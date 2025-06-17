Sharp trade for sheep at Gortin Mart, ewes topping £188
Lambs
A Sloane £157/22.6kg (694ppk) £150/24kg (625ppk) £145/25kg (580ppk) £135/21.6kg (625ppk) £134/20.7kg (647ppk) A Hamilton £156/26kg (600ppk) £145/25kg (580ppk) R McAdoo £153/28.5kg (536ppk) P Kelly £152.50/24.6kg (619ppk) S Lindsay £151/24.3kg (621ppk) E Daly £151/27kg (559ppk) £147/24.3kg (604ppk) G McAdoo £149/25.3kg (588ppk) A Morris £149/23kg (647ppk) K Pinkerton £149/23.3kg (639ppk) G Gibson £147/22.7kg (647ppk) S Allen £146.50/23kg (637ppk) £145/21.3kg (680ppk) D Hempton £146.50/22.8kg (642ppk) P Keenan £146/23kg (634ppk) S Kerlin £145/21.9kg (662ppk) A Boyd £144/23.2kg (620ppk) P Kelly £143/22.7kg (630ppk) R Mongan £143/22.7kg (630ppk) C Sproule £141.50/21.8kg (649ppk) M McFarland £138/21kg (657ppk) and R Smyth £138/21.4kg (644ppk).
Ewes
A Hamilton £188 £158 R Mongan £184 C Hood £182 G Gallagher £178 £162 K Bradley £173 J Fox £172 £166 M McCormack £170 Meadowbrook Farms £168 R McAdoo £168 P McBride £164 S Lindsay £162 K Kerr £159 L McGirr £157 £151 A Speer £154 G Hawkes £152 H Campbell £148 £142 P McCaffrey £145 and G McAdoo £144.