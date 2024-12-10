Tremendous sale of sheep at Gortin Mart, fat ewes selling to £224
H Crawford £188/22kg J Hutchinson £175/34.5kg P Burke £168/28.5kg £160/25kg M Allen £165/28.5kg T Crawford £164/29kg £160/27kg G McNulty £163/30kg £150/25kg B McCrory £162.50/25.5kg £159/25kg G Hempton £160/26kg F McBride £159.50/27kg W McLaughlin £158/26kg F McDermott £156/25kg C Loughran £151/24.5kg K Pinkerton £150.50/24kg P Kelly £150/24.5kg K Mitchell £$149/25kg S Wilson £149/24kg B Hempton £148.50/24.5kg A Fleming £145/23kg A Hamilton £145/23.5kg S Pauley £144.50/23.5kg S Bradley £142.50/23.5kg K Laughlin £142/22.5kg S Kennedy £142/22.5kg C Loughran £140/23kg A Fleming £140/23kg and R Barnes £139/23kg.
Lighter lambs
H Crawford £138/21.5kg C Scott £132/21.5kg C Hempton £127.50/21.5kg D Ward £126.50/20kg K Ferris £125.50/20kg H McLaughlin £124/20kg R Hamilton £124/21.5kg J Donaghy £120/19kg T Bingham £120/18.5kg W McKenzie £120/19kg S McGuigan £117/19kg and K Mitchell £116/18.5kg.
Fat ewes
J Donaghy £224 K Pinkerton £210 J Foster £200 R Clarke £180 J Hamilton £176 N Morrow £172 M Allen £170 D McReynolds £170 K Mitchell £168 M Burke £168 £158 £154 £151 J Hutchinson £152 M McCloskey £150 D Martin £150 £144 R Clarke £150 J Menary £148 £144 and S Robinson £144.