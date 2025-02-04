Exceptional trade for cattle at Draperstown, stores selling to £2690/610kg
Stores sold to 441ppk (£2690/610kg) weanlings topped 475ppk (1380/290kg) and fat cows topped 342ppk (£2052/600kg).
Bullocks
P Devlin £2620/790kg (331ppk ), £2300/700kg (328ppk ), J OHagan £2250/590kg (381ppk) , £2140/580kg (369ppk ), £2100/570kg (368ppk ), £1950/560kg (348ppk ) , £1910/570kg (335ppk ), £1890/580kg (326ppk ) , £1840/560kg (328ppk), £1830/540kg (338ppk) £1800/500kg (360ppk) £1780/520kg (342ppk) £1750/480kg (364ppk) L McKenna £1920/610kg (314ppk) T Harkness £1920/670kg (286ppk) £1690/590kg (286ppk) £1610/540kg (298ppk) £1590/570kg (278ppk) £1590/520kg (305ppk) £1360/510kg (266ppk) S McAtamney £1900/480kg (395ppk) £1870/500kg (374ppk) £1780/490kg (363ppk) W McCorry £1830/560kg (326ppk) £1660/500kg (332ppk) £1550/460kg (337ppk) P McBride £1700/520kg (326ppk) R Lennox £1610/520kg (309ppk) £1330/390kg (341ppk) £1330/420kg (316ppk) and R Pickering £1400/370kg (378ppk).
Heifers
N Daly £2690/610kg (441ppk) £2370/610kg (388ppk) £2010/600kg (335ppk) R Pickering £2410/660kg (365ppk) £1990/570kg (349ppk) P McCormack £2110/630kg (334ppk) £2000/610kg (327ppk) £1780/560kg (317ppk) A Speer £2100/600kg (350ppk) £1980/570kg (347ppk) £1960/570kg (343ppk) £1950/570kg (342ppk) £1910/540kg (353ppk) £1860/560kg (332ppk) £1790/530kg (337ppk) £1760/480kg (366ppk) £1690/470kg (359ppk) £1600/460kg (347ppk) £1540/400kg (385ppk) P Devlin £2060/680kg (302ppk) £2020/680kg (297ppk) M Greaves £2050/680kg (301ppk) £2010/600kg (335ppk) £1890/610kg (309ppk) £1890/650kg (290ppk) £1830/590kg (310ppk) £1730/560kg (308ppk) and J Ambrose £1830/620kg (295ppk).
Male weanlings
P O'Kane £1800/490kg (367ppk) £1640/460kg (356ppk) £1600/390kg (410ppk) £1590/420kg (378ppk) £1520/370kg (410ppk) £1510/360kg (419ppk) P Devlin £1790/420kg (426ppk) £1740/430kg (404ppk) £1700/420kg (404ppk) £1700/440kg (386ppk) £1590/390kg (407ppk) £1550/400kg (387ppk) £1500/380kg (394ppk) S Toner £1650/490kg (336ppk) £1600/470kg (340ppk) £1460/390kg (374ppk) J McDowell £1600/360kg (444ppk) £1590/370kg (429ppk) £1500/460kg (326ppk) J Canavan £1580/450kg (351ppk) £1450/420kg (345ppk) J Doris £1550/410kg (378ppk) S Bradley £1540/480kg (320ppk) £1500/450kg (333ppk) £1500/410kg (365ppk) £1490/390kg (382ppk) £1460/370kg (394ppk) £1410/390kg (361ppk) G Deeny £1520/350kg (434ppk) and E Loughran £1520/410kg (370ppk) £1480/360kg (411ppk) £1440/360kg (400ppk).
Female weanlings
J Wilson £1730/460kg (376ppk)£1570/490kg (320ppk) £1570/490kg (320ppk) £1470/450kg (326ppk) S Bradley £1630/460kg (354ppk) £1620/450kg (360ppk) £1490/400kg (372ppk) £1480/400kg (370ppk) £1460/410kg (356ppk) £1430/410kg (348ppk) £1400/400kg (350ppk) £1390/380kg (365ppk) £1390/380kg (365ppk) £1380/390kg (353ppk) K McCann £1420/460kg (308ppk) £1410/450kg (313ppk) £1400/450kg (311ppk) £1320/360kg (366ppk) £1190/320kg (371ppk) £1180/320kg (368ppk) I McAleece £1400/400kg (350ppk) E Loughran £1380/290kg (475ppk) £1260/350kg (360ppk) and J McDowell £1310/390kg (335ppk).
Fat cows
O Bradley £2921/880kg (332ppk) £2686/790kg (340ppk) E Loughran £2589/780kg (332ppk) £2386/760kg (314ppk) £2316/810kg (286ppk) P Devlin £2370/790kg (300ppk) £2324/780kg (298ppk) W Patterson £2340/740kg (316ppk) £1850/560kg (330ppk) J McDowell £2310/770kg (300ppk) A Cudden £2173/760kg (286ppk) S Bradley £2146/730kg (294ppk) £2052/600kg (342ppk) £1891/610kg (310kg) M Quinn £2101/790kg (266ppk) A Speer £2087/730kg (286ppk) B Church £2080/800kg (260ppk) N Loughrin £2035/640kg (318ppk) B Quinn £1834/700kg (262ppk) S O'Kane £1817/640kg (284ppk) and H Bradley £1781/650kg (274ppk).