Great sale of sheep at Gortin Mart, ewes with lambs at foot sold to £390
Heavy lambs (over 25kg)
V Keenan £179/30kg (596ppk) S Kelly £174.50/32.9kg (530ppk) £174.50/27.1kg (643ppk) A McFarland £174/27.3kg (637ppk) £172/31.5kg (546ppk) J Convery £174/28.4kg (612ppk) £172/28.1kg (612ppk) D Rafferty £172/26.4kg (651ppk) S Rafferty £172/31kg (554ppk) A Sloane £170/26kg (653ppk) £160.50/25.3kg (634ppk) H Moore £171/30kg (570ppk) P Campbell £168/26.3kg (638ppk) S Hopper £167/26.8kg (623ppk) Preston Farms £165/25.1kg (657ppk) C McAleer £164.50/26.3kg (625ppk) J McFarlane £164/25.7kg (638ppk) G Hamilton £163/26.1kg (624ppk) C McAleer £162/25.8kg (627ppk) P Kelly £161/25.6kg (628ppk) J McGaughey £161/25.4kg (633ppk) D McConnell £159.50/25.5kg (625ppk) G Gibson £157/25.7kg (610ppk) and A Boyd £154/25kg (616ppk).
Midweight lambs (22kg-25kg)
Blakiston Houston £162/22kg (736ppk) £161/22.2kg (725ppk) S Mawhinney £159/24kg (662ppk) D Rafferty £158/24.8kg (637ppk) R Gilbert £157/24.7kg (635ppk) D McConnell £155.50/23.9kg (650ppk) S Hopper £155/23kg (673ppk) J McGaughey £154.50/23.7kg (651ppk) G Armstrong £154/24.4kg (631ppk) A Sloane £154/23.4kg (658ppk) L Keenan £152.50/24.6kg (619ppk) A Boyd £151.50/23.2kg (653ppk) S McNelis £150.50/23kg (654ppk) £150/22.1kg (678ppk) G Wilson £150/23.4kg (641ppk) £146.50/22.8kg (642ppk) W Rankin £149/22.5kg (662ppk) P McCullagh £149/23.2kg (642ppk) A Fleming £148/23.3kg (635ppk) and King Farms £144/22.3kg (645ppk).
Lighter lambs (under 22kg)
A Boyd £145/21.5kg (674ppk) £132/21kg (628ppk) P Keenan £143.50/21.9kg (655ppk) G Gibson £141.50/20.3kg (697ppk) P Kelly £141/21.5kg (655ppk) P Gallagher £140/20kg (700ppk) Preston Farms £138.50/20kg (692ppk) W Rankin £138/21.3kg (647ppk) J Conway £134/20kg (670ppk) L Keenan £133/21.5kg (618ppk) S Rafferty £130/20kg (650ppk) O Bloomer £130/21kg (619ppk) S McNelis £127/18kg (705ppk) J Meenagh £120/18kg (666ppk) A Hamilton £118/18kg (655ppk) and P Keenan £114/18kg (633ppk).
Fat ewes
J McFarlane £240 £176 V Keenan £238 J Lindsay £202 £170 D McElrea £202 A Fleming £196 P Kelly £192 S Hopper £190 J Hemphill £185 D Devenney £182 £168 P Mullan £180 J Patrick £180 J Hemphill £180 £170 S Rafferty £178 £174 K Johnston £176 £168 J Hamilton £172 M King £170 P Keenan £170 B Falls £168 H Gallagher £168 £159 A Sloane £164 H Mallon £164 £158 and P Kelly £160.
Ewes and lambs
M King £390 (double) £280 (single) £280 (single) £275 (single) A Boyd £350 (double) £345 (double) £240 (single) S McConnell £350 (double) £295 (double) H Gallagher £330 (double) £310 (double) £265 (single) £245 (single) A McMullan £250 (double) R Armstrong £215 (double) £210 (double) £190 (single) and N Dinsmore £205 (single).