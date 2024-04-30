Marts: High demand for sheep at Gortin Mart, ewes and lambs selling to £328
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Lambs
M Devlin £204/40kg M McFeely £200/33kg £169/22kg R Scott £200/28kg H Donaghy £196/31kg C Donaghy £194/34kg £184/34kg P Kelly £192/30kg D Fleming £192/36kg £164/22kg R Haire £190/27kg £161/21kg K McGrath £188/25kg P McNulty £186/28kg N Thom £182/24.5kg W Lees £180/28kg B O'Neill £176/27kg D Beattie £175/26kg £158/23kg R Baxter £173/26.5kg W Orr £166/25.5kg M McGurk £164/22.5kg L Mullan £162/27kg C Gibson £162/23kg and G Hawkes £160/21.5kg.
Ewes
R Scott £240 A McCullagh £238 D Fleming £236 £198 J Fulton £230 £200 C McCrory £226 £192 H Donaghy £198 M McFeely £198 R Baxter £198 R Stark £196 K McGrath £192 F McBride £192 C McCullagh £191 M Daly £190 L Mullan £190 G Corcoran £190 R Moore £188 R Barton £184 W McFarland £182 S Mallon £182 M McGurk £180 R Haire £180 J Hemphill £180 S Kelly £180 and A Dickson £180.
Ewes and lambs
J Fulton £328 (double) £225 (single) £220 (single) E Loughran £320 (double) £227 (single) £190 (single) K McGrath £240 (double) £185 (single) and C McCullagh £192 (single).