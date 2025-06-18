Ewes selling to £242 at Saintfield Mart, lambs to £173.50
Lambs sold to £173.50. Ewes sold to £242.
Lambs - Lisburn 5 Texel 29kg £173.50, Comber 30kg Texel £168, Lisburn 7 Texel 26kg £159, Killinchy 9 Suffolk 25kg £157.50, Lisburn 4 Texel 24kg £156.50, Lisburn 12 Texel 24kg £154.50, Greyabbey 41 Texel 22kg £154, Downpatrick 15 Charollais 23kg £154, Downpatrick 33 Texel 23kg £153.50, Comber 23 Texel 22kg £152, Downpatrick 28 Texel 23kg £150.50, Downpatrick 15 Texel 23kg £150.50, Lisburn 2 Texel 24kg £150, Castlewellan 10 Suffolk 24kg £150, Lisburn 20 Texel 22kg £149, Saintfield 11 22kg £149, Crossgar 11 Texel 24kg £149, Ballygowan 6 Suffolk 24kg £148.50, Seaforde 50 Texel 22kg £147.50, Downpatrick 15 Texel 22kg £147.50, Crossgar 8 Texel 22kg £146, Ballywalter 11 22kg £146, Comber 12 Texel 20kg £145.50, Crossgar 18 Texel 22kg £145, Downpatrick 14 Texel 22kg £145, Downpatrick 31 Texel 21kg £144.50, Lisburn 16 Dorset 23kg £144.50, Kircubbin 23 Texel 21kg £144, Crossgar 17 Texel 21kg £144, Ballygowan 17 Charollais 22kg £144, Ballynahinch 26 Suffolk 21kg £143.50, Newtownards 26 Texel 21kg £143, Killyleagh 13 Suffolk 21kg £142, Newtownards 18 Suffolk 21kg £141.50, Portaferry 20 Texel 21kg £141 and Downpatrick 27 Texel 20kg £140.
Ewes - Saintfield 2 Suffolk £242, Comber Texel £230, 2 Texel £224, Comber 3 Texel £226, Portavogie Texel £226, Greyabbey 4 Suffolk £223, Downpatrick 3 Suffolk £218, Lisburn 4 Texel £214, Saintfield 4 Charollais £210, 7 Suffolk £208, Killinchy 6 Suffolk £207, Saintfield 3 Charollais £202, Downpatrick 8 Suffolk £200, 4 Suffolk £194, Castlewellan 10 Suffolk £196, Comber 5 Texel £192, Lisburn 5 Suffolk £190, Comber 4 Charollais £190, 7 Suffolk £178, Saintfield 4 Suffolk £188, Newtownards 14 Texel £183, Comber 6 Suffolk £182, Crossgar 8 Suffolk £176, Killough 12 Suffolk £174 and Hillsborough 17 Suffolk £169.
Wednesday’s cattle sale sold to a firm trade.
Fat cattle - sold to £2373 for a 690kg Hereford bullock, £344 per 100kg.
Leading prices - Crossgar Hereford Bullocks 690kg £344 £2373, 720kg £326 £2325, 650kg £340 £2220, 650kg £334 £2171, Portaferry Limousin cow 810kg £280 £2268, Castlewellan Limousin cow 840kg £268 £2252, Friesian Bullock 850kg £258 £2193, Downpatrick Aberdeen Angus bull 920kg £230 £2116, Ardglass Hereford cow 760kg £264 £2006, Ballynahinch Limousin cow 590kg £340 £2006, 590kg £340 £1980, 570kg £330 £1947, 580kg £330 £1925, Downpatrick Hereford cow 710kg £275 £1952, Ballynahinch Friesian cows 700kg £250 £1750, 650kg £244 £1586 and Lisburn Friesian cows 660kg £260 £1726, 610kg £243 £1482.
Bullocks - sold to £2250 for a 600kg Limousin.
Leading Prices - Lisburn Limousins 600kg £2250, 560kg £2090, 530kg £2000, Saintfield Charolais 520kg £2050, 470kg £1980 and Ballynahinch Charolais 580kg £1900, Bangor Belgian Blues 500kg £1860, 450kg £1660, 440kg £1600.
Heifers - sold to £2390 for a 570kg Limousin.
Leading prices - Dromara Limousins 570kg £2390, 560kg £2180, 600kg £1990, 430kg £1650, Bangor Belgian Blues 500kg £1700, 470kg £1690, 450kg £1600, 450kg £1590, 460kg £1590 and Crossgar Limousins 400kg £1640, 430kg £1600, 400kg £1590, 420kg £1560.