Suckler outfits selling to £4380 at Markethill Mart
The 200 heifers maintained a very firm demand with good quality heavy heifers selling from £370-£403/100k for 618k at £2490 for an Armagh farmer, followed by £401/100k for 640k at £2580 for a Katesbridge producer.
Top price of £2800 for 740k from a Middletown farmer.
Aberdeen Angus heifers sold to £385/100k for 610k at £2350 from a Downpatrick producer.
Forward feeders sold readily from £360-£420/100k with several top quality heifers with breeding potential to £488/100k for 512k at £2500 from a Loughgilly producer.
The same owner received £459/100k for 514k at £2360 with several more selling from £425-£453/100k.
Lighter grazing heifers sold to £494/100k for 490k at £2420 for a Poyntzpass producer.
The same owner received £486/100k for 490k at £2400.
All good quality grazing heifers sold from £370-£485/100k.
The 200 bullocks sold in a steady demand.
Good quality heavy bullocks sold from £365-£400/100k with several top lots to £422/100k for 650k at £2740 from an Annaghmore farmer, followed by £416/100k for 720k at £3000 from a Dungannon producer.
A Ballinderry farmer received £3240 800k (£403/100k) and the same owner sold the top price bullock, 910k Simmental at £3390 (£372/100k), followed by £3360 for 850k Charolais (£393/100k).
Friesian bullocks sold up to £346/100k for 630k at £2180 for a Hilltown farmer.
Forward feeding bullocks sold steadily from £360-420/100k with a top of £469/100k for 520k at £2460 for a Lisburn farmer, followed by £455/100k for 514k at £2340 for a Saintfield farmer.
The same owner received £453/100k for 512k at £2320.
Several top quality bullocks sold readily from £410-£453/100k.
Midweight bullocks sold to £519/100k for 420k at £2180 from a Saintfield farmer, followed by £503/100k for 388k at £1950 for a Sixmilecross farmer.
The same owner received £496/100k for 584k at £2400.
All good quality grazing type bullocks from £380-£460/100k.
The 160 weanlings maintained a very firm trade with light heifer weanlings selling to £537/100k 324k at £1740 for a Keady farmer, followed by £533/100k for 302k at £1610 from a Middletown producer.
A Temp farmer received £531/100k for 352k at £1870.
All good quality light heifer weanlings from £400-£503/100k. Stronger heifers sold to £571/100k for 420k at £2400 for a Gilford producer.
The same owner received £495/100k for 462k at £2280.
Light males sold to £552/100k for272k at £1500 from a Rathfriland farmer, followed by £536/100k 336k at £1800 from a Ballygawley producer.
A Cullyhanna farmer received £531/100k for 376k at £1960.
All good quality light males from £400-£508/100k.
Stronger males sold to £512 for 412k at £2110 for a Cullyhanna producer.
The same owner received £512 for 420k at £2150.
All good quality lots from £400-£476/100k.
Another large entry of sucklers maintained an excellent demand with outfits selling to £4380 for a Limousin 2019 cow with a bull calf from an Antrim farmer.
The same owner received £3760, £3700 and £3200 for outfits.
A Newcastle farmer received £4000 for 2017 Simmental cow with a bull calf at foot.
An Armagh farmer sold a Charolais heifer with a bull calf at £3620.
A Stewartstown farmer sold a Belgian Blue cow with a bull calf at foot at £3860 and a 2019 Aberdeen Angus cow with a bull calf at £3540.
A Downpatrick farmer sold a Belgian Blue heifer with a heifer calf at £2700.
Heavy heifers
Armagh producer 618k £2490 £403/100k: Katesbridge producer 644k £2580 £401/100k: Rathfriland producer 636k £2500 £393/100k: 602k £2360 £392/100k: Crossmaglen producer 604k £2360 £391/100k: Downpatrick producer 610k £2350 £385/100k: Warrenpoint producer 602k £2300 £382/100k: Armagh producer 630k £2390 £379/100k and Benburb producer 718k £2720 £379/100k.
Forward heifers
Loughgilly producer 512k £2500 £488/100k: 514k £2360 £459/100k: 534k £2420 £453/100k: 528k £2300 £436/100k: Rathfriland producer 594k £2570 £433/100k: Portadown producer 524k £2260 £431/100k and Benburb producer 596k £2540 £426/100k: Loughilly producer 536k £2260 £422/100k: 548k £2300 £429/100k.
Midweight heifers
Poyntzpass producer 490k £2420 £494/100k: 494k £2400 £486/100k: 478k £2320 £485/100k: Banbridge producer 368k £1760 £478/100k: 400k £1890 £473/100k: Kilkeel producer 402k £1850 £460/100k: Banbridge producer 394k £1790 £454/100k: Dungannon producer 438k £1980 £452/100k and Lurgan producer 456k £1980 £434/100k: 440k £1890 £430/100k.
Heavy bullocks
Annaghmore producer 650k £2740 £422/100k: Dungannon producer 722k £3000 £416/100k: Armagh producer 660k £2730 £414/100k: Ballinderry producer 804k £3240 £403/100k: Downpatrick producer 678k £2710 £400/100k: Armagh producer 678k £2700 £398/100k: Downpatrick producer 658k £2600 £395/100k: Ballinderry producer 854k £3360 £393/100k: Downpatrick producer 612k £2400 £392/100k: Armagh producer 704k £2750 £391/100k: Carryduff producer 634k £2470 £390/100k and Markethill producer 638k £2480 £389/100k.
Forward bullocks
Lisburn producer 524k £2460 £469/100k: Saintfield producer 514k £2340 £455/100k: 512k £2320 £453/100k: Annalong producer 544k £2440 £449/100k: Saintfield producer 542k £2380 £439/100k: Carryduff producer 510k £2230 £437/100k: Annaghmore producer 510k £2200 £431/100k: Saintfield producer 524k £2260 £431/100k and Carryduff producer 552k £2380 £431/100k.
Midweight bullocks
Saintfield producer 420k £2180 £519/100k: Sixmilecross producer 388k £1950 £503/100k: 484k £2400 £496/100k: Lisburn producer 410k £2000 £488/100k: Sixmilecross producer 410k £1950 £476/100k and Lisburn producer 460k £2140 £465/100k: 450k £2080 £462/100k: 418k £1900 £455/100k: 458k £2070 £452/100k.
Light heifer weanlings
Keady producer 324k £1740 £537/100k: Middletown producer 302k £1610 £533/100k: Tempo producer 352k £1870 £531/100k: Sixmilecross producer 308k £1550 £503/100k: Tempo producer 358k £1770 £494/100k: 352k £1720 £489/100k: Katesbridge producer 388k £1810 £467/100k: Hilltown producer 298k £1390 £466/100k and Dromore producer 296k £1380 £466/100k.
Stronger heifer weanlings
Gilford producer 420k £2400 £571/100k: 462k £2285 £495/100k: Cullyhanna producer 422k £2000 £474/100k: Tempo producer 408k £1870 £458/100k: Poyntzpass producer 416k £1870 £450/100kL Cullyhanna producer 414k £1830 £442/100k: 404k £1780 £441/100k and Poyntzpass producer 420k £1730 £412/100k: 458k £1880 £411/100k.
Light male weanlings
Rathfriland producer 272k £1500 £552/100k: Keady producer 296k £1610 £544/100k: Ballygawley producer 336k £1800 £536/100k: Cullyhanna producer 376k £1960 £521/100k: Rathfriland producer 388k £2000 £516/100k: Keady producer 382k £1940 £508/100k: Keady producer 354k £1790 £506/100k: Rathfriland producer 356k £1790 £503/100k: 310k £1500 £484/100k and Tandragee producer 398k £1880 £472/100k.
Stronger male weanlings
Cullyhanna producer 412k £2110 £512/100k: 420k £2150 £512/100k: Tassagh producer 422k £2010 £476/100k: Tassagh producer 498k £2230 £448/100k: 502k £2160 £430/100k: 510k £2160 £424/100k: Keady producer 436k £1810 £415/100k: Cullyhanna producer 532k £2200 £414/100k and Tassagh producer 490k £1970 £402/100k.