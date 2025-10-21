Great trade for sheep at Gortin Mart, fat ewes topping at £220
Lambs (over 23kg)
J Whiteside £151/25.1kg (601ppk) £139/23kg (604ppk) £137/23.2kg (590ppk) K Quinn £147/29kg (506ppk) D McAdoo £142/30kg (473ppk) C Donaghy £140/33..5kg (417ppk) £135.50/27.1kg (500ppk) D McAdoo £140/28.3kg (494ppk) A Hill £140/28.6kg (489ppk) K Quinn £136/25.3kg (537ppk) P Kelly £136/26.5kg (513ppk) P Doherty £135/27kg (500ppk) J McCrossan £134.50/27.3kg (492ppk) W Moore £133.50/24.9kg (536ppk) R Wilson £131.50/23.7kg (554ppk) J Bradley £131/23.8kg (550ppk) P Anderson £130/23kg (565ppk) and D McAdoo £127/23kg (552ppk).
Lambs (under 23kg)
R Johnston £148/21.5kg (688ppk) N Thom £130/22.6kg (575ppk) G Wilson £128.50/22.5kg (571ppk) J Crammond £128/22.9kg (559ppk) A Whelan £127/22.3kg (569ppk) K Quinn £125/21.3kg (586ppk) D Kerr £124.50/22.8kg (546ppk) P Doherty £124/21kg (590ppk) King Farms £124/21.8kg (568ppk) G McCrory £123/21.8kg (564ppk) M McGlade £123/20.2kg (608ppk) P McKenna £122/21kg (581ppk) D McAdoo £120/21kg (571ppk) J Bradley £118/19kg (621ppk) and J Doherty £117/17.9kg (653ppk).
Ewes
D White £220 J McCreesh £200 £215 J Johnston £200 K Smith £215 J Chambers £200 K Hunter £200 £178 R Clarke £190 £188 £170 S Allen £180 £180 A Aiken £180 £166 P Kelly £176 T Robinson £174 P Patterson £173 £165 K McMahon £170 I Millar £168 £148 K Quinn £168 £150 J McCrossan £160 M Wylie £156 P McKenna £154 and J Bradley £154.
Rams
E Loughran 500gns P Patterson 380gns 320gns K Hunter 345gns L O'Neill 290gns 275gns and H McFadden 250gns 250gns.