Bull and bullock calves selling to £2350 at Omagh Mart suckled calves sale
Bull/bullock calves
N McIlwaine, Plumbridge 450k £2350; 400k £2140; 480k £2200; 395k £2030, J Gallagher, Mountfield 405k £2070, B Doherty, Lack 410k £2070; 305k £1630, Jas Mullan, Loughmacrory 415k £2070, B Mckenna, Newtownstewart 300k £1780; 340k £1840; 355k £1800, M Campbell, Trillick 300k £1780; 205k £1130; 290k £1520, W Hetherington, Sixmilecross 330k £1800; 385k £1860, E McNabb, Drumquin 290k £1750; 320k £1710; 350k £1820; 265k £1500, M Davis, killeter 335k £1830; 365k £1880, T Conlin, Fintona 250k £1510; 310k £1630, Conor O’Neill Tirquin 325k £1720, D McDonald, Creggan 375k £1940, A McAleer, Plumbridge 335k £1720; 240k £1400, J Hunter, Drumquin 345k £1760, T McCarron, Dromore 360k £1810, N Irvine, Ederney 385k £1760; 360k £1600, N Hemphill, Botera 270k £1600; 275k £1620; 355k £1560, M F O’Neill, Tirquin 255k £1460, R Gilchrist, Douglas Bridge 375k £1790, M Armstrong, Dromore 330k £1670, W E Clarke, Newtownstewart 340k £1480, C Carson, Drumlegagh 355k £1610; 440k £1900, C Loughran, Pomeroy 365k £1780; 325k £1490; 360k £1560 and J G McCullagh, Plumbridge 400k £1730.
Heifers
Brian O’Neill, Broughderg 280k £1700; 260k £1580; 345k £2070; 330k £1930, H McQuaid, Dromore 270k £1630; 320k £1790; 335k £1760, D McDonald, Creggan 255k £1510, A McAleer, Plumbridge 325k £1780; 250k £1410; 220k £1210, R N Scott, killymore 335k £1780; 330k £1770 and £1750, M McDermott, Loughmacrory 340k £1770; 315k £1570; 350k £1730, D Donald, Newtownstewart 340k £1720; 385k £1880, R Gilchrist, Douglas Bridge 320k £1610, N Hemphill, Botera 325k £1610 (3); 390k £1710; 290k £1440, M Armstrong, Dromore 360k £1780; 310k £1470, C Carson, Drumlegagh 365k £1740; 390k £1690, I Elliot, Drumlegagh 360k £1710, C Burrows, Corlea 390k £1820; 445k £1980, T Conlin, Fintona 275k £1570; 270k £1430; 235k £13202 and R J Sproule, Castlederg 340k £1540.