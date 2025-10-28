Super trade for stock at Swatragh
Heifers sold to 617p/kg for a CH at 290kg (£1790) and to a top of £2230 per head for a Sim at 538kg (414p/kg).
Bullocks sold to 603p/kg for a CH at 312kg (£1880) and to a top of £2540 per head for a CH at 680kg (374p/kg).
Sample prices
Fat Cows: Limavady producer, BB 680kg £1960 (288).
Beef and Fat Bulls: Kilrea producer, Sim 800kg £2900 (363), Garvagh producer, CH 1130kg £3480 (308), Maghera producer, Lim 800kg £2300 (288).
Heifers
up to 300kg (p/kg): Maghera producer, CH 290kg £1790 (617), Swatragh producer, CH 246kg £1400 (569), Swatragh producer, CH 266kg £1510 (568), Swatragh producer, CH 276kg £1560 (565), Swatragh producer, CH 262kg £1400 (534), Swatragh producer, CH 272kg £1340 (493), Swatragh producer, CH 278kg £1270 (457), Stewartstown producer, CH 272kg £1230 (452).
300 to 400kg (p/kg): Swatragh producer, CH 304kg £1730 (569), Swatragh producer, CH 302kg £1620 (536), Swatragh producer, CH 308kg £1600 (519), Strabane producer, Lim 338kg £1720 (509), Strabane producer, CH 330kg £1680 (509), Strabane producer, CH 368kg £1820 (495), Strabane producer, CH 330kg £1600 (485), Coleraine producer, Lim 336kg £1620 (482), Coleraine producer, Lim 340kg £1630 (479).
400kg to 500kg (p/kg): Strabane producer, CH 408kg £1900 (466), Swatragh producer, CH 400kg £1860 (465), Moneymore producer, Lim 424kg £1890 (446), Drumsurn producer, Lim 412kg £1820 (442), Strabane producer, CH 406kg £1790 (441), Moneymore producer, Lim 436kg £1850 (424), Broughshane producer, CH 466kg £1970 (423), Drumsurn producer, AA 450kg £1900 (422), Moneymore producer, Lim 400kg £1670 (418), Drumsurn producer, CH 452kg £1860 (412).
500kg and over (p/kg): Broughshane producer, Sim 538kg £2230 (414), Broughshane producer, CH 544kg £2110 (388), Moneymore producer, Lim 502kg £1910 (380).
Bullocks/Bulls
up to 300kg (p/kg): Swatragh producer, CH 264kg £1570 (595), Swatragh producer, CH 218kg £1200 (550), Swatragh producer, CH 286kg £1560 (545), Maghera producer, Lim 264kg £1440 (545), Swatragh producer, CH 278kg £1490 (536), Swatragh producer, CH 274kg £1460 (533), Swatragh producer, CH 290kg £1530 (528), Stewartstown producer, CH 280kg £1400 (500), Swatragh producer, CH 264kg £1310 (496), Garvagh producer, AA 222kg £1050 (473).
300kg to 400kg (p/kg): Maghera producer, CH 312kg £1880 (603), Maghera producer, Lim 312kg £1800 (577), Stewartstown producer, CH 320kg £1810 (566), Maghera producer, CH 322kg £1820 (565), Strabane producer, CH 310kg £1650 (532), Maghera producer, Lim 304kg £1580 (520), Swatragh producer, CH 366kg £1870 (511), Swatragh producer, CH 336kg £1700 (506), Garvagh producer, CH 384kg £1930 (503), Swatragh producer, CH 308kg £1550 (503).
400kg to 500kg (p/kg): Swatragh producer, CH 416kg £2150 (517), Swatragh producer, CH 438kg £2170 (495), Swatragh producer, CH 400kg £2000 (500), Strabane producer, CH 442kg £2160 (489), Swatragh producer, CH 424kg £2060 (486), Limavady producer, Lim 404kg £1930 (478), Magherafelt producer, Lim 410kg £1930 (471), Magherafelt producer, Lim 494kg £2310 (468), Garvagh producer, CH 456kg £2130 (467), Limavady producer, CH 422kg £1970 (467), Strabane producer, CH 436kg £2030 (466).
500kg to 600kg (p/kg): Moneymore producer, Lim 508kg £2270 (447), Swatragh producer, CH 538kg £2360 (439), Moneymore producer, Lim 508kg £2200 (433), Moneymore producer, Lim 524kg £2240 (427), Limavady producer, Lim 500kg £2030 (406), Swatragh producer, Sim 534kg £2130 (399), Swatragh producer, CH 528kg £2100 (398), Swatragh producer, Sim 528kg £2080 (394), Kilrea producer, Lim 560kg £2200 (393), Swatragh producer, Lim 582kg £2280 (392).
600kg and over (p/kg): Swatragh producer, Lim 600kg £2480 (413), Swatragh producer, CH 680kg £2540 (374).
Dairy Bulls: Gulladuff producer, FR 576kg £1770 (307), Gulladuff producer, FR 512kg £1420 (277), Gulladuff producer, FR 528kg £1420 (269), Gulladuff producer, FR 550kg £1460 (265), Gulladuff producer, FR 506kg £1320 (261), Gulladuff producer, Hol 446kg £1100 (247).
Saturday, 25th October saw a seasonal entry of 1000 sheep at Swatragh which met a steady trade for all stock, with 700 lambs and 300 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £150 for 2 lambs at 26.5kg and to a top of 617p/kg for 11 lambs at 21kg into £129.50.
Lambs under 21kg sold to a top of £129 for 4 lambs at 20.5kg and to a top of 792p/kg for 15 lambs at 13kg into £103.
Fat Ewes to a top of £236 and Rams to £285 with numerous lots making great prices.
Heavy Lambs - 24kg and over (p/kg)
Cookstown producer, 2 lambs 26.5kg £150 (566), Tobermore producer, 7 lambs 24.5kg £137 (559), Armoy producer, 3 lambs 24kg £134 (558), Maghera producer, 3 lambs 25kg £137.50 (550), Garvagh producer, 3 lambs 25kg £136 (544), Garvagh producer, 19 lambs 25kg £134 (536), Maghera producer, 3 lambs 27kg £142.50 (528), Tobermore producer, 1 lamb 29kg £149.50 (516), Garvagh producer, 15 lambs 27kg £139 (515), Garvagh producer, 1 lamb 25kg £125 (500).
Mid Weight Lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Lissan producer, 11 lambs 21kg £129.50 (617), Magherafelt producer, 2 lambs 21kg £129 (614), Garvagh producer, 27 lambs 22kg £134.50 (611), Maghera producer, 3 lambs 21kg £128 (610), Cookstown producer, 7 lambs 22.5kg £135.50 (602), Ballymoney producer, 7 lambs 23kg £137.50 (598), Limavady producer, 13 lambs 21.5kg £128.50 (598), Cookstown producer, 4 lambs 21kg £124.50 (593), Cookstown producer, 4 lambs 22kg £130 (591), Greysteel producer, 13 lambs 22kg £130 (591).
Light Lambs -18kg up to 21kg (p/kg)
Garvagh producer, 9 lambs 19kg £128 (674), Dungiven producer, 2 lambs 18kg £121 (672), Park producer, 3 lambs 18kg £120 (667), Garvagh producer, 9 lambs 18.5kg £121 (654), Cookstown producer, 6 lambs 19kg £122 (642), Maghera producer, 6 lambs 18kg £115.50 (642), Randalstown producer, 3 lambs 18kg £115 (639), Garvagh producer, 5 lambs 19kg £121 (637), Maghera producer, 12 lambs 19kg £121 (637), Maghera producer, 4 lambs 20.5kg £129 (629).
Store Lambs - up to 18kg (p/kg)
Dungannon producer, 15 lambs 13kg £103 (792), Garvagh producer, 2 lamb 16kg £115 (719), Lissan producer, 6 lambs 17kg £120 (706), Donnaghadee producer, 7 lambs 14.5kg £102 (703), Ringsend producer, 3 lambs 15kg £104 (693), Draperstown producer, 2 lambs 16.5kg £114 (691), Draperstown producer, 10 lambs 15.5kg £106 (684), Macosquin producer, 10 lambs 17.5kg £119.50 (683), Draperstown producer, 14 lambs 16kg £108 (675), Limavady producer, 10 lambs 17.5kg £117.50 (671).
Fat Ewes
Garvagh producer, 1 ewe £236, Armoy producer, 2 ewes £230, Dungiven producer, 1 ewe £204, Upperlands producer, 2 ewes £198, Dungannon producer, 3 ewes £194, Garvagh producer, 1 ewe £188, Ballymoney producer, 2 ewes £182, Innisrush producer, 1 ewe £176, Garvagh producer, 2 ewes £170, Ballymoney producer, 3 ewes £168, Maghera producer, 3 ewes £162, Claudy producer, 12 ewes £160, Randalstown producer, 4 ewes £160.
Rams
Dungannon producer, 1 ram £285, Dungannon producer, 1 ram £210, Desertmartin producer, 1 ram £172, Garvagh producer, 1 ram £144.
Breeding Sheep Sale
Thursday, 23rd October saw a small entry of 200 sheep presented for sale which resulted in a great trade for all stock on offer.
In-lamb Ewes reached a top of £270 for 3 Texel Ewes.
Breeding Ewes and Hoggets topped at a high of £245 for 7 Texels.
Breeding Ewe Lambs sold to a top of £164 for 1 Charollais.
Breeding Rams reached a top of 580G for a Texel.
In-Lamb Ewes: Ballinderry producer, 3 Tex £270, Dungiven producer, 1 Dor £265, Dungiven producer, 2 Dor £225, Ballinderry producer, 1 Tex hog £200, Ballinderry producer, 1 Mule £190.
Breeding Ewes and Hoggets: Claudy producer, 7 Tex £245, Loughgeil producer, 3 Mule £202, Draperstown producer, 5 Easy care £150.
Breeding Ewe Lambs: Maghera producer, 1 Char £164, Maghera producer, 2 Tex £160, Draperstown producer, 1 Tex £150, Maghera producer, 1 Char £150, Maghera producer, 1 Char £146, Maghera producer, 5 Suff £136, Slaughtneil producer, 8 Mule £132, Slaughtneil producer, 6 Mule £120, Carnlough producer, 11 Tex £120.
Breeding Rams: Cookstown producer, Tex 580G, Ballinderry producer, Tex 540G, Moneymore producer, Suff 470G, Maghera producer, Char 210G.