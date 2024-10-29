Steady demand for store lambs at Saintfield
Lambs sold to £170. Ewes sold to £305. LAMBS - Dromore producer Texel 30kg £170, Texel 30kg £160, Newtownards producer 2 Texel 30kg £151, Ballynahinch producer 3 Char 28kg £150.50, Lisburn producer 2 Suff 28kg £149, Ballynahinch producer 15 Char 27kg £148.50, Comber producer 11 Texel 28kg £148, Castlewellan producer 33 Texel 28kg £142.50, Downpatrick producer 25 Texel 27kg £141, Crumlin producer 23 Suff 28kg £140, Hillsborough producer Dorset 27kg £139, Lisburn producer 21 Texel 24kg £138, Comber producer 8 Texel 24kg £138, Comber producer 11 Texel 25kg £138, Ballynahinch producer 11 Suff 25kg £138, Greyabbey producer 3 Texel 24kg £137, Lisburn producer 11 Char 24kg £137, Comber producer 16 Texel 25kg £137, Downpatrick producer 18 Suff 25kg £136.50, Killinchy producer 25 Texel 24kg £135.50, Ballynahinch producer 17 Char 24kg £135, Crumlin producer 23 Suff 25kg £135, Dromore producer 11 Texel 24kg £134, Banbridge producer 16 Char 23kg £133, Saintfield producer 14 Texel 23kg £133, Saintfield producer 14 Dorset 24kg £132, Saintfield producer 3 Hamp 24kg £131.50, Ballynahinch producer 21 Texel 23kg £131, Comber producer 41 Texel 23kg £130, Ballygowan producer 44 Texel 23kg £130, Lisburn producer 18 Char 22kg £129, Ardglass producer 22 Texel 22kg £127.50, Ballynahinch producer 20 Texel 23kg £127.50, Portaferry producer 7 Texel 21kg £127, Saintfield producer 9 Texel 22kg £126.50, Newtownards producer 5 Texel 20kg £125, Killinchy producer 18 Texel 20kg £125, Saintfield producer 4 Char 20kg £124, Killinchy producer 20 Texel 21kg £124, Hillsborough producer 21 Texel 20kg £123, Saintfield producer 7 Char 20kg £123, Bangor producer 17 Suff 19kg £120, Comber producer 23 Texel 18kg £119, Killinchy producer 10 Char 17kg £117, Hillsborough producer 17 Texel 16kg £112, Ballykeel producer 18 Texel 16kg £110, Ballykeel producer 16 Suff 17kg £109, Downpatrick producer 14 Char 15kg £105, Lisburn producer 10 Texel 15kg £104, Castlewellan producer 12 Char 15kg £101, Downpatrick producer 16 Texel 15kg £100, Kircubbin producer 11 Texel 14kg £98. EWES - Annahilt producer Texel £305, Dromore producer Texel £210, Texel £185, Comber producer 2 Texels £190, Downpatrick producer 4 Texel £186, Comber producer 2 Texel £180, 8 Suff £169, Newtownards producer 6 Suff £174, Ballywalter producer 8 Suff £170, Lisburn producer 5 Texel £164, Comber producer Suff 6 £162, Carryduff producer 5 Suff £160, Portaferry producer 8 Texel £160, Saintfield producer 5 Char £157, Comber producer 9 Suff £151, Lisburn producer 8 Suff £150, Killinchy producer 5 Suff £148, 10 Mule £125, Hillsborough producer 4 Suff £143, Castlewellan producer 7 Suff £140, 7 Mule £122, Clough producer 5 Suff £140, Comber producer 11 Mule £124.