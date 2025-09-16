Large entry of sheep at Gortin Mart, breeding ewes to £380
Fat ewes making £240 and breeding ewes £380.
Lambs (over 23kg)
L McFadden £168/26.5kg (634ppk) J Foster £162/30kg (540ppk) J McCullagh £155/27.5kg (563ppk) P Kealey £149.50/27.6kg (541ppk) S Wilson £145.50/26.2kg (555ppk) G Blair £145/24.8kg (584ppk) J McHugh £144.50/25kg (578ppk) S Hopper £142.50/25.4kg (561ppk) G Brogan £142.50/25.5kg (558ppk) R Scott £142/23.8kg (596ppk) J Browne £141.50/24kg (589ppk) P Colhoun £138/23kg (600ppk) F Hasson £135.50/23.5kg (576ppk) and J McHugh £135/23.8kg (567ppk).
Lambs (20kg-23kg)
P McCullagh £141.50/22.8kg (620ppk) £126.50/20.2kg (626ppk) G Blair £140.50/22.2kg (632ppk) J McHugh £136/22.9kg (593ppk) F Hasson £133/22.2kg (599ppk) K Laughlin £133/22.2kg (599ppk) J O'Hagan £132/21.1kg (625ppk) J Gormley £131/21.6kg (606ppk) R McSwiggan £129/22kg (586ppk) D Baxter £128.50/22.2kg (578ppk) R Scott £128/20.6kg (621ppk) M King £126/21.7kg (580ppk) T O'Neill £126/22.7kg (555ppk) A Bradley £125/20.5kg (609ppk) and W Hawkes £123/20kg (615ppk).
Lambs (under 20kg)
K McDevitt £124/19.1kg (649ppk) £118/18.8kg (627ppk) J Browne £122/19.6kg (622ppk) M King £120.50/18.5kg (651ppk) J Gormley £117/18.5kg (632ppk) R Taylor £116/19kg (610ppk) P Mullen £116/19kg (611ppk) R Johnston £116/17.2kg (674ppk) A Conway £115/18.3kg (628ppk) R Scott £115/18kg (638ppk) C McEldowney £113/18.8kg (601ppk) A Bradley £112/14.8kg (756ppk) B O'Neill £111/177kg (627ppk) and G McNamee £111/15.5kg (716ppk).
Ewes
S Wilson £240 A Bradley £240 K McNamee £240 £235 P Colhoun £230 K McKeown £220 £200 £195 J Logue £220 £215 N McEldowney £210 G Blair £204 P Kealey £200 J O'Kane £195 £192 L McCullagh £195 T Crawford £190 D Moses £175 £150 £145 J Foster £160 and C Mullin £156 £148.
Breeders
A Bradley £380 £275 £265 N McEldowney £360 L McCullagh £265 £225 £210 K McNamee £260 G Smyth £230 £210 W Moore £210 £202 £188 £185 £185 £162 P Colhoun £205 £190 G Smyth £190 P Doherty £185 £180 £172 and D Moses £175.