Another busy for sheep at Gortin Mart, fat ewes selling to £230
Fat lambs £144 and store lambs made £130.
Lambs (over 24kg)
C McAleer £144/28.7kg (501ppk) J Foster £144/26.8kg (537ppk) £139.50/24.2kg (576ppk) D Gillespie £142/28kg (507ppk) J McHugh £140/24.5kg (571ppk) P Kelly £140/24.3kg (576ppk) D McLaren £139/26.3kg (528ppk) F Hasson £139/25.1kg (553ppk) A Fleming £138/24.5kg (563ppk) S Allen £137.50/24.1kg (570ppk) P Ewing £137/27kg (507ppk) D Baxter £137/25.7kg (533ppk) J McCrossan £137/25.5kg (537ppk) K Black £137/25.2kg (543ppk) J McMenamin £136/25kg (544ppk) and M Fox £135/24.5kg (551ppk).
Lambs (22kg-24kg)
A Fleming £135/23kg (587ppk) J Foster £135/23.6kg (572ppk) D Gillespie £133/23kg (578ppk) Meadowbrook Farms £133/23.1kg (575ppk) R Blair £132.50/23.6kg (561ppk) M Robinson £132/23.1kg (571ppk) K Pinkerton £131.50/22.9kg (574ppk) F Hasson £131/22.9kg (572ppk) M McKinley £131/23.1kg (567ppk) D Hamilton £131/23kg (569ppk) J Beattie £130/22.5kg (577ppk) S Cuddy £130/23.2kg (560ppk) and P McCullagh £130/22.7kg (572ppk).
Lambs (under 22kg)
J O'Hagan £130/21.7kg (599ppk) R Rafferty £129/20.3kg (635ppk) M Robinson £129/20kg (645ppk) R Blair £125/21.3kg (586ppk) A Fleming £124/19.6kg (632ppk) J Beattie £124/19kg (652ppk) J Rankin £124/19kg (652ppk) P Gallagher £122/19.6kg (622ppk) S Cuddy £121.50/20.6kg (589ppk) J O'Neill £120/17.4kg (689ppk) £118/17.2kg (686ppk) J Doherty £120/18.7kg (641ppk) A Bradley £120/20.4kg (588ppk) and Meadowbrook Farms £118/20.3kg (581ppk).
Fat ewes
G Smyth £230 £225 S O'Neill £205 £200 £195 £190 M McKinley £186 £176 £172 £162 £150 K McCullagh £184 P Kelly £180 D McAleer £180 P Gallagher £176 L Kerrigan £175 D Hamilton £172 £150 S Lynch £168 £152 P McKean £165 M Fox £160 L Johnston £154 W McMurray £152 I Bruce £148 K Black £148 and J O'Hagan £146.