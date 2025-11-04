Bullocks selling to £2830 for 760kg at Omagh Mart
Bullocks
A Kennedy, Castlederg 760k £2830; 750k £2820; 725k £2640, W Stevenson, Artigarvan 780k £2800, C O’Hagan, Eskra 640k £2600; 540k £2280, B Reid, Ederney 560k £2390; 535k £2240; 500k £2270; 420k £2010, Patrick Conway, Loughmacrory 590k £2480; 510k £2080; 630k £2500; 480k £2140, Co Armagh Producer, 645k £2560; 475k £2170; 430k £1980, D Huey, Artigarvan 655k £2500, S McElrea, Newtown 700k £2600, W Browne, Clanabogan 630k £2390; 655k £2430, S McMaugh, Eskra 670k £2470, B Coyle, Mullaslin 435k £2080, F McCarroll, Seskinore 470k £2140; 490k £2070, M Donnelly, Carrickmore 480k £2070, T Colhoun, Killycurry 430k £1700; 435k £1680, C Warnock, Drumlea 465k £2070 and J McCullagh, Loughmacrory 425k £1660.
Heifers
F Knox, Donemana 505k £2300, H Gilmore, Dromore 540k £2380; 535k £2210; 565k £2280, N Anderson, Kesh 530k £2240; 450k £1970; 495k £2040, G Corcoran, Arvalee 545k £2200; 535k £2140; 530k £2060; 600k £2290, A Adams, Doogary 550k £2220; 540k £2160; 525k £2100; 535k £2140, D Huey, Artigarvan 540k £2170, B McCanny, Seskinore 515k £2000; 565k £2180; 460k £1940, P Slane, Carrickmore 745k £2840; 720k £2640; 705k £2480, Jas Touhey, Greencastle 465k £2090, C Devenney, Dromore 495k £2190; 480k £2120; 465k £2000, D Colgan, Drumnakilly 430k £1890; 405k £1710, A Allen, Donemana 480k £2080; 385k £1560 and £1550, B Coyle, Mullaslin 495k £2120, J T Meenagh, Carrickmore 470k £1980; 395k £1600, R Smyth, Omagh 460k £1900; 500k £2030; 475k £1910, C Warnock, Drumlea 425k £1730, M Donnelly, Carrickmore 375k £1730; 380k £1540; 480k £1940 and J R Cooke, Donemana 395k £1670.
Fat cows
J Cowan, Ballymagorry 750k £336, J Hemphill, Drumquin 640k £336, S Barrett, Dromore 780k £318; 650k £334; 650k £306, T Donaghy, Artigarvan 850k £312, P Kelly, Loughmacrory 710k £302 and K McCullagh, Greencastle 600k £300.
Friesian Cows
D Scott, Gillygooley 530k £270; 660k £266; 650k £244, K Timoney, Leglands 510k £256, H Wilson, Fyfin 760k £254; 650k £244 and H Kee, Strabane 650k £248; 690k £240; 700k £236.
Weanlings
J Cowan, Ballymagorry £1560 Limousin bull; £1230 Charolais heifer, P J Logan, Newtownbutler £1440 and £1410 Saler bulls, P Patton, Newtownstewart £1460 Charolais heifer; £1230 Shorthorn heifer, M McMenamin, Drumquin £1380 Simmental heifer; £1370 Simmental bull, E Reid, Trillick £1330 Charolais bull, Charles Elkin, Omagh £1260; £1250 and £1150 Belgian Blue bulls, F J Knox, Donemana £1250 Aberdeen Angus bull, William Blair, Strabane £1210 and £1030 Aberdeen Angus bulls and N Jack, Mountjoy £1200 and £1110 Aberdeen Angus heifers.
Dropped calves
N Jackson, Dromore £1360 Charolais bull, J Cowan, Ballymagorry £1120 Aberdeen Angus bull, R S Crawford, Fintona £1100; £1070 and £1060 Aberdeen Angus bulls, B Sheridan, Sixmilecross £1040 Charolais bull; £1090 Charolais heifer, W Campbell, Plumbridge £1030 Aberdeen Angus bull, William Blair, Strabane £965; £960 and £95810 Aberdeen Angus bulls, J Maguire, Trillick £870 Limousin bull, A Hughes, Dromore £770 Simmental bull; £730 Simmental heifer, W Crawford, Droit £750 Belgian Blue heifer, N Wilson, Omagh £840 Belgian Blue heifer and D Emery, Lettercarn £840 Limousin heifer.