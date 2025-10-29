Steady trade for cattle at Saintfield
Fat cattle sold to £3072 for a 960kg AA Bull, £320 per 100kg. Bullocks sold to £2890 for a 840kg Char, £344 per 100kg.
Heifers sold to £2880 for a 750kg Heifer, £384 per 100kg.
Cows sold to £2720 for a 850kg AA, £320 per 100kg.
Fr Cows sold to £2101 for a 710kg, £296 per 100kg.
Leading Prices: Bangor AA Bull 960kg £320 £3072, Belfast Char Bull 950kg £310 £2945, Lisburn Char Bullock 840kg £344 £2890, Carryduff Lim Heifers 750kg £384 £2880, 720kg £372 £2678, 750kg £348 £2610, 690kg £368 £2540, Lisburn AA Cows 850kg £320 £2720, 740kg £320 £2368, 750kg £308 £2310, Castlereagh BB Cow 760kg £346 £2630, Downpatrick Lim Cow 800kg £325 £2600, 750kg £334 £2505, 710kg £336 £2385, Ballygowan Sim Cow 870kg £296 £2575, Carryduff Char Cows 700kg £358 £2506, 650kg £330 £2145, 660kg £296 £1953, 590kg £328 £1935, Ballygowan Her Cows 820kg £304 £2495, 760kg £280 £2128, Monlough Her Cow 820kg £300 £2460, Ballynahinch Char Cows 700kg £350 £2450, 890kg £258 £2296, AA Cow 820kg £277 £2271, Lisburn Lim Cows 750kg £324 £2430, 690kg £318 £2195, 670kg £326 £2185, Strangford Fr Cows 710kg £296 £2101, 710kg £292 £2074, Lisburn Fr Cow 840kg £250 £2100, Crossgar Fr Cows 740kg £256 £1895, 660kg £272 £1796, Lisburn Fr Cow 610kg £300 £1830, Ballynahinch Fr Cows 720kg £250 £1800, 690kg £248 £1711, 780kg £216 £1685, Downpatrick Fr Cows 710kg £250 £1775, 750kg £1770, 700kg £248 £1736, Newtownards Fr Cows 750kg £220 £1650, 660kg £248 £1636, Saintfield Fr Cows 740kg £218 £1613, 680kg £232 £1577.
Bullocks sold to £2600 for a 580kg Lim (450ppk).
Leading prices: Saintfield Lims 580kg £2600, 570kg £2490, 540kg £2340, 500kg £2200, 520kg £2200, Crossgar Lims 590kg £2600, 560kg £2570, 590kg £2560, 540kg £2500, 590kg £2450, 540kg £2250, Lisburn Chars 500kg £2530, 510kg £2520, 520kg £2520, 540kg £2510, 500kg £2510, 500kg £2460, 490kg £2450, 500kg £2440, 470kg £2380, 530kg £2370, 560kg £2350, 450kg £2200, 440kg £2170, 450kg £2130, 460kg £2130, Millisle Chars 530kg £2500, 530kg £2460, 450kg £2340, Newry Chars 500kg £2380, 460kg £2310, 470kg £2280, 440kg £2220, 400kg £2210, 430kg £2140, Comber Chars 470kg £2350, 450kg £2320, 430kg £2300, 450kg £2300, 400kg £2260, 410kg £2240, Craigavon Chars 460kg £2320, 430kg £2300, Saintfield Lims 460kg £2300, 440kg £2240, 410kg £2200.
Heifers sold to £2370 for a 490kg Char (484ppk).
Leading prices: Saintfield Char 490kg £2370, 500kg £2320, 470kg £2280, Castlewellan Chars 490kg £2350, 460kg £2300, 460kg £2260, Portaferry Chars 470kg £2340, 450kg £2300, 450kg £2290, 420kg £2240, 400kg £2150, 440kg £2120, 400kg £2100, 420kg £2070, Comber Lim 470kg £2320, Crossgar Lim 500kg £2300, Newtownards Lims 480kg £2200, 450kg £2160, 400kg £2000, Crossgar Lims 430kg £2110, 400kg £2050, 430kg £2000, Downpatrick AAs 460kg £2050, 440kg £2020, 400kg £1970, 430kg £1940, 400kg £1900, 420kg £1900.
Suckled calves sold to £2370 for a 500kg Lim Bullock calf. Heifer calves sold to £2160 for a 340kg Sh (636ppk).
Leading prices: Annahilt Lim Bullock 500kg £2370, Ballygowan Char Bullocks 410kg £2350, 430kg £2320, 390kg £2200, 400kg £2200, Char Heifers 390kg £2010, 320kg £1880, Saintfield Lim Bullocks 440kg £2290, 390kg £2090, Lim Heifer 370kg £1890, Portaferry Lim Bullocks 450kg £2220, 430kg £2170, 400kg £2090, 400kg £2060, 410kg £2020, 340kg £1980, 330kg £1950, 360kg £1900, 370kg £1900, Lim Heifers 400kg £1960, 360kg £1800, 400kg £1720, 340kg £1700, 350kg £1660, 330kg £1650, 300kg £1620, 300kg £1600, 300kg £1570, Saintfield Shb Heifers 340kg £2160, 300kg £1720.