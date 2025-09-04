Outstanding trade for all types on offer at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Rathfriland farmer, Belgian Blue £1475, £1325, Aberdeen Angus £1185, Shorthorn £1140, Belgian Blue £1075; Ballymena farmer, Limousin £1355; Rathfriland farmer, Belgian Blue £1325; Newry farmer, Aberdeen Angus £1195, £1015, £1000, £935, £920, £900, Saler £815, £770; Draperstown farmer, Charolais £1185, Belgian Blue £1100, Limousin £1050, Belgian Blue £940, £920; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £1150, £995; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1090; Mosside farmer, Aberdeen Angus £1080; Garvagh farmer, Charolais £1065, Belgian Blue £1010; Toome farmer, Limousin £1015, £980; Dervock farmer, Aberdeen Angus £1005, Belgian Blue £830, Aberdeen Angus £810; Loughgiel farmer, Hereford £995; Dunloy farmer, Belgian Blue £990, Charolais £730, Aberdeen Angus £670, £595, £575; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £975, Fleckvieh £895; Randalstown farmer, Belgian Blue £970, Aberdeen Angus £940, Belgian Blue £920, Aberdeen Angus £890, £885, £820, Hereford £760, £690; Tobermore farmer, Belgian Blue £965, Aberdeen Angus £640; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £930, £790; Coleraine farmer, Charolais £890, Fleckvieh £700, Aberdeen Angus £630; Maghera farmer, Fleckvieh £870, £825, £680; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £865; Cookstown farmer, Belgian Blue £865, Limousin £725; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £825, £740, £620; Rasharkin farmer, Blonde d'Aquitaine £800; Limavady farmer, Holstein £785, £695, £690, £680, £615, £575; Cullybackey farmer, Friesian £780; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £780, £740; Articlave farmer, Aberdeen Angus £775; Bellaghy farmer, Aberdeen Angus £760, £700, £675; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £760, £630; Cookstown farmer, Holstein £710, £580; Bellaghy farmer, Aberdeen Angus £685, £675; Greysteel farmer, Limousin £685; Strabane farmer, Aberdeen Angus £680, £570; Garvagh farmer, Belgian Blue £670; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £660; Dervock farmer, Belgian Blue £640; Stranocum farmer, Belgian Blue £640; Limavady farmer, Friesian £630; Ahoghill farmer, Limousin £615; Ballymoney farmer, Belgian Blue £610; Maghera farmer, Holstein £605; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £600; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £575; Garryduff farmer, Aberdeen Angus £555 and Tobermore farmer, Aberdeen Angus £550.
Heifer calves
Kilrea farmer, Charolais £1470, Simmental £1470; Dungiven farmer, Charolais £1300, Belgian Blue £1250, Limousin £980; Garvagh farmer, Belgian Blue £1170, Charolais £1130, Belgian Blue £930; Macosquin farmer, Hereford £1160; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1110, £795, £775, Belgian Blue £700, Aberdeen Angus £680; Upperlands farmer, Hereford £1080; Limavady farmer, Limousin £990; Ballymoney farmer, Hereford £980; Ballymena farmer, Hereford £950, £840; Greysteel farmer, Limousin £945; Cookstown farmer, Belgian Blue £920, £800; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £920; Newry farmer, Limousin £920, £910, Belgian Blue £775; Cookstown farmer, Hereford £900, Aberdeen Angus £760; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £880; Dunloy farmer, Belgian Blue £875, Charolais £710, Belgian Blue £700, Charolais £640; Macosquin farmer, Belgian Blue £875; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £865, Hereford £580; Rasharkin farmer, Blonde d'Aquitaine £830; Garvagh farmer, Charolais £825, Belgian Blue £610; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £710, £670; Portglenone farmer, Belgian Blue £710, Aberdeen Angus £580; Ballymena farmer, Belgian Blue £700; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £700; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £695; Strabane farmer, Aberdeen Angus £635; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £605; Dervock farmer, Belgian Blue £605; Bellaghy farmer, Aberdeen Angus £580 and Coleraine farmer, Aberdeen Angus £570.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £520.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (170)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1850 and 5.91 ppk.
A super entry of 1350 sheep on Monday 1st September met a steady trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £188 and to top of 742 pence per kg.
Ewes were a great trade, reaching a top of £198.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Limavady farmer, 24k £178 (742); Bushmills farmer, 17k £121.50 (715); Bushmills farmer, 17k £119 (700); Claudy farmer, 16k £110.50 (691); Ballymena farmer, 17.5k £118 (674); Garvagh farmer, 18.5k £124 (670); Maghera farmer, 18k £120 (667); Cullybackey farmer, 18.5k £120.5k (651); Garvagh farmer, 17.5k £112 (640); Ballymena farmer, 20k £127 (635); Omagh farmer, 20.5k £128.50 (627); Ballymena farmer, 19.5k £122 (626); Plumbridge farmer, 21k £131 (624); Tobermore farmer, 21k £129 (614); Cookstown farmer, 21k £128 (610); Garvagh farmer, 19.5k £118.50 (608); Magherafelt farmer, 20.5k £124.50 (607); Coleraine farmer, 22k £133 (605); Draperstown farmer, 21.5k £130 (605); Magherafelt farmer, 21k £126.50 (602); Maghera farmer, 21k £126.50 (602); Tobermore farmer, 20.5k £123 (600); Draperstown farmer, 21k £126 (600) and Coleraine farmer, 22k £132 (600).
A super entry of 470 on Wednesday 3rd September at Kilrea Mart which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2700, heifers to £2840, fat cows and bulls to £3460.
Fat cows: 170 on offer, sharp trade.
Aghadowey farmer, 490k Aberdeen Angus £1880 (384); Londonderry farmer, 600k Limousin £2290 (382); Ringsend farmer, 510k Limousin £1930 (378); Eglinton farmer, 570k Charolais £2150 (377), 560k Aberdeen Angus £1990 (355); 550k Charolais £1940 (353); Dunloy farmer, 610k Simmental £2230 (366), 520k £1880 (362), 650k £2310 (355); Ballymena farmer, 550k Shorthorn beef £2000 (364); Dungiven farmer, 540k Simmental £1940 (359); Magherafelt farmer, 560k Aberdeen Angus £2010 (359); Rasharkin farmer, 570k Limousin £2040 (358), 620k Fleckvieh £2200 (355) and Cookstown farmer, 980k Blonde d'Aquitaine £3460 (353).
Friesian cows to £3100.
Suckler section
Portglenone farmer, Limousin heifer with Limousin heifer calf at foot to £4340, Limousin heifers with Limousin bull calves at foot to £3880, £3860; Limavady farmer, Aberdeen Angus bull to £3240; Ballymena farmer, Charolais springing heifer to £3040 and Greysteel farmer, Hereford cow with Limousin bull calf at foot to £2980.
All types of suckler stock required.
Heifers
Antrim farmer, 400k Limousin £1990 (498), 430k £2000 (465), 450k £2080 (462); Kilrea farmer, 420k Limousin £2050 (488), 450k £2080 (462), 510k £2300 (451), 470k Charolais £2020 (430), 430k £1720 (400); Dunloy farmer, 400k Limousin £1950 (488), 380k £1810 (476); Portglenone farmer, 520k Limousin £2490 (479), 390k £1840 (472), 430k £2000 (465), 540k £2460 (456), 440k £1840 (418); Portglenone farmer, 450k Limousin £2150 (478), 490k £2160 (441), 420k £1820 (433), 400k £1700 (425), 430k £1820 (423); Antrim farmer, 400k Limousin £1890 (473); Ballycastle farmer, 470k Charolais £2200 (468); Finvoy farmer, 400k Aberdeen Angus £1860 (465), 400k Limousin £1820 (455), 390k Blonde d'Aquitaine £1620 (415), 380k Aberdeen Angus £1490 (392); Macosquin farmer, 400k Charolais £1840 (460), 380k £1700 (447), 420k £1840 (438), 500k £2130 (426), 440k £1820 (414), 310k £1260 (407); Magherafelt farmer, 490k Limousin £2100 (429), 510k £2110 (414); Coleraine farmer, 430k Belgian Blue £1840 (428), 420k £1720 (410), 490k £1960 (400), 390k £1520 (390), 420k £1610 (383), 340k Aberdeen Angus £1300 (382), 340k £1290 (379), 390k £1470 (377), 340k £1270 (374), 450k £1670 (371), 340k £1260 (371); Portglenone farmer, 460k Aberdeen Angus £1970 (428), 460k £1900 (413), 420k £1710 (407), 410k £1670 (407), 410k £1600 (390), 410k £1540 (376); Aghadowey farmer, 370k Belgian Blue £1570 (424), 280k £1180 (421); Ballymena farmer, 490k Charolais £2060 (420); Coleraine farmer, 680k Charolais £2840 (418), 610k £2540 (416), 630k £2560 (406), 600k £2420 (403), 650k £2600 (400), 610k £2400 (393), 620k £2400 (387), 620k £2370 (382), 630k £2400 (381), 610k £2290 (375); Portglenone farmer, 400k Aberdeen Angus £1670 (418), 370k £1490 (403); Portglenone farmer, 410k Aberdeen Angus £1700 (415), 370k £1380 (373); Ballymoney farmer, 560k Aberdeen Angus £2310 (413), 470k Charolais £1900 (404), 530k Aberdeen Angus £2080 (393), 570k £2170 (381), 530k £1990 (376); Kilrea farmer, 300k Hereford £1240 (413); Rasharkin farmer, 480k Aberdeen Angus £1980 (413), 420k Charolais £1670 (398), 520k Belgian Blue £2000 (385), 460k Aberdeen Angus £1730 (376), 430k Charolais £1600 (372), 450k £1670 (371); Coleraine farmer, 440k Limousin £1810 (411), 470k Belgian Blue £1900 (404); Kilrea farmer, 580k Charolais £2380 (410), 590k £2360 (400); Maghera farmer, 380k Aberdeen Angus £1540 (405), 340k Fleckvieh £1330 (391), 380k Aberdeen Angus £1460 (390); Ballymoney farmer, 470k Limousin £1900 (404), 510k Aberdeen Angus £1900 (373); Aghadowey farmer, 300k Hereford £1210 (403), 330k £1330 (403), 310k £1250 (403), 270k Belgian Blue £1060 (393), 320k Hereford £1250 (391), 310k £1200 (387), 330k £1250 (379); Magherafelt farmer, 570k Limousin £2290 (402), 500k £1980 (396), 510k £1940 (380), 420k £1580 (376); Limavady farmer, 540k Limousin £2160 (400), 560k Aberdeen Angus £2160 (386), 550k £2050 (373); Drumahoe farmer, 270k Aberdeen Angus £1040 (385); Magherafelt farmer, 520k Aberdeen Angus £2000 (385), 570k £2140 (375), 570k £2110 (370), 540k £2000 (370); Kilrea farmer, 540k Aberdeen Angus £2080 (385), 500k £1900 (380); Kilrea farmer, 430k Aberdeen Angus £1650 (384), 420k £1600 (381), 550k £2090 (380); Glenariffe farmer, 520k Aberdeen Angus £1950 (375), 560k £2090 (373) and Dungiven farmer, 540k Aberdeen Angus £2000 (370).
Steers
Castlerock farmer, 340k Charolais £1910 (562), 360k £1960 (544), 370k £1960 (530), 380k £2000 (526), 330k Simmental £1710 (518), 370k Charolais £1900 (514), 390k £2000 (513), 330k Simmental £1690 (512), 400k Charolais £2030 (508), 410k Limousin £2040 (498), 360k Charolais £1780 (494), 410k Charolais £2020 (492), 460k £2200 (478); Dunloy farmer, 380k Limousin £2100 (553), 390k £2090 (536), 290k £1460 (503), 400k £1910 (478); Antrim farmer, 430k Limousin £2190 (509), 400k £2000 (500), 490k £2370 (484), 360k £1740 (483); Ballycastle farmer, 480k Charolais £2300 (479), 460k £2180 (474), 480k £2160 (450); Coleraine farmer, 550k Charolais £2570 (467), 470k £2180 (464), 550k £2510 (456), 480k £2150 (448); Claudy farmer, 290k Charolais £1320 (455), 350k Belgian Blue £1370 (391); Limavady farmer, 420k Charolais £1900 (452), 420k £1690 (402); Magherafelt farmer, 400k Limousin £1800 (450), 500k £2000 (400), 440k £1750 (398); Tobermore farmer, 370k Charolais £1660 (449); Templepatrick farmer, 520k Limousin £2280 (439), 540k Belgian Blue £2240 (415), 550k Belgian Blue £2210 (402); Coleraine farmer, 380k Aberdeen Angus £1660 (437), 360k £1540 (428); Randalstown farmer, 500k Simmental £2150 (430), 490k £2040 (416), 570k £2350 (412), 530k £2180 (411), 570k £2330 (409), 500k £2040 (408); Claudy farmer, 470k Aberdeen Angus £2010 (428), 450k £1810 (402); Kilrea farmer, 460k Belgian Blue £1970 (428), 510k £2160 (424), 490k Aberdeen Angus £2050 (418), 520k £2140 (412); Coleraine farmer, 410k Hereford £1730 (422); Glarryford farmer, 660k Limousin £2700 (409), 590k £2400 (407), 650k £2620 (403); Garvagh farmer, 590k Aberdeen Angus £2360 (400), 560k £2220 (396) and Portrush farmer, 340k Aberdeen Angus £1350 (397), 380k £1470 (387), 300k £1160 (387), 320k £1230 (384), 390k £1490 (382).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.