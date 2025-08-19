Another busy week for sheep sales at Gortin Mart, fat ewes to £244
Lambs (over 24kg)
N Doherty £180/32kg (562ppk) £156/27.1kg (575ppk) E O'Neill £170/33kg (515ppk) G Brogan £167/24.3kg (687ppk) £148/24.3kg (609ppk) S Rankin £161/28kg (575ppk) S McEldowney £160/28.5kg (561ppk) G Morris £157/26.9kg (583ppk) £147/24.7kg (595ppk) J McHugh £152.50/25.3kg (602ppk) A Fleming £152/25.6kg (593ppk) P Anderson £150/24.5kg (612ppk) A Robinson £150/25.5kg (588ppk) P Kelly £149/24.9kg (598ppk) R Harpur £148/25.2kg (587ppk) D Hamilton £146.50/24.1kg (607ppk) S McEldowney £146/25.3kg (577ppk) D Gallen £146/24.7kg (591ppk) H McNamee £145/25kg (580ppk) King Farms £144.50/24.7kg (585ppk) and J Browne £143.50/24.1kg (595ppk).
Lambs (22kg-24kg)
P McCullagh £143.50/23.1kg (621ppk) C Sproule £14.50/23.3kg (615ppk) £142/23kg (617ppk) J Browne £143.50/23.5kg (610ppk) R Logue £143.50/23kg (623ppk) A Whelan £143/23.2kg (616ppk) W McElmurry £141.50/22.7kg (623ppk) A McGuigan £140.50/23kg (610ppk) A Fleming £140/22kg (636ppk) P McBride £140/23.7kg (590ppk) R Smyth £140/22.6kg (619ppk) M Hegarty £140/22kg (636ppk) A Hamilton £139/22kg (631ppk) T Rafferty £138.50/22kg (629ppk) and R Rafferty £137.50/22kg (625ppk).
Lambs (under 22kg)
A Sloane £150/21kg (714ppk) A Bradley £140.50/21.2kg (662ppk) T Rafferty £140/21.8kg (642ppk) £139.50/21.8kg (639ppk) M Colgan £139/20kg (695ppk) E O'Hagan £138.50/21.9kg (632ppk) D Wallace £138.50/21.7kg (638ppk) D McAleer £138/21.5kg (641ppk) J O'Hagan £138/20.3kg (679ppk) J O'Connor £138/21.3kg (647ppk) G Hempton £137.50/21.5kg (639ppk) D Baxter £137.50/20.5kg (670ppk) D Gallen £137/21.6kg (634ppk) £134/20.8kg (644ppk) Rosshill Farm £136.50/21.7kg (629ppk) J Browne £136/20kg (680ppk) R Rafferty £134/21.2kg (632ppk) A Fleming £133/19kg (700ppk) W Lees £132.50/19.7kg (672ppk) and H McNamee £132.50/21.8kg (607ppk).
Ewes
G Brogan £244 King Farms £230 J Browne £220 S Rankin £220 R Clarke £210 £180 D Gallen £200 £200 M Lynch £195 £170 A Aiken £186 H Donaghy £182 D Hamilton £180 D Ferry £174 J Kilpatrick £170 P Kelly £170 W McElmurry £168 A Morris £164 M Scott £164 J McCullagh £162 £160 £160 E McBrien £162 J McGrath £160 B McNamee £160 S Rankin £160 M Scott £160 and J McHugh £160.
Breeding ewes
S Doherty £285 £260 £260 A McGuigan £270 £270 £250 £240 £240 £220 J McCullagh £265 £250 £250 T Robinson £248 £235 £230 T McCay £240 £230 £210 S McEldowney £195 and C McDaid £185 £175 £170.