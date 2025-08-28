Fat cows and bulls selling to £4960 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Kilrea farmer, Charolais £1455, Aberdeen Angus £1230; Toomebridge farmer, Aberdeen Angus £1355; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £1340, £1150, Hereford £1125, £900, Aberdeen Angus £685; Armoy farmer, Aberdeen Angus £1015, £900, Hereford £875; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £1000, £895; Ballymoeny farmer, Aberdeen Angus £975, Holstein £725; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £955; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £935; Kilrea farmer, Limousin £915, Aberdeen Angus £790, £770, £725, £600, £460; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £895; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £890; Fermanagh farmer, Aberdeen Angus £885, £875, £815, Belgian Blue £725, Shorthorn £650; Maghera farmer, Aberdeen Angus £860, £780, Holstein £500; Cookstown farmer, Belgian Blue £855, Holstein £560; Londonderry farmer, Aberdeen Angus £855, £775; Ballycastle farmer, Simmental £840; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £825; Portglenone farmer, Blonde d'Aquitaine £800, £495; Castlederg farmer, Simmental £765, £710, Shorthorn £700, £635; Ballymena farmer, Simmental £725, £720; Dervock farmer, Aberdeen Angus £705, Belgian Blue £610, £585, £550; Maghera farmer, Aberdeen Angus £700; Toomebridge farmer, Friesian £685; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £665; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £660; Cookstown farmer, Friesian £625 and Castlerock farmer, Shorthorn £450.
Heifer calves
Portglenone farmer, Fleckvieh £1570, £1520, £1460, £1370, £1270, £1170; Kilrea farmer, Charolais £1340; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £1080; Draperstown farmer, Belgian Blue £1055; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1000, £920, £890, £880, £740; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £1000, Hereford £895, Aberdeen Angus £855, Hereford £830, £795, £640; Upperlands farmer, Hereford £985; Kilrea farmer, Limousin £935, £840, Aberdeen Angus £710, £605; Armoy farmer, Hereford £925, Aberdeen Angus £895; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £925, Belgian Blue £720, Aberdeen Angus £670, Belgian Blue £620, Aberdeen Angus £550; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £890, Fleckvieh £875; Ballymena farmer, Simmental £875, £845, £795; Londonderry farmer, Aberdeen Angus £855, £755, £730, £730, £720, £690, £650; Maghera farmer, Belgian Blue £820, Aberdeen Angus £700; Cookstown farmer, Belgian Blue £800; Maghera farmer, Belgian Blue £750, £650; Portglenone farmer, Simmental £750; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £725; Randalstown farmer, Belgian Blue £715, Hereford £700; Dervock farmer, Charolais £700, Aberdeen Angus £590, Belgian Blue £430; Macosquin farmer, Hereford £675, Aberdeen Angus £640; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £670; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £615, £600; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £610; Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £600, £505, £480, £400; Portglenone farmer, Belgian Blue £550; Antrim farmer, Stabiliser £540; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £495; Mosside farmer, Aberdeen Angus £460 and Portglenone farmer, Aberdeen Angus £445.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £560.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/sucklers calves (90)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1990 and 5.67 ppk.
A super entry of 1650 sheep on Monday 25th August met a steady trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £170.50 and to top of 706 pence per kg.
Ewes were on fire and sold to £198.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Kilrea farmer, 18k £127 (706); Maghera farmer, 19k £130.50 (687); Ballymena farmer, 17.5k £120 (686); Ballymoney farmer, 21.5k £146 (679); Ballymena farmer, 20k £135 (675); Magherafelt farmer, 19k £126 (663); Ballymoney farmer, 19.5k £129 (662); Magherafelt farmer, 20k £131 (655); Magherafelt farmer, 18.5k £120.50 (651); Kilrea farmer, 21.5k £140 (651); Aghadowey farmer, 22k £143 (650); Draperstown farmer, 18k £116.50 (647); Maghera farmer, 21.5k £139 (647); Tobermore farmer, 18.5k £119.50 (646); Ballymoney farmer, 21k £135.50 (645); Stewartstown farmer, 18.5k £119 (643); Draperstown farmer, 19k £122 (642); Aghadowey farmer, 21.5k £138 (642); Magherafelt farmer, 23k £147 (639); Kilrea farmer, 21k £134 (638); Ballymena farmer, 21k £134 (638); Ballymena farmer, 21k £134 (638); Ballymena farmer, 21.5k £137 (637); Limavady farmer, 21.5k £137 (637); Ballymena farmer, 20.5k £130.50 (637); Cullybackey farmer, 19.5k £124 (636); Maghera farmer, 22.5k £143 (636); Draperstown farmer, 21.5k £136.50 (635); Ballyclare farmer, 20.5k £130 (634); Portglenone farmer, 21k £133 (633); Ballymena farmer, 24.5k £155 (633); Ballyclare farmer, 22.5k £142 (631); Ballymena farmer, 19.5k £123 (631); Desertmartin farmer, 24.5k £154 (629); Garvagh farmer, 21k £132 (629); Coleraine farmer, 22k £138 (627); Limavady farmer, 22.5k £141 (627); Garvagh farmer, 22.5k £141 (627); Coleraine farmer, 23k £144 (626); Cookstown farmer, 22k £137.50 (625) and Ballymoney farmer, 22.5k £140 (622).
Dairy report
A good entry of dairy on Tuesday 26th July to a top price of £2960 for a calved heifer.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
A super entry of 370 on Wednesday 27th August at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2860 and heifers to £2760.
Fat cows and bulls to £4960.
Fat cows: 110 on offer, sharp trade.
Londonderry farmer, 1200k Charolais £4960 (413); Toomebridge farmer, 580k Blonde d'Aquitaine £2310 (398), 610k Aberdeen Angus £2320 (380), 670k £2250 (336), 500k £1670 (334); Cookstown farmer, 750k Charolais £2800 (373); Portglenone farmer, 640k Simmental £2380 (372), 630k £2310 (367), 600k £2190 (365), 670k £2430 (363), 640k Aberdeen Angus £2320 (363); Greysteel farmer, 530k Sal £1920 (362); Stewartstown farmer, 640k Belgian Blue £2270 (365); Magherafelt farmer, 460k Hereford £1630 (354), 590k £2090 (354); 500k Friesian £1700 (340), 490k Hereford £1700 (347); Rasharkin farmer, 660k Hereford £2330 (353), 570k Fleckvieh £1940 (340), 600k £2040 (340), 620k Hereford £2090 (337), 550k £1850 (336); Coleraine farmer, 930k Simmental £3240 (348); Dungiven farmer, 680k Friesian £2320 (341); Kilrea farmer, 620k Aberdeen Angus £2090 (337); Dunloy farmer, 600k Friesian £2010 (335), 570k £1890 (332); Moneymore farmer, 680k Holstein £2260 (332) and Ballymoney farmer, 760k Simmental £2510 (330).
Friesian cows to £2400.
Suckler section
Limavady farmer, Charolais bull to £3140;
Greysteel farmer, Stabiliser cow with Simmental bull calf at foot to £2620 and Dungiven farmer, Limousin cow with Limousin heifer calf at foot to £2600, Simmental cow with Simmental heifer calf at foot to £2400.
All types of suckler stock required.
Heifers
Ballymoney farmer, 340k Limousin £2040 (600), 330k Charolais £1650 (500), 400k Limousin £1900 (475), 370k £1670 (451), 360k £1600 (444), 400k £1740 (435), 320k £1370 (428), 390k £1650 (423), 390k £1600 (410), 360k Belgian Blue £1400 (389), 280k Shorthorn beef £1070 (382); Castlerock farmer, 350k Charolais £1900 (543), 340k £1600 (471), 360k £1690 (469), 320k Simmental £1500 (469), 420k Charolais £1960 (467), 340k £1580 (465), 370k Limousin £1710 (462), 380k Charolais £1660 (437), 440k £1920 (436), 470k £2010 (428), 350k £1460 (417), 360k Limousin £1450 (403), 510k Charolais £2020 (396), 550k £2150 (391), 570k £2200 (386), 550k Shorthorn £2040 (371); Bushmills farmer, 370k Limousin £1810 (489), 390k £1820 (467), 410k £1730 (422), 520k £2100 (404), 470k £1880 (400), 390k £1500 (385); Aghadowey farmer, 400k Limousin £1870 (468), 430k Charolais £1900 (442); Rasharkin farmer, 400k Limousin £1850 (463), 400k £1800 (450), 450k Charolais £1740 (387), 510k Limousin £1890 (371); Claudy farmer, 390k Charolais £1780 (456), 430k £1830 (426), 400k £1690 (423), 430k Limousin £1770 (412), 490k Simmental £2020 (412), 490k Charolais £2010 (410), 440k £1790 (407), 410k Limousin £1670 (407), 480k Charolais £1940 (404), 410k Limousin £1640 (400), 410k Charolais £1620 (395), 440k Limousin £1710 (389), 530k Charolais £2050 (387), 460k Limousin £1770 (385), 470k £1770 (377); Toomebridge farmer, 480k Limousin £2190 (456), 480k Charolais £2030 (423), 570k £2390 (419), 580k £2430 (419), 530k Limousin £2160 (408), 570k Charolais £2310 (405), 490k £1960 (400), 600k £2400 (400), 570k Aberdeen Angus £2240 (393), 460k Charolais £1800 (391), 520k Aberdeen Angus £2030 (390), 680k Charolais £2640 (388), 520k Limousin £2010 (387); Ballycastle farmer, 390k Limousin £1800 (462), 470k £2090 (445), 360k £1490 (414); Rasharkin farmer, 390k Blonde d'Aquitaine £1750 (449), 400k £1760 (440); Knockloughrim farmer, 380k Limousin £1690 (445), 440k £1770 (402), 460k Sal £1790 (389), 470k Limousin £1780 (379); Crumlin farmer, 480k Simmental £2100 (438), 500k Charolais £2100 (420), 480k £1960 (408); 480k £1890 (394), 510k Simmental £1990 (390); Bushmills farmer, 640k Limousin £2760 (431), 420k Belgian Blue £1590 (379); Magherafelt farmer, 540k Limousin £2270 (420); Portglenone farmer, 500k Aberdeen Angus £2100 (420), 530k £2190 (413), 540k £2070 (383); Rasharkin farmer, 350k Aberdeen Angus £1450 (414), 330k £1330 (403); Cookstown farmer, 390k Belgian Blue £1580 (405); Dungiven farmer, 570k Simmental £2300 (404), 600k £2400 (400); Ballymoney farmer, 490k Belgian Blue £1960 (400), 440k Limousin £1760 (400); Portrush farmer, 300k Aberdeen Angus £1200 (400); Cookstown farmer, 640k Limousin £2540 (397), 610k £2400 (393), 540k £2020 (374); Greysteel farmer, 490k Belgian Blue £1920 (392), 530k £2000 (377); Macosquin farmer, 390k Hereford £1500 (385) and Bendooragh farmer, 360k Hereford £1340 (372).
Steers
Aghadowey farmer, 390k Limousin £1980 (508), 370k £1770 (478), 440k £1990 (452); Kilrea farmer, 410k Charolais £2060 (502), 380k Simmental £1890 (497), 430k Charolais £2120 (493); Aghadowey farmer, 380k Limousin £1840 (484), 480k £1740 (458), 480k £2050 (427), 380k £1510 (397); Rasharkin farmer, 420k Blonde d'Aquitaine £1930 (460), 430k Fleckvieh £1720 (400); Cookstown farmer, 460k Aberdeen Angus £2020 (439), 500k £2070 (414), 500k Limousin £2060 (412); Portglenone farmer, 440k Charolais £1930 (439), 430k £1840 (428), 390k £1670 (428); Claudy farmer, 440k Aberdeen Angus £1890 (430), 470k £1860 (396), 440k £1730 (393), 420k £1580 (376); Antrim farmer, 540k Limousin £2270 (420), 530k £2220 (419), 600k £2410 (402), 400k Speckle Park £1580 (395); Coleraine farmer, 450k Belgian Blue £1880 (418), 480k Simmental £1910 (398), 480k Charolais £1890 (394), 400k Belgian Blue £1560 (390), 470k £1790 (381), 450k £1700 (378), 410k Aberdeen Angus £1540 (376), 490k Belgian Blue £1830 (374); Bendooragh farmer, 440k Hereford £1830 (416), 390k £1500 (385); Portglenone farmer, 690k Aberdeen Angus £2750 (399), 730k £2860 (392), 720k £2800 (389); Cookstown farmer, 360k Charolais £1420 (394), 400k Fleckvieh £1500 (375); Garvagh farmer, 590k Limousin £2280 (386); Portglenone farmer, 550k Belgian Blue £2100 (382), Rasharkin farmer, 490k Fleckvieh £1860 (380) and Rasharkin farmer, 530k Hereford £1990 (376).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.