Fat bulls selling to a top of £3140 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £2440 for a 568kg Limousin from a Dromara farmer.
Fat cow’s topped £3140 for 1054kg Stabiliser.
Cows and calves topped at £2450.
Breeding bulls topped at £2350,
Heifers topped at £2380 for 562kg Limousin.
Bullocks topped at £2400 for 486kg Limousin.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Crossgar farmer Belgian Blue at £980, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £970, Hilltown farmer Hereford at £940, Dromore farmer Hereford at £940, Ballygowan farmer Aberdeen Angus at £930, Crumlin farmer Aberdeen Angus at £930, Banbridge farmer Belgian Blue at £890, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £880, and Dromara farmer Belgian Blue at £830.
Heifer calves
Dromore farmer Hereford at £920, Downpatrick farmer Irish Moiled at £890, Dromore farmer Belgian Blue at £890, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £790, Crumlin farmer Aberdeen Angus at £790, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £770, Dromore farmer Hereford at £760, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £760, Dromore farmer Hereford at £750 and Ballynahinch farmer Charolais at £750.
Weanling male calves
Top price per kilo £6.38, Dromara farmer Limousin 568kg at £2440, Castlewellan farmer Charolais 466kg at £2180, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 530kg at £2070, Castlewellan farmer Belgian Blue 438kg at £2060, Dromara farmer Limousin 434kg at £2050, Castlewellan farmer Charolais 414kg at £1980, Kilkeel farmer Charolais 356kg at £1810, Dromara farmer Limousin 388kg at £1770 and Kilkeel farmer Charolais 374kg at £1760, Charolais 338kg at £1750.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £5.62, Kilkeel farmer Belgian Blue 544kg at £1940, Kilkeel farmer Limousin 358kg at £1740, Moira farmer Charolais 366kg at £1710, Downpatrick farmer Aberdeen Angus 390kg at £1650, Kilkeel farmer Limousin 328kg at £1630, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 450kg at £1600, Rathfriland farmer Belgian Blue 374kg at £1580, Moira farmer Charolais 370kg at £1550 and Downpatrick farmer Hereford 356kg at £1540, Hereford 374kg at £1540.
Suckler cows
Mayobridge farmer Simmental cow with Limousin Bull calf at foot reached £2450.
Breeding bulls
Gilford farmer Limousin Bull at £2350.
Fat Cows
Top price per kilo £2.98 Crossgar farmer Stabiliser Bull 1054kg at £3140, Attical farmer Hereford 752kg at £1885, Crossgar farmer Hereford 650kg at £1780 and Dromara farmer Belgian Blue 710kg at £1690.
Fat bulls
Kilkeel farmer, Limousin, 704kg at £2380, Ballynahinch farmer Hereford 652kg at £2190, Hereford 878kg at £2080 and Kilkeel farmer Shorthorn 538k at £1960.
Heifers
Top price per kilo £4.51, Rathfriland farmer Limousin 562kg at £2380, Gilford farmer Simmental 650kg at £2250, Castlewellan farmer Hereford 620kg at £2140, Banbridge farmer Limousin 544kg at £2140, Kilkeel farmer Belgian Blue 596kg at £2120, Castlewellan farmer Hereford 648kg at £2100, Aberdeen Angus 600kg at £2070, Rathfriland farmer Limousin 564kg at £2070, Limousin 558kg at £2060 and Banbridge farmer Charolais 538kg at £2050.
Bullocks
Top price per kilo £5.22 Castlewellan farmer Limousin 486k at £2400, Dromore farmer Hereford 634kg at £2400, Aberdeen Angus 606kg at £2350, Dromore farmer Charolais 472kg at £2330, Castlewellan farmer Limousin 472kg at £2320, Downpatrick farmer Limousin 556kg at £2310, Dromore farmer Aberdeen Angus 598kg at £2270 and Downpatrick farmer Limousin 486kg at £2260, Limousin 550kg at £2240, Limousin 534kg at £2200.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Rathfriland farmer topped the sale at £7.49 a kilo for 15.1kg at £113.
Fat ewes topped at £220.
More ewes over the £210 mark this week with plainer ewes from £150 to £200.
Spring lambs
Crossgar farmer 28k at £144, Corbet farmer 27.2k at £140, Banbridge farmer 29.5k at £140, Kilkeel farmer 26k at £140, Newry farmer 28.5k at £140, Hilltown farmer 25k at £139, Banbridge farmer 26.6k at £139, Rathfriland farmer 24.7k at £137, Newry farmer 24.9k at £137 and Poyntzpass farmer 26.5k at £137.
Fat ewes
Dromara farmer at £220, Castlewellan farmer at £210, Hilltown farmer at £200, Banbridge farmer at £198, Ballyward farmer at £180, Newry farmer at £176, Newry farmer at £168, Hilltown farmer at £164, Crossgar farmer at £160 and Kilkeel farmer at £150.
Fat rams
Kilkeel farmer at £132 and Dromara farmer at £130.