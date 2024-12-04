Excellent prices for cattle at Pomeroy Mart, heifers to £2010

Another excellent week for cattle at Pomeroy Mart.

Sean Kelly £1940/690kg, Dermot Hackett £1930/750kg, £1910/740kg, Robert McAllister £1920/660kg, £1840/630kg, £1670/590kg, Sean Kelly £1840/710kg, £1790/660kg, T & T Brown £1790/650kg, £1720/560kg, £1670/530kg, Sean Kelly £1710/640kg, £1700/620kg, £1650/590kg, M Lynch £1640/610kg, Stephen Jones £1590/630kg, Raymond Boyd £1580/570kg, £1500/590kg, Alan Boyd £1540/530kg, Seamus Garrivan £1530/650kg, D Lynch £1470/560kg, Stephen Jones £1400/620kg, Dean Gordan £1380/540kg, £1340/500kg, £1300/520kg, Liam Fay £1370/480kg, £1360/460kg, C McNabb £1320/510kg, £1280/500kg, £1260/480kg, W McElmurray £1310/370kg, Stephen Jones £1310/580kg, Clive McElmurray £1280/500kg, Dean Gordan £1250/490kg, £1210/470kg, C McNabb £1240/460kg, £1190/460kg, Stephen Jones £1230/560kg, Dclas Colgan £1210/500kg and Plunket Nugent £1210/390kg.

Robert McAllister £2010/700kg, L Murphy £1790/680kg, J Tanney £1700/540kg, £1490/590kg, £1390/480kg, £1360/520kg, £1310/480kg, Raymond Boyd £1590/540kg, £1520/510kg, £1440/530kg, £1430/540kg, K Hazelton £1370/490kg, Raymond Boyd £1370/510kg, £1340/500kg, £1320/520kg, £1320/520kg, £1280/470kg, £1270/470kg, J A A Farms £1320/490kg, £1290/460kg, £1270/480kg, Gortavoy Farms £1280/450kg, J Tanney £1240/460kg, £1240/460kg, £1200/450kg, C Quinn £1220/420kg, £1190/440kg, £1180/490kg, £1180/460kg, Raymond Boyd £1190/480kg, C Quinn £1180/420kg, £1130/430kg, £1000/360kg, J AA Farms £1150/450kg, John Hughes £1120/470kg, K Hazelton £1020/410kg, £1000/390kg, £970/350kg, John Hughes £960/400kg and S Donnelly £950/270kg.