articlave farmer, AA £720; Portglenone farmer, FKV £710; Dessertmartin farmer, BB £710, MB £640; Upperlands farmer, AA £690; Macosquin farmer, AA £680; Maghera farmer, AA £670; Glarryford farmer, BB £660; Portglenone farmer, AA £650; Portglenone farmer, AA £650, £610; Ballyclare farmer, Lim £640; Bangor farmer, AA £640; Ballyclare farmer, AA £620; Claudy farmer, FR £620; Kilraughts farmer, AA £620; Portrush farmer, AA £620; Londonderry farmer, AA £600; Ballymoney farmer, AA £600.

Heifer Calves:

Cloughmills farmer, CH £1280, Lim £990; Newtownards farmer, BB £1100, AA £1090, £910, £760; Limavady farmer, AA £1030, £730; Garvagh farmer, BB £950; Maghera farmer, CH £920, BB £890, £840, AA £690; Randalstown farmer, CH £900, £810, BB £800; Ballymena farmer, Sim £860; Cookstown farmer, BB £830, £800; Doagh farmer, AA £820; Ballycastle farmer, BB £810; Ballyclare farmer, Lim £790; Limavady farmer, CH £790; Articlave farmer, SPK £760; Portglenone farmer, BB £750; Ballymoney farmer, BB £740, AA £600; Ballymena farmer, Her £710, £700; Portrush farmer, BB £690, AA £610; Ballymoney farmer, BB £650; Kilrea farmer, AA £640, £600; Ballyclare farmer, AA £630; Coleraine farmer, AA £620; Killykergan farmer, BB £620; Kilraughts farmer, AA £610; Glarryford farmer, AA £600.

Friesian Calves

Super Trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £570. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.

Weanlings/Suck Calves (190)

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian and Holstein Lumps. Weanlings to top of £1860 and 5.50 ppk.

A good entry of 900 sheep on Monday 27th October met a steady trade for lambs with ewes on fire! Lambs sold to top of £172 and to top of 732 pence per kg.

Ewes reached a top of £196.

More sheep needed weekly.

Lamb top prices:

Moneymore farmer, 23.5k £172 (732); Garvagh farmer, 18.5k £124 (670); Dungiven farmer, 17.5k £115 (657); Greysteel farmer, 18k £117 (650); Dungiven farmer, 17k £108 (635); Tobermore farmer, 18.5k £116 (627); Greysteel farmer, 20k £123 (615); Ballymena farmer, 23k £140 (609); Tobermore farmer, 21k £127 (605); Coleraine farmer, 21.5k £130 (605); Ballymoney farmer, 20k £120.50 (603); Ballymoney farmer, 17k £102 (600); Coleraine farmer, 20k £120 (600); Coleraine farmer, 32k £192 (600); Tobermore farmer, 21.5k £128 (595); Coleraine farmer, 21k £125 (595); Cookstown farmer, 20.5k £122 (595); Dungiven farmer, 21k £124.50 (593); Coleraine farmer, 21.5k £127 (591).

A super entry of 450 on Wednesday 29th October at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £2560, Heifers to £2570.

Fat Cows & Bulls to £3360.

Fat Cows: (155) on offer. Sharp trade: Randalstown farmer, 500k CH £1870 (374); Claudy farmer, 370k Gal £1370 (370); Armoy farmer, 520k Lim £1900 (365); Dungiven farmer, 780k DAQ £2800 (359); Castlerock farmer, 700k Lim £2500 (357); Magilligan farmer, 710k Sal £2510 (354); Portglenone farmer, 670k Lim £2320 (346); Kilrea farmer, 770k AA £2650 (344), 840k £2850 (339), 780k £2560 (328), 860k £2800 (326); Randalstown farmer, 810k AA £2760 (341); Coleraine farmer, 590k Fri £2000 (339), 600k £2000 (333); Ballymoney farmer, 580k Fri £1960 (338); L’Derry farmer, 450k SH £1510 (336); Lurgan farmer, 500k AA £1660 (332), 610k £2000 (328); Ballymoney farmer, 630k AA £2080 (330); Maghera farmer, 790k Lim £2590 (328); Coleraine farmer, 1050k Her £3360 (320); Fri Cows to £2130.

Suckler Section:

Ballymena farmer, Springing Lim 2nd Calver to £3500, Sim Springing Heifer to £3200; Ballymoney farmer, Lim Heifer with Lim Heifer Calf at foot to £2900, FKV Cow with Lim Bull calf at foot to £2800, Lim Cow with Lim Bull calf at foot to £2700.

All types of suckler stock required.

Heifers:

Portglenone farmer, 300k Lim £1460 (487), 290k £1250 (431), 600k £2530 (422); Ballymena farmer, 420k AA £2010 (479); Upperlands farmer, 440k Par £1960 (446), 380k BB £1680 (442), 350k £1460 (417); Dunloy farmer, 430k CH £1900 (442); Templepatrick farmer, 540k Lim £2360 (437), 440k £1800 (427); Aghadowey farmer, 380k BB £1650 (434), 400k £1680 (420), 370k £1550 (419), 430k £1740 (405); Macosquin farmer, 410k Lim £1810 (441), 460k £1840 (400); Bushmills farmer, 520k Lim £2260 (435), 480k £2050 (427), 470k £1930 (411), 510k £2050 (402); Aghadowey farmer, 440k Lim £1890 (430), 500k £2090 (418); Limavady farmer, 390k CH £1640 (421), 480k £2000 (417); Magherafelt farmer, 580k Lim £2330 (402); Pomeroy farmer, 450k Lim £1870 (416); Magherafelt farmer, 450k AA £1800 (400), 500k £1960 (392).

Steers:

Aghadowey farmer, 370k Lim £1640 (443); Dungannon farmer, 490k Lim £2170 (443), 440k £1870 (425), 540k £2180 (404), 500k AA £1880 (376); Randalstown farmer, 510k CH £2230 (437), 540k £2050 (380); Aghadowey farmer, 440k BB £1870 (425), 470k £1890 (402), 540k £2160 (400), 470k £1860 (396), 550k £2140 (389), 430k £1660 (386), 440k £1670 (380), 560k £2130 (380), 460k £1740 (378), 490k £1830 (374), 410k £1520 (371); Garvagh farmer, 450k CH £1890 (420), 570k £2270 (398), 570k £2220 (390), 560k £2170 (388), 460k £1780 (387), 550k £2130 (387), 510k £1950 (382), 580k £2130 (367); L’Derry farmer, 630k Lim £2560 (406), 680k £2560 (377); Kilrea farmer, 540k BB £2180 (404), 550k AA £2180 (396), 550k £2110 (384), 490k Sim £1800 (367), 520k AA £1880 (362); Toome farmer, 410k AA £1620 (395), 360k £1310 (364), 430k Sim £1560 (363); L’Derry farmer, 290k AA £1140 (393); Templepatrick farmer, 520k DAQ £2040 (392), 570k AA £2190 (384), 510k Her £1880 (369); Ballymoney farmer, 530k Lim £2000 (377), 550k £2050 (373), 560k £2080 (371); Castledawson farmer, 490k AA £1830 (374); Ballymoney farmer, 670k Lim £2450 (366); Maghera farmer, 610k BB £2200 (361).

Limousin and AA steers a flying trade with more required for strong demand.

