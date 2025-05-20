Sheep prices remaining firm at Gortin Mart
Lambs
R Allison £174/36.7kg (474ppk) £168/35kg (480ppk) £155/21.6kg (717ppk) R Conway £170/25.7kg (661ppk) £150/22kg (681ppk) A Sloane £170/26kg (653ppk) £160/27.5kg (581ppk) J Beattie £167/33kg (506ppk) £129/20kg (645ppk) £126/23kg (547ppk) H Crawford £154/22.3kg (690ppk) P Burke £150/25.8kg (581ppk) R Greer £150/22.6kg (663ppk) L Buchanan £150/23.8kg (630ppk) K McCullagh £140/22kg (636ppk) £140/21.5kg (651ppk) and M Corrigan £135/21.9kg (616ppk).
Ewes
K Lennon £230 £178 K Hunter £208 £188 £174 £160 M McGlade £194 J McGrath £182 £154 P Doherty £180 P Murray £180 R Allison £174 I Bruce £172 A Hawkes £170 P McCallan £170 R Campbell £170 H Crawford £170 £164 J Beattie £170 K McCullagh £164 P Murray £160 S Mullin £158 K Lennon £156 £150 G Hamilton £146 R Ruddell £146 £144 and N Donaghy £140.