Superb prices at Kilrea Mart, calved cow sells for £2380
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Calves
Bull calves
Antrim farmer, Charolais £1250, £1090, Limousin £920; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £1100, Limousin £1100, Aberdeen Angus £980, Limousin £980, Friesian £690; Limavady farmer, Aberdeen Angus £1030, Holstein £670; Ahoghill farmer, Charolais £975, Aberdeen Angus £960, Charolais £915; Magherafelt farmer, Limousin £950; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £915; Limavady farmer, Aberdeen Angus £900, Holstein £670; Strabane farmer, Aberdeen Angus £890, Charolais £810; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £870; Londonderry farmer, Aberdeen Angus £845, Charolais £590, £515, £485; Articlave farmer, Hereford £840, £760, £680; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £800, £565; Limavady farmer, Aberdeen Angus £785; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £765, £705; Aghadowey farmer, Belgian Blue £755, £675, £530, £515; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £745; Articlave farmer, Holstein £730, £640, £490; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £700, £690; Coleraine farmer, Limousin £700; Moneymore farmer, Fleckvieh £700, £490; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £675; Aghalee farmer, Belgian Blue £670; Cookstown farmer, Friesian £660; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £650, £595, Friesian £395; Cookstown farmer, Holstein £640, £490; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £630; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £620, £505, £465; Ballymoney farmer, Belgian Blue £620, £570, £525, £450, Aberdeen Angus £430; Articlave farmer, Charolais £600; Magherafelt farmer, Shorthorn beef £600; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £510, £405; Castledawson farmer, Aberdeen Angus £495; Castlerock farmer, Aberdeen Angus £495, Hereford £475; Rasharkin farmer, Belgian Blue £495, Aberdeen Angus £370; Clough farmer, Limousin £490; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £485; Aghadowey farmer, Hereford £480; Magherafelt farmer, Belgian Blue £480, Hereford £435; Ballymena farmer, Hereford £475; Articlave farmer, Aberdeen Angus £465; Dungiven farmer, Limousin £465, £455; Antrim farmer, Friesian £460; Dungiven farmer, Friesian £460; Ballymena farmer, Holstein £445; Bangor farmer, Aberdeen Angus £435; Randalstown farmer, Aberdeen Angus £430 and Limavady farmer, Belgian Blue £410.
Heifer calves
Cullybackey farmer, Belgian Blue £975; Antrim farmer, Charolais £960, £780, Aberdeen Angus £690; Craigavon farmer, Limousin £880, Charolais £860, £815; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £840, £700; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £830; Articlave farmer, Hereford £800, £630; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £800; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £795; Aghalee farmer, Charolais £780; Coleraine farmer, Simmental £750; Magherafelt farmer, Limousin £745; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £725; Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £700; Portglenone farmer, Friesian £690; Strabane farmer, Aberdeen Angus £655; Eglinton farmer, Aberdeen Angus £615, £600; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £600; Garvagh farmer, Shorthorn beef £580, £480; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £565; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £555; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £550; Articlave farmer, Shorthorn beef £545, Aberdeen Angus £430; Aghadowey farmer, Belgian Blue £535, £475; Eglinton farmer, Charolais £530, Belgian Blue £510; Limavady farmer, Aberdeen Angus £530, £460; Londonderry farmer, Charolais £520, £510, £500, £485, £445; Strabane farmer, Aberdeen Angus £510; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £490; Ballymena farmer, Hereford £455; Ballycastle farmer, Holstein £425; Castledawson farmer, Limousin £415 and Ballymoney farmer, Belgian Blue £405.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £465.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (75)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1580 and 5.07 ppk.
A super entry of 1250 fat lambs and ewes on Monday 10th March at Kilrea met with a steady trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to £7.50 per kg and to top of £158.
Fat ewes to £260.
Lambs
Magherafelt farmer, 16k £120 (750), 19k £130 (684); Portstewart farmer, 21k £146 (695); Kilrea farmer, 22k £150 (682); Ballymoney farmer, 18.5k £123.50 (668); Ballymoney farmer, 18k £120 (667), 20k £130 (650); Ballymoney farmer, 18.5k £120.50 (651), 19.5k £125 (641); Kilrea farmer, 24.5k £158 (645); Ballymena farmer, 21k £135 (643); Ballymoney farmer, 19.5k £125 (641); Randalstown farmer, 23k £147 (639) and Ballymoney farmer, 20.5k £131 (639).
Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £260.
More ewes needed.
Dairy report – A good entry of 35 dairy on Tuesday 11th March at Kilrea Mart with a top price of £2380 for a calved cow.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Maghera farmer, batch of fresh calved cows to £2380, £2200, £2180, £2160, £2100, £1940, £1920, £1920, £1900, calved heifer to £1980; Ballyclare farmer, calved cow to £2080; Bushmills farmer, calved heifers to £2100, £1960, second calver to £1880, calved heifer to £1860 and Coleraine farmer, springing heifer to £1900, calved heifer to £1720.
More stock required weekly.
A super entry of 370 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 12th March at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2900, heifers to £2450, fat cows and bulls to £2580.
Fat cows: 80 on offer, sharp trade.
Portglenone farmer, 710k Limousin £2430 (342); Macosquin farmer, 780k Charolais £2660 (341); Limavady farmer, 600k Belgian Blue £2000 (333), 440k Simmental £1300 (296); Ballymena farmer, 660k Aberdeen Angus £2120 (321), 790k £2450 (310), 890k £2600 (292), 630k £1840 (292), 470k Belgian Blue £1370 (292); Ballymoney farmer, 640k Belgian Blue £2030 (317); Toomebridge farmer, 660k Limousin £2040 (309); Castledawson farmer, 480k Holstein £1460 (304); Coleraine farmer, 880k Fleckvieh £2580 (293) and Coleraine farmer, 800k Belgian Blue £2330 (291).
Friesian cows to 304 ppk.
Suckler
Templepatrick farmer, Limousin bull to £3620, Hereford bull to £2480, Batch of springing heifers/young cows to £2960, £2580, £2460, £2420, £2380, £2340, £2320, £2220, £2060, £2020, £2000; Limavady farmer, Simmental cow with Charolais heifer calf at foot to £3520, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £3520, Simmental heifer with Limousin bull calf at foot to £3420, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £3320, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £3080, Simmental cow with Limousin heifer calf at foot to £2940; Macosquin farmer, Charolais bull to £3220 and Ballymoney farmer, Aberdeen Angus Aberdeen Angus heifer with Limousin bull calf at foot to £2240.
All types of suckler stock required.
Heifers
Ballycastle farmer, 460k Charolais £1890 (411), 480k £1970 (410), 490k £1920 (392), 490k £1890 (386), 430k £1640 (381); Ballycastle farmer, 210k Aberdeen Angus £860 (410), 220k £800 (364); Ballycastle farmer, 490k Limousin £1970 (402), 560k Belgian Blue £2240 (400), 440k Limousin £1660 (377), 520k £1770 (340); Garvagh farmer, 590k Limousin £2370 (402), 620k Charolais £2450 (395), 620k Limousin £2420 (390), 560k Charolais £2160 (386), 570k Limousin £2140 (375), 690k Charolais £2340 (339); Coleraine farmer, 310k Charolais £1220 (394), 360k Limousin £1360 (378), 370k Charolais £1270 (343); Dungiven farmer, 530k Limousin £2070 (391), 570k £2180 (383), 460k Blonde d'Aquitaine £1760 (383), 560k Limousin £2090 (373), 520k £1930 (371); Limavady farmer, 450k Charolais £1760 (391); Upperlands farmer, 610k Limousin £2380 (390), 510k Aberdeen Angus £1960 (384); Ballintoy farmer, 350k Charolais £1350 (386), 420k £1600 (381), 360k £1360 (378), 440k £1650 (375), 360k £1340 (372); Limavady farmer, 590k Limousin £2280 (386), 600k £2000 (333); Portglenone farmer, 550k Limousin £2080 (378), 560k £2060 (368), 600k £2200 (367), 570k £2090 (367); Bellaghy farmer, 550k Limousin £2060 (375), 480k £1740 (363), 500k Belgian Blue £1720 (344); Ballycastle farmer, 420k Aberdeen Angus £1560 (371), 420k £1450 (345), 410k £1380 (337); Aghadowey farmer, 400k Belgian Blue £1410 (353); Ballymoney farmer, 540k Limousin £1890 (350), 460k £1550 (337); Macosquin farmer, 400k Limousin £1400 (350); Portglenone farmer, 460k Limousin £1610 (350); Maghera farmer, 320k Blonde d'Aquitaine £1100 (344); Bushmills farmer, 420k Shorthorn £1440 (343); Strabane farmer, 460k Aberdeen Angus £1570 (341), 440k £1460 (332); Ballymoney farmer, 460k Aberdeen Angus £1560 (339); Desertmartin farmer, 500k Aberdeen Angus £1690 (338), 500k £1680 (336) and Limavady farmer, 650k Charolais £2150 (331).
Steers
Ballintoy farmer, 380k Charolais £1780 (468), 385k £1780 (462), 330k £1500 (455), 370k £1600 (432), 390k £1640 (421); Bellarena farmer, 340k Charolais £1460 (429), 320k Simmental £1290 (403), 390k £1530 (392), 400k £1520 (380), 370k £1300 (351); Cullybackey farmer, 470k Limousin £2010 (428), 520k £1990 (383), 470k £1770 (377), 590k Shorthorn beef £2140 (363), 550k Aberdeen Angus £1950 (355); Kilrea farmer, 510k Charolais £2160 (424), 590k Limousin £2370 (402), 540k Charolais £2140 (396), 590k Limousin £2240 (380); Eglinton farmer, 260k Aberdeen Angus £1080 (415); Ballymoney farmer, 380k Limousin £1560 (411), 390k £1500 (385), 370k £1420 (384), 420k £1580 (376), 410k £1520 (371); Portglenone farmer, 700k Limousin £2860 (409), 730k £2900 (397), 730k £2820 (386), 650k £2480 (382);
Ballycastle farmer, 460k Limousin £1870 (407); Ballycastle farmer, 450k Charolais £1830 (407), 460k £1860 (404), 470k £1890 (402), 540k £2120 (393), 520k £2000 (385); Portglenone farmer, 440k Limousin £1790 (407), 490k £1990 (406), 590k £2320 (393), 560k £2020 (361); Ballycastle farmer, 500k Limousin £2020 (404), 510k £2050 (402), 460k £1780 (387); Cookstown farmer, 460k Limousin £1840 (400); Portglenone farmer, 500k Charolais £2000 (400), 580k £2290 (395), 460k Limousin £1780 (387), 560k £2100 (375); Upperlands farmer, 350k Belgian Blue £1300 (371); Portglenone farmer, 550k Limousin £2000 (364), 550k Belgian Blue £1990 (362), 620k £2180 (352); Portglenone farmer, 540k Simmental £1950 (361); 540k £1870 (346) and Coleraine farmer, 580k Aberdeen Angus £2040 (352).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.