Bullocks selling to £1940 at Omagh

Bullocks
George Harpur, Mountjoy 790k £1940; 635k £1700; 700k £1680; 685k £1630, Patk Sheerin, Donemana 720k £1850; 710k £1840; 640k £1650; 740k £1800, S McCanny, Clanabogan 750k £1780; 555k £1350, J Barrett, Tattysallagh 645k £1730; 570k £1470, D McKinney, Fintona 635k £1660 and £1655; 560k £1450; 540k £1435, T Young, Killen 500k £1420; 545k £1355, D McCabe, Seskinore 520k £1375; 515k £1360; 560k £1410, S Allen, Meaghy 730k £1800, William Gamble, Donemana 505k £1235; 560k £1335; 475k £1250, B Coll, Drumquin 500k £1230, Ivan Jobb, Fintona 565k £1380, P Mullan, Tattyreagh 510k £1205, M Begley, Creggan 600k £1405; 530k £1210; 565k £1285, J&E Mullan, Claudy 610k £1420, Loane Partners, Kesh 405k £1140; 400k £1110; 360k £1100, H Colton, Dromore 415k £1160; 350k £1010; 345k £990, W G Gilmore, Dromore 470k £1300; 390k £1125, William Johnston, Lack 425k £1160; 480k £1290, Bert Jones, Ederney 420k £1140; 325k £910, L McKinley, Trillick 420k £1125; 305k £980, Val Boyd, Drumlegagh 485k £1230 and M B Gormley, Carrickmore 370k £1210 (330 ppk); 330k £1050.
Heifers
Ivan Jobb, Fintona 675k £1610; 615k £1520; 540k £1340, J Duff, Loughmacrory 510k £1380; 515k £1260; 615k £1460, J Keys, Clogher 560k £1450, M McCanny, Sion Mills 625k £1520; 575k £1390; 550k £1300, A Dickson, Drumquin 510k £1220; 420k £1090; 485k £1180, M McGlinchey, Drumlea 525k £1250, C O’Hagan, Eskra 550k £1370; 555k £1310, A Bourke, Irvinestown 675k £1570; 660k £1460, Gortin Producer 410k £1140 and £1100; 430k £1150; 380k £1050, I&E Mullan, Claudy 450k £1170, W G Gilmore, Dromore 440k £1070; 455k £1100; 410k £990, B Jones, Ederney 450k £1090; 360k £990, D McAleer, Drumnakilly 485k £1160, Sean Gorman, Mountfield 445k £1040; 385k £880, D Colton, Clanabogan 480k £1120, O McCallan, Drumnakilly 365k £890 and M Cassidy, Lettercarn 440k £1000.
Fat cows
N Ilwaine, Plumbridge 750k £222, J S Robinson, Newtownstewart 630k £212; 790k £202, E McCann, Fintona 730k £208, S Allen, Meaghy 740k £207, J C Norris, Omagh 670k £207, G Kirk, Drumlea 660k £206, L Hamilton, Drumlea 650k £204, N McNulty, Dromore 620k £204, andE Slevin, Dromore 650k £200.
Friesian cows
H O’Neill, Dromore 540k £190, G Smyth, Strabane 540k £187; 560k £178, R Irwin, Ardstraw 730k £178, W R Mehaffy, Strabane 700k £175; 760k £175 and C McGinley, Ballygawley 770k £174.
Fat bulls
S O’Kane, Drumquin 1130k £190 (£2147), Alan Armstrong, Omagh 1170k £185 (£2164) and S Quinn, Aldoghal 760k £185.
Dropped calves
E McCann, Fintona £540 Charolais bull, J Begley, Carrickmore £520 and £450 Belgian Blue bulls, G N Armstrong, Lack £420 Simmental bull; £400 Simmental heifer, M Grimes, Beragh £390 and £360 Belgian Blue bulls; £330 Belgian Blue heifer, Nigel Irwin, Enniskillen £380 Limousin bull, P Meenan, Loughmacrory £360 Limousin bull, S Anderson, Pomeroy £355 Belgian Blue bull, M Kee, Douglas Bridge £350 and £335 Hereford bulls, J Henderson, Trillick £340 Fleckvieh bull, R Gordon, Drumquin £335 Aberdeen Angus bulls, William Rankin, Killen £330 Hereford bull, F and M McGarvey, Dunmoyle £320 Belgian Blue bull; £320 Aberdeen Angus bull, J N Hamilton, Castlederg £310 Belgian Blue bull, C Loane, Kesh £300 Charolais bull and W McCreery, Castlederg £300 Aberdeen Angus bull.