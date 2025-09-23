Great turnout of sheep at Gortin Mart, breeding rams making 1320gns
Lambs (over 24kg)
S McEldowney £151/28.8kg (524ppk) C Caldwell £150/27.1kg (553ppk) P Kearney £150/27.4kg (547ppk) C Caldwell £150/31.5kg (476ppk) F McBride £148/25.7kg (575ppk) S Molloy £147/27kg (544ppk) A McFarland £144/27kg (533ppk) R Daly £143.50/24.9kg (576ppk) A Ballantine £142.50/27.6kg (516ppk) D Fleming £142/26kg (546ppk) £141/26kg (542ppk) N laughlin £141.50/25.2kg (561ppk) M Boone £141/24kg (587ppk) S Conway £140/24.1kg (580ppk) P McAuley £140/24.1kg (580ppk) F Cushenan £140/24.7kg (566ppk) G McCrory £140/24.2kg (578ppk) P Kelly £139/24.7kg (562ppk) A Fleming £139/24.6kg (565ppk) A McKelvey £138/24.9kg (554ppk) and C McCrory £137.60/24kg (573ppk) M McCormack £137/24kg (570ppk).
Lambs (22kg-24kg)
A Hamilton £140/23.7kg (590ppk) G Brogan £138.50/23.9kg (579ppk) D Johnston £138/23.8kg (579ppk) G McCrory £137/23.2kg (590ppk) S Kerlin £137/23kg (595ppk) J McCrossan £136/23.9kg (569ppk) £131/22.3kg (587ppk) C Devine £135/23kg (587ppk) £133/23.8kg (558ppk) A McGuigan £134.50/22.8kg (589ppk) M McGlade £134/23.2kg (577ppk) C McCrory £133.50/23.8kg (560ppk) A Fleming £133/22kg (604ppk) J Gallagher £133/23kg (578ppk) P McKenna £132/23kg (573ppk) and A Baxter £130/22.8kg (570ppk).
Lambs (under 22kg)
J O'Hagan £126/21.3kg (591ppk) M Bradley £125.50/20.8kg (603ppk) R Smyth £124/19.9kg (623ppk) F Cushenan £123.50/20.6kg (599ppk) D Fleming £123/20kg (615ppk) D Johnston £122.50/21.3kg (575ppk) A Fleming £122/21.3kg (572ppk) M McGlade £122/21kg (581ppk) £121/20kg (605ppk) M McCormack £121/20kg (672ppk) S Forbes £120/17.6kg (681ppk) £116/18.6kg (623ppk) R Rafferty £119.50/20.5kg (582ppk) £118/20.3kg (583ppk) Roe Farms £116/17.8kg (651ppk) D Gallagher £116/17.5kg (662ppk) and T O'Neill £115.50/19.6kg (589ppk).
Ewes
D Beattie £270 £252 £250 £250 £240 £225 £192 G Smyth £220 £190 £190 D Hempton £180 £180 £142 E McEldowney £180 £156 N Kee £180 D McQuaid £180 P McKenna £178 M McGlade £176 £175 £164 £160 £146 E Ward £175 G Hempton £170 A McKelvey £168 S Kerlin £168 G Hempton £160 D Beattie £160 A McGuigan £160 S Forbes £158 £152 K Foster £156 J McCullagh £156 G Smyth £155 W Ward £154 £150 K Kerrigan £148 H Lynch £146 A McGuigan £140 and E McEldowney £140 £138.
Rams
A McFarland 1320gns 1250gns 1120gns 1080gns 1000gns 1000gns 900gns 880gns 880gns 750gns D Beattie 720gns W Oliver 680gns 520gns 500gns 400gns A McKelvey 550gns 350gns J Nethery 480gns R Gibson 380gns and W Henderson 300gns.