Busy night for sheep at Gortin Mart, lambs sold to £168/24.4kg (688ppk)
Lambs (over 25kg)
J and M O'Connor £163/27kg (603ppk) D Kerr £162/25kg (648ppk) G Brogan £162/31kg (522ppk) G Hempton £156/33.6kg (464ppk) D Williamson £150/26.8kg (559ppk) J Blair £150/31kg (483ppk) W Allen £149/32.3kg (461ppk) £146/26kg (561ppk) T Johnston £146/32.8kg (445ppk) J Saunderson £145/28kg (517ppk) D Kelly £143.50/26.9kg (533ppk) W McLaughlin £143.50/27.8kg (516ppk) R Lennox £140/27kg (518ppk) and D Martin £140/27.5kg (509ppk).
Lambs (under 25kg)
D Martin £168/24.4kg (688ppk) £135/23.8kg (567ppk) A Devine £157/23.1kg (679ppk) G Hawkes £157/22kg (713ppk) S Wilson £156/22.3kg (699ppk) G Brogan £155/24kg (645ppk) S Cuddy £155/23kg (673ppk) £141/23.8kg (592ppk) R Lennox £148/21kg (704ppk) £128/20.5kg (624ppk) J Smith £145/22kg (659ppk) O Bloomer £140/21kg (666ppk) A Bradley £140/23kg (608ppk) W Orr £139/21.5kg (646ppk) W McLaughlin £139/21.5kg (646ppk) and J Watters £125/18.9kg (661ppk).
Ewes
M Brogan £230 £200 £174 G Brogan £228 £220 A O'Hagan £220 £184 K Hunter £210 £204 £184 G Hawkes £210 £200 H Cooke £206 R Lucas £200 £180 W Patterson £200 W Wallace £198 D Kerr £186 A Bradley £184 D Williamson £182 T Johnston £182 J O'Connor £180 A Hawkes £180 P Irwin £178 £178 £172 £170 N McGonigle £176 W Elkin £172 J Blair £171 S Robinson £170 K Mitchell £170 and D McFadden £170.
Ewes and lambs
W Wallace £405 (double) £360 (double) £245 (single) £220 (single) B Harkin £355 (double) S McCulla £315 (double) A McMullan £280 (double) R McFarland £255 (single) J Nethery £235 (single) J Conway £230 (single) £205 (single) and A Bradley £200 (single) £190 (single).