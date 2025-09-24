Bullocks selling to £2790 for a Charolais bullock at Swatragh Mart
Heifers sold to 490p/kg for a Charolais at 314kg (£1540) and to a top of £2450 per head for a Charolais at 582kg (421p/kg).
Bullocks sold to 548p/kg for a Charolais at 454kg (£2490) and to a top of £2790 per head for a Charolais at 548kg (509p/kg).
Some of the sample prices
Heifers
Up to 400kg (p/kg)
Maghera producer, Charolais 314kg £1540 (490), Stewartstown producer, Charolais 380kg £1780 (468), Dungiven producer, Limousin 386kg £1800 (466), Dungiven producer, Limousin 336kg £1560 (464), Dungiven producer, Limousin 328kg £1500 (457), Bellaghy producer, Limousin 396kg £1790 (452), Coleraine producer, Limousin 370kg £1670 (451), Macosquin producer, Simmental 360kg £1590 (442), Dungiven producer, Limousin 382kg £1640 (429), Maghera producer, Charolais 362kg £1550 (428), Bellaghy producer, Limousin 412kg £1760 (427) and Bellaghy producer, Limousin 404kg £1720 (426).
400 to 500kg (p/kg)
Draperstown producer, Limousin 466kg £2140 (459), Swatragh producer, Charolais 400kg £1820 (455), Swatragh producer, Charolais 414kg £1880 (454), Bellaghy producer, Limousin 410kg £1860 (454), Swatragh producer, Charolais 438kg £1970 (450), Claudy producer, Limousin 404kg £1800 (446), Swatragh producer, Charolais 462kg £2040 (442), Dungiven producer, Limousin 408kg £1800 (441), Stewartstown producer, Charolais 498kg £2180 (438). Maghera producer, Charolais 496kg £2160 (435), Greysteel producer, Limousin 512kg £2190 (428), Claudy producer, Limousin 458kg £1950 (426) and Limavady producer, Limousin 478kg £2030 (425).
500kg to 600kg (p/kg)
Swatragh producer, Charolais 504kg £2300 (456), Limavady producer, Charolais 526kg £2390 (454), Limavady producer, Limousin 560kg £2430 (434), Limavady producer, Limousin 534kg £2290 (429), Limavady producer, Charolais 530kg £2270 (428), Greysteel producer, Limousin 516kg £2200 (426), Limavady producer, Limousin 530kg £2250 (425), Limavady producer, Charolais 582kg £2450 (421), Greysteel producer, Limousin 528kg £2200 (417), Limavady producer, Charolais 548kg £2240 (409), Greysteel producer, Limousin 508kg £2070 (407) and Swatragh producer, Charolais 522kg £2120 (406).
Bullocks
Up to 400kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 350kg £1590 (454), Garvagh producer, Limousin 360kg £1590 (442), Coleraine producer, Limousin 378kg £1510 (399), Coagh producer, Aberdeen Angus 384kg £1400 (365), Coagh producer, Aberdeen Angus 306kg £1100 (359), Garvagh producer, Aberdeen Angus 264kg £940 (356) and Coagh producer, Charolais 350kg £1240 (354).
400kg to 500kg (p/kg)
Swatragh producer, Charolais 454kg £2490 (548), Swatragh producer, Charolais 420kg £2210 (526), Limavady producer, Limousin 464kg £2400 (517), Garvagh producer, Limousin 448kg £2300 (513), Garvagh producer, Limousin 456kg £2330 (511), Limavady producer, Limousin 498kg £2500 (502), Maghera producer, Limousin 490kg £2460 (502), Swatragh producer, Limousin 462kg £2320 (502), Swatragh producer, Limousin 472kg £2350 (498), Limavady producer, Limousin 488kg £2410 (494), Limavady producer, Charolais 488kg £2410 (494) and Limavady producer, Charolais 484kg £2380 (492).
500kg to 600kg (p/kg)
Swatragh producer, Charolais 548kg £2790 (509), Plumbridge producer, Charolais 546kg £2690 (493), Swatragh producer, Charolais 508kg £2480 (488), Swatragh producer, Charolais 542kg £2630 (485), Swatragh producer, Charolais 514kg £2490 (484), Swatragh producer, Charolais 538kg £2600 (483), Swatragh producer, Charolais 578kg £2780 (481), Swatragh producer, Charolais 566kg £2710 (479), Plumbridge producer, Limousin 530kg £2510 (474), Swatragh producer, Charolais 530kg £2490 (470), Swatragh producer, Charolais 586kg £2740 (468) and Swatragh producer, Limousin 520kg £2430 (467).
600kg and over (p/kg)
Swatragh producer, Charolais 600kg £2510 (418), Limavady producer, Charolais 600kg £2450 (408), Swatragh producer, Charolais 640kg £2510 (392), Limavady producer, Charolais 610kg £2380 (390), Limavady producer, Limousin 630kg £2420 (384) and Dungiven producer, Charolais 620kg £2370 (382).
Weekly sheep sale: Saturday 20th September seen a great entry of 1800 sheep at Swatragh which met a steady fat lamb and ewe trade and a flying store lamb trade with 1400 lambs and 400 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £154 for 4 lambs at 27kg and to a top of 655p/kg for 7 lambs at 21.5kg into £141.
Lambs under 21kg sold to a top of £154 for 12 lambs at 18kg and to a top of 856p/kg for 12 lambs at 18kg into £154.
Fat ewes to a top of £244 and rams to £210 with numerous lots making great prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Garvagh producer, 1 lamb 24.1kg £146.50 (608), Limavady producer, 27 lambs 24kg £143 (595), Maghera producer, 2 lambs 24.5kg £144.50 (590), Moneymore producer, 2 lambs 24.5kg £144.50 (588), Carnlough producer, 9 lambs 24kg £141 (587), Swatragh producer, 17 lambs 24kg £141 (587), Garvagh producer, 15 lambs 24.5kg £142 (579), Tobermore producer, 9 lambs 24.5kg £140 (571), Maghera producer, 4 lambs 27kg £154 (570) and Limavady producer, 51 lambs 26kg £146.50 (564).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Knockloughrim producer, 7 lambs 21.5kg £141 (655), Park producer, 13 lambs 21kg £133.50 (635), Kilrea producer, 16 lambs 23kg £144 (626), Dunloy producer, 2 lambs 23kg £143.50 (624), Swatragh producer, 4 lambs 21.5kg £132.50 (616), Draperstown producer, 3 lambs 22kg £135.50 (615), Maghera producer, 13 lambs 21.5kg £132 (613), Dungiven producer, 2 lambs 21.5kg £131.50 (612), Ballymena producer, 9 lambs 22kg £134.50 (611) and Garvagh producer, 12 lambs 23.5kg £142.50 (606).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Maghera producer, 12 lambs 18kg £154 (856), Swatragh producer, 8 lambs 19kg £136 (715), Swatragh producer, 20 lambs 19kg £130 (684), Maghera producer, 3 lambs 18kg £122 (678), Maghera producer, 9 lambs 18.5kg £125 (675), Cookstown producer, 1 lamb 19kg £128 (674), Maghera producer, 8 lambs 19kg £128 (674), Aghadowey producer, 5 lambs 18.5kg £122.50 (662), Maghera producer, 11 lambs 19.5kg £126.50 (648) and Nutt's Corner producer, 2 lambs 19kg £125 (658).
Store lambs - 16kg up to 18kg (p/kg)
Garvagh producer, 8 lambs 17kg £122 (717), Draperstown producer, 15 lambs 17kg £120.50 (709), Maghera producer, 12 lambs 16.5kg £116 (703), Moneymore producer, 12 lambs 17kg £119 (700), Loup producer, 17 lambs 17kg £118.50 (697), Feeny producer, 16 lambs 17kg £118 (694), Cookstown producer, 3 lambs 16.5kg £113.50 (687), Maghera producer, 13 lambs 17.5kg £120 (685), Cookstown producer, 14 lambs 17.5kg £119.50 (682) and Draperstown producer, 6 lambs 17kg £115 (676).
Store lambs - up to 16kg (p/kg)
Park producer, 3 lambs 15kg £119 (793), Garvagh producer, 5 lambs 13.5kg £106 (785), Park producer, 12 lambs 15.5kg £117 (754), Maghera producer, 18 lambs 15.5kg £117 (754), Moneymore producer, 8 lambs 15.5kg £116 (748), Castledawson producer, 17 lambs 15.5kg £114 (735), Maghera producer, 18 lambs 14kg £102 (729), Park producer, 8 lambs 15kg £109 (726), Dungiven producer, 9 lambs 15kg £109 (726) and Maghera producer, 12 lambs 15.5kg £110.50 (712).
Fat ewes
Swatragh producer, 1 ewe £244, Nutt's Corner producer, 1 ewe £226, Limavady producer, 6 ewes £205, Moneymore producer, 3 ewes £200, Maghera producer, 4 ewes £198, Kilrea producer, 1 ewe £178, Randalstown producer, 5 ewes £174, Randalstown producer, 1 ewe £174, Swatragh producer, 1 ewe £172, Randalstown producer, 2 ewes £172, Moneymore producer, 1 ewe £168, Dungiven producer, 1 ewe £166, Greysteel producer, 2 ewes £166, Derry producer, 2 ewes £166, Maghera producer, 9 ewes £164, Carnlough producer, 7 ewes £160 and Cookstown producer, 1 ewe £160.
Fat rams
Derry producer, 1 ram £210, Slaughtmanus producer, 1 ram £200, Tobermore producer, 1 ram £146 and Randalstown producer, 1 ram £140.
Breeding sheep sale
Thursday 18th September seen a great entry of over 1050 sheep presented for sale which resulted in a great trade for all stock on offer.
Breeding hoggets topped at a high of £395 for a single Texel.
Breeding ewes reached a high of £200 for a single Dutch Spotted.
Breeding ewe lambs sold to a top of £245 for a single Suffolk Texel.
Breeding rams sold to 275 guineas for a Cheviot ram.
Store lambs to a top of £134 for 28 Texel lambs.
Breeding hoggets
Limavady producer, 1 Texel £395, Dungiven producer, 3 B. Texel £285, Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £268, Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £260, Dungiven producer, 10 Texel £260, Draperstown producer, 4 Texel £255, Draperstown producer, 7 Texel £252, Dungiven producer, 10 Texel £250, Draperstown producer, 4 Suffolk £250, Draperstown producer, 4 Suffolk £248, Draperstown producer, 3 Suffolk £245, Garvagh producer, 10 Texel £242 and Limavady producer, 4 Charolais £240.
Breeding ewes
Kilrea producer, 1 Dutch Spotted £200, Dungiven producer, 8 Dorset £192, Kilrea producer, 1 Dutch Spotted £185, Kilrea producer, 6 Dutch Spotted £180 and Kilrea producer, 1 Dutch Spotted £160.
Breeding ewe lambs
Dungiven producer, 1 Suffolk Texel £245, Dungiven producer, 4 Suffolk Texel £238, Draperstown producer, 10 Suffolk Cheviot £220, Dungiven producer, 2 Suffolk Cheviot £198, Dungiven producer, 3 Mill £190, Dungiven producer, 1 Mill £190, Dungiven producer, 1 Mill £188, Dungiven producer, 2 Mill £185, Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £184, Garvagh producer, 7 Suffolk Cheviot £182, Dungiven producer, 12 Suffolk Cheviot £180, Dungiven producer, 11 Suffolk Cheviot £178, Dungiven producer, 5 Suffolk Cheviot £172, Dungiven producer, 2 Mill £172 and Dungiven producer, 2 Suffolk Cheviot £172.
Breeding rams
Pomeroy producer, Cheviot 275 guineas, Cookstown producer, Texel 200 guineas, Limavady producer, 1 Dutch Spotted 155 guineas and Portglenone producer, 1 Dorset 155 guineas.
Store lambs
Dungannon producer, 28 Texel £134, Swatragh producer, 26 Suffolk £132, Limavady producer, 12 Suffolk £128, Pomeroy producer, 9 Texel £128, Garvagh producer, 26 Texel £124, Claudy producer, 14 Suffolk £124, Dungiven producer, 12 Texel £120, Dungiven producer, 25 Texel £118 and Dungiven producer, 14 Mules £118.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.