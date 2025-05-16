Bullocks selling to a top of £2450 at Rathfriland Co-op
Weanling bulls calves topped to £1470 for a 334kg from a Castlewellan farmer.
Fat cows topped £2030 for 734kg Aberdeen Angus.
Heifers topped £1950 for 542kg Aberdeen Angus.
Bullocks topped at £2450 for 670kg Hereford.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Dundrum farmer Montbéliarde at £840, Montbéliarde at £810, Simmenral at £800, Castlewellan farmer Aberdeen Angus at £780 and Banbridge farmer Charolais at £680, Aberdeen Angus at £620, Aberdeen Angus at £590.
Heifer calves
Castlewellan farmer Aberdeen Angus at £700, Dundrum farmer Charolais at £520, Saintfield farmer Belgian Blue at £510, Banbridge farmer Belgian Blue at £510, Saintfield farmer Belgian Blue at £510, Banbridge farmer Belgian Blue at £500 and Dundrum farmer Belgian Blue at £500.
WEANLING
Male calves
Castlewellan farmer Charolais 334k at £1470, Ballyroney farmer Belted Galloway 300k at £1060 and Warrenpoint farmer Aberdeen Angus 248k at £1010, Aberdeen Angus 248k at £880, Aberdeen Angus 194k at £800.
Weanling heifer calves
Ballyroney farmer Charolais 346k at £1210, Ballyward farmer Limousin 266k at £1200 and Warrenpoint farmer Aberdeen Angus 244k at £910, Aberdeen Angus 216k at £890.
Fat cows
Portadown farmer Charolais bull 806k at £2560, Newry farmer Aberdeen Angus 734k at £2030, Katesbridge farmer Limousin 616k at £1900, Portadown farmer Stabiliser 710k at £1840 and Banbridge farmer Friesian 642k at £1240.
Heifers
Katesbridge farmer Aberdeen Angus 542k at £1950 and Newry farmer Charolais 390k at £1490.
Bullocks
Newry farmer Hereford 670k at £2450, Rathfriland farmer Norwegian Red 610k at £1950, Holstein 578k at £1930, Ayrshire 550k at £1820, Newry farmer Limousin 418k at £1770, Newry farmer Limousin 524k at £1700, Camlough farmer Belgian Blue 506k at £1680, Rathfriland farmer Friesian 520k at £1630, Friesian 480k at £1620 and Newry farmer Friesian 456k at £1500, Friesian 456k at £1450.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Kilkeel farmer topped the sale at £7.42 a kilo for 20.1kg at £149.
Fat ewes topped at £254.
More ewes over the £232 mark this week with plainer ewes from £212 to £230.
Spring lambs
Rathfriland farmer 25.3k at £165, Newry farmer 24.8k at £164, Dromore farmer 22.2k at £163, Newry farmer 22.7k at £161, Kilkeel farmer 21.9k at £159.50, Mayobridge farmer 23.7k at £159.50, Rathfriland farmer 22.1k at £159, Kilkeel farmer 25.4k at £159, Kilkeel farmer 25.2k at £158.50 and Clough farmer 29k at £158.
Hoggets
Kilkeel farmer 32k at £143, 28k at £141.50, Banbridge farmer 32k at £139, Kilkeel farmer 25.4k at £136.50, Kilkeel farmer 26k at £132, Silverbridge farmer 25k at £125, Kilkeel farmer 23.1k at £123.50, Ballyward farmer 23k at £122, Kilkeel farmer 21.7k at £121.50 and Kilkeel farmer 21.50k at £120.
Fat ewes
Newry farmer at £254, Kilkeel farmer at £232, Kilkeel farmer at £230, Katesbridge farmer at £224, Kilkeel farmer at £222, Dromore farmer at £222, Rathfriland farmer at £222, Saintfield farmer at £216, Banbridge farmer at £214 and Kilkeel farmer at £212.
Fat rams
Armagh farmer at £206 and Banbridge farmer at £176, at £130.