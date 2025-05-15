Fat bulls selling to £3630 at Omagh Mart

Monday 12th May 2025: A slight easing in numbers but not in demand, as favourable growing conditions drives on prices for all sorts.

Bullocks

William Gamble, Donemana 890k £3300, P Slevin, Clogher 595k £2480; 580k £2340; 590k £2270, Alan Hogg, Ballymagroarty 560k £2310; 580k £2200; 505k £1930, L Barton, Lack 580k £2370, Jas Hogg, Whitehouse 530k £2190; 525k £2120, J Keys, Dromore 500k £2030; 645k £2380, K McShane, Donemana 540k £2190; 410k £1850, M McNamee, Crockanbouy 595k £2380, D Lecky, Carncorn 635k £2500; 585k £2310; 600k £2360, William Buchannon, Killyclooney 615k £2400; 640k £2400, T Phillips, Ederney 670k £2580; 570k £2120, R Rea, Clanabogan 585k £2250; 555k £2120; 590k £2180, S McBride, Strabane 520k £1990; 390k £1530, F N McGarvey, Dunmoyle 705k £2530; 525k £1990; 575k £2160, K Dolan, Donemana 450k £2090, Jas Conroy, Sixmilecross 470k £2050, T D McPhilomey, Omagh 400k £1720, Patrick Gormley, Aughabrack 460k £1940, William Irvine, Ederney 490k £2010; 575k £2160, N McFarland, Crosh 400k £1600 and P Cassidy, Lettercarn 380k £1680.

Heifers

Omagh Mart

P McGovern, Tattyreagh 520k £2380; 535k £2130; 495k £2270, Jas McCrossan, Leglands 525k £2070; 630k £2420; 555k £2070, G Corcoran, Arvalee 560k £2180; 535k £2080; 555k £2140; 550k £2110, P Conwell, Donemana 550k £2160; 535k £2000; 495k £1880, Jas Love, Fintona 540k £2100; 645k £2350, M Begley, Creggan 575k £2180; 550k £2080, S McGinley, Eskra 525k £1990; 570k £2100; 480k £2000, L Barton, Lack 555k £2100; 400k £1580, B Goodwin, Dromore 535k £2010, Scott & Ewing, Omagh 570k £2070; 445k £2060, T McKinley, Botera 425k £1760; 405k £1640; 420k £1700; 390k £1680, T D McPhilomey, Omagh 485k £1860; 415k £1650; 480k £1740, William Irvine, Ederney 450k £1700; 480k £1790, D K McAleer, Cloughfin 390k £1610; 355k £1460, M Cassidy, Lettercarn 375k £1510 (2); 395k £1570, C Quinn, Dungannon 360k £1420; 390k £1520 and J C Norris, Omagh 330k £1300 (2).

Fat cows

P Cassidy, Lettercarn 690k £348, J C Norris, Omagh 710k £346, M Morris, Legnabraid 590k £336, N McNulty, Dromore 730k £332; 710k £298, B McCarney, Seskinore 580k £318; 620k £306, T J Phillips, Ederney 630k £314; 650k £296 and N McDermott, Mountfield 590k £304.

Friesian cows

William Gamble, Donemana 690k £296; 600k £278.

Fat bulls

J Cassidy, Tattyreagh 960k £306 (£2937) and E O’Kane, Drumquin 1210k £300 £3630.

Weanlings

Jas Moore, Fintona £1500 and £1420 Charolais bulls; £1200 Charolais heifer, K Latimer, Trillick £1130; £1020 and £1000 Hereford heifers, H Kee, Strabane £1100 Charolais bull, D Colgan, Carrickmore £1090 (2) Limousin heifers, J F Wilson, Fyfin £1100 Aberdeen Angus bull; £100 Hereford heifer and S Quinn, Newtownstewart £1030 Belgian Blue heifer.

Dropped calves

G H Armstrong, Lack £1240 Charolais bull, Fairmount Farms, Claudy £990 and £960 Belgian Blue bulls, M K McCullagh, Glenhull £945 and £910 Aberdeen Angus bulls; £840 Aberdeen Angus heifer, J F Wilson, Fyfin £780 Aberdeen Angus bull; £690 Aberdeen Angus heifer, R Beacom, Irvinestown £730; £675 and £655 Belgian Blue heifers, C Noble, Lislap £700 Belgian Blue bull, Jas Henderson, Trillick £710 Limousin heifer; £500 Hereford heifer, D McNamee, Newtownstewart £700 Belgian Blue bull; £615 Belgian Blue heifer, G Lyons, Beragh £690 Aberdeen Angus bull, R Graham, Trillick £615 Simmental heifer and S Robinson, Newtownstewart £620 Hereford bull.