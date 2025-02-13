Fat cows and bulls selling to £3180 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Dropped calves
Bull calves
Toomebridge farmer, Limousin £1415; Crumlin farmer, Charolais £1145; Castlerock farmer, Charolais £935; Ballymoney farmer, Belgian Blue £885, £870, £865, £840, £810, Friesian £765, Belgian Blue £750, £680, £645, £585, Charolais £510, Aberdeen Angus £490, Charolais £470, Belgian Blue £445, £395, £390, £350, £345; Randalstown farmer, Belgian Blue £885, £865, £660; Maghera farmer, Belgian Blue £880, £790; Magherafelt farmer, Simmental £835; Craigavon farmer, Charolais £820; Cookstwon farmer, Friesian £770, £565, £400; Upperlands farmer, Limousin £740; Aghalee farmer, Belgian Blue £715, Limousin £590; Castlerock farmer, Belgian Blue £685, Hereford £380; Castlerock farmer, Belgian Blue £675; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £655, Belgian Blue £645, £635, Aberdeen Angus £555, £535, Belgian Blue £510, Aberdeen Angus £480, £400, Belgian Blue £395, £380, Friesian £315; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £645, £600; Moneymore farmer, Belgian Blue £640, £540; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £620; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £610, £560; Bellaghy farmer, Simmental £600; Cloughmills farmer, Hereford £590; Ballymoney farmer, Belgian Blue £580, £445, £375, £345; Armoy farmer, Aberdeen Angus £565, Hereford £460; Coleraine farmer, Belgian Blue £565, £535, Aberdeen Angus £520; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £560;Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £550, £545, Belgian Blue £475, Aberdeen Angus £365; Bendooragh farmer, Belgian Blue £545, Simmental £475, £405, £375, Holstein £350, Simmental £340; Articlave farmer, Aberdeen Angus £545; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £535, Holstein £345, Aberdeen Angus £315; Rasharkin farmer, Aberdeen Angus £525, £460; Ballymena farmer, Simmental £520, £430, £425; Dervock farmer, Belgian Blue £520, £440, Holstein £390; Bangor farmer, Belgian Blue £515, Simmental £410, Aberdeen Angus £395, £375, Simmental £355, Aberdeen Angus £350, £300; Moneymore farmer, Belgian Blue £510; Ballymoney farmer, Belgian Blue £480; £455, £390, £350; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £480, £475, Fleckvieh £420, £300, Aberdeen Angus £300; Londonderry farmer, Belgian Blue £480, Limousin £470, £460, £440, Belgian Blue £435, £395; Antrim farmer, Limousin £470, £440, £390, £330; Castledawson farmer, Limousin £455; Dungiven farmer, Limousin £455; Limavady farmer, Hereford £450; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £440, £390; Maghera farmer, Charolais £425;Rasharkin farmer, Shorthorn £420, Friesian £420, £300, Fleckvieh £300; Aghadowey farmer, Aberdeen Angus £415; Limavady farmer, Aberdeen Angus £415; Limavady farmer, Charolais £405, Belgian Blue £395, Limousin £360; Loughiel farmer, Aberdeen Angus £400, £375; Drumahoe farmer, Belgian Blue £385; Maghera farmer, Belgian Blue £380; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £375; Magherafelt farmer, Fleckvieh £375; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £365; Desertmartin farmer, Fleckvieh £360, £325; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £345; Aghadowey farmer, Hereford £315, Aberdeen Angus £300;Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £305 and Rasharkin farmer, Friesian £300.
Heifer calves
Toomebridge farmer, Limousin £1165; Nutt's Corner, Charolais £1140; Ballymoney farmer, Belgian Blue £795, £755, £725, £655, £650; Randalstown farmer, Belgian Blue £790, £640; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £785, Hereford £680; Maghera farmer, Belgian Blue £750; Cookstown farmer, Limousin £705; Craigavon farmer, Charolais £700, £600; Portglenone farmer, Belgian Blue £680, £525, Aberdeen Angus £430, Belgian Blue £390, £370, £305; Bellaghy farmer, Belgian Blue £675, £390; Bendooragh farmer, Charolais £675, £645, Belgian Blue £480, Simmental £520, £440, £435, £405; Craigavon farmer, Charolais £660; Knockloughrim farmer, Belgian Blue £660; Cloughmills farmer, Belgian Blue £635, Aberdeen Angus £530 Moneymore farmer, Belgian Blue £630, £430; Magherafelt farmer, Simmental £575, £485, £445; Dervock farmer, Belgian Blue £560, £405; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £545, £440; Ballymoney farmer, Belgian Blue £535, £470, £465, Aberdeen Angus £425, Charolais £405; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £535, £455; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £525, £360; Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £520, £465, Belgian Blue £355; Moneymore farmer, Belgian Blue £500; Armoy farmer, Aberdeen Angus £495, £475, Hereford £450; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £475; Ballymoney farmer, Belgian Blue £465, £410, £345; Ballymoney farmer, Belgian Blue £450, Limousin £315; Londonderry farmer, Belgian Blue £450, Limousin £420, Belgian Blue £390; Randalstown farmer, Aberdeen Angus £440; Castledawson farmer, Limousin £430; Drumahoe farmer, Belgian Blue £390, £325; Ballymena farmer, Simmental £385; Maghera farmer, Simmental £350; Dungiven farmer, Limousin £345, £325; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £330; Bangor farmer, Irish Moile £325; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £310; Rasharkin farmer, Aberdeen Angus £305; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £300 and Castlerock farmer, Aberdeen Angus £300.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £345.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suck calves (120)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1635 and 432 ppk.
A super entry of 1700 fat lambs and ewes on Monday 10th February at Kilrea Mart met with a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to £6.89 per kg and to top of £182.
Fat ewes to £250.
Lambs
Ballymena farmer, 23.5k £162 (689); Aghadowey farmer, 24.5k £167.50 (684); Cookstown farmer, 24.5k £167 (682); Coleraine farmer, 24.5k £166.50 (680); Garvagh farmer, 22.5k £153 (680); Garvagh farmer, 23k £155 (674); Aghadowey farmer, 24k £161.50 (673); Ahoghill farmer, 22k £148 (673); Tobermore farmer, 22.5k £151 (671); Garvagh farmer, 22k £147.50 (671); Ballymoney farmer, 20k £134 (670); Broughshane farmer, 25k £167 (668); Cookstown farmer, 23.5k £157 (668); Garvagh farmer, 23.5k £157 (668); Rasharkin farmer, 25k £167 (668); Maghera farmer, 22.5k £150 (667); Dunloy farmer, 23.5k £156 (664); Limavady farmer, 22k £146 (664); Ballymoney farmer, 24.5k £162.50 (663); Mosside farmer, 24k £159 (663); Coleraine farmer, 24k £159 (663); Desertmartin farmer, 21.5k £142.50 (663); Draperstown farmer, 25.5k £169 (663), 20k £132 (660); Draperstown farmer, 24k £159 (663), 23k £152 (661); Limavady farmer, 24k £159 (663) and Randalstown farmer, 25k £165 (660).
Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £250.
More ewes needed.
Dairy report - A good entry of dairy on Tuesday 11th February at Kilrea Mart with a top price of £1900 for a calved heifer.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Ballyclare farmer, calved heifer to £1900, calved cow to £1560 and Toomebridge farmer, second calver to £1500.
More stock required weekly.
A super entry of 310 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 12th February at Kilrea Mart which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2440, heifers to £2600 and fat cows and bulls to £3180.
Fat cows: 90 on offer, sharp trade.
Magherafelt farmer, 620k Aberdeen Angus £2180 (352); Garvagh farmer, 660k Limousin £2240 (339); Antrim farmer, 390k Limousin £1310 (336), 380k £1260 (332), 390k £1280 (328); Magherfelt farmer, 810k Charolais £2610 (322), 720k £2180 (303); Magherafelt farmer, 730k Aberdeen Angus £2330 (319); Coleraine farmer, 590k Limousin £1840 (312), 510k £1560 (306), 570k £1680 (295), 590k £1670 (283), 630k £1680 (267), 420k £1060 (252); Lurgan farmer, 540k Blonde d'Aquitaine £1640 (304), 550k Hereford £1650 (300), 580k Belgian Blue £1730 (298), 510k Hereford £1390 (273), 550k Aberdeen Angus £1470 (267); Castlerock farmer, 790k Charolais £2360 (299); Articlave farmer, 650k Speckle Park £1910 (294); Londonderry farmer, 670k Galloway £1960 (293); Rasharkin farmer, 850k Aberdeen Angus £2460 (289); Coleraine farmer, 990k Shorthorn £2860 (289); Garvagh farmer, 930k Limousin £2670 (287); Portgenone farmer, 770k Charolais £2150 (279), 770k £2090 (271); Moneymore farmer, 670k Friesian £1850 (276); Macosquin farmer, 540k Friesian £1400 (259), 580k £1460 (252); Cookstown farmer, 1230k Hereford £3180 (259); Maghera farmer, 430k Hereford £1100 (256); Garvagh farmer, 510k Limousin £1300 (255); Knockloughrim farmer, 620k Limousin £1580 (255); Glarryford farmer, 590k Friesian £1490 (253); Portglenone farmer, 490k Holstein £1240 (253) and Rasharkin farmer, 640k Friesian £1610 (252).
Friesian fat cows to 231 ppk
Sucklers
Aghadowey farmer, batch of Aberdeen Angus bulling heifers to £2490, £1990, £1870;
Larne farmer, batch of springers Simmental, Charolais, Stabiliser cows to £2280, £2100, £2180, £1980 and Draperstown farmer, Aberdeen Angus springing cow to £1920.
All types of suckler stock required.
Heifers
Ballymoney farmer, 470k Belgian Blue £1850 (394), 460k Limousin £1800 (391), 480k Aberdeen Angus £1820 (379), 510k Belgian Blue £1930 (378), 440k Limousin £1660 (377), 460k £1720 (374), 480k £1720 (358), 470k £1540 (328), 450k £1450 (322); Bellaghy farmer, 480k Charolais £1860 (388), 500k Limousin £1680 (336), 520k Charolais £1700 (327), 550k £1770 (322); Dunloy farmer, 480k Charolais £1860 (388), 450k Limousin £1740 (387), 440k £1640 (373), 460k £1710 (372), 480k £1770 (369), 450k £1650 (367), 390k £1350 (346), 470k £1530 (326), 480k £1550 (323); Crumlin farmer, 440k Charolais £1700 (386), 400k £1440 (360), 520k £1770 (340); Swatragh farmer, 580k Limousin £2240 (386); Garvagh farmer, 680k Charolais £2600 (382); Rasharkin farmer, 440k Aberdeen Angus £1650 (375); Pomeroy farmer, 430k Limousin £1610 (374); Ballymena farmer, 470k Limousin £1750 (372), 480k Charolais £1730 (360), 540k £1940 (359), 510k £1790 (351), 440k £1520 (346), 480k £1660 (346), 450k £1530 (340), 440k £1490 (339), 540k £1750 (324); Ballymoney farmer, 510k Limousin £1850 (363), 460k £1560 (339); Limavady farmer, 480k Limousin £1740 (363); Magherafelt farmer, 380k Charolais £1340 (353); Ahoghill farmer, 520k Belgian Blue £1830 (352), 510k £1760 (345), 520k £1790 (344); Pomeroy farmer, 420k Belgian Blue £1480 (352), 540k £1610 (335), 540k £1760 (326); Ballymoney farmer, 410k Limousin £1430 (349); Portglenone farmer, 580k Limousin £1990 (343), 560k £1800 (321); Coleraine farmer, 360k Aberdeen Angus £1200 (333), 420k £1380 (329); Macosquin farmer, 580k Charolais £1900 (328); Londonderry farmer, 350k Friesian £1140 (326); Randalstown farmer, 350k Charolais £1140 (326); Moneymore farmer, 310k Aberdeen Angus £1000 (323) and Garvagh farmer, 500k Charolais £1610 (322).
Steers
Portglenone farmer, 360k Simmental £1450 (403), 450k £1630 (362); Dunloy farmer, 530k Charolais £2130 (402), 580k £2320 (400), 530k £2100 (396), 480k £1880 (392), 610k £2340 (384), 560k Limousin £2090 (373), 530k Charolais £1940 (366), 560k £2050 (366), 570k £2070 (363); Magherafelt farmer, 530k Limousin £2120 (400), 520k Charolais £1980 (381), 480k Limousin £1820 (379), 480k Belgian Blue £1640 (342); Upperlands farmer, 390k Aberdeen Angus £1530 (392), 490k £1680 (343); Aghadowey farmer, 560k Charolais £2190 (391), 510k £1980 (388), 560k £2150 (384), 570k £2180 (383), 580k £2200 (379), 430k ££1620 (377), 470k £1720 (366), 540k £1860 (344), 600k £2040 (340), 620k Hereford £2060 (332), 650k Aberdeen Angus £2150 (331); Kilrea farmer, 630k Limousin £2390 (379), 670k £2350 (351), 700k £2440 (349), 680k Charolais £2340 (344), 620k £2130 (344), 700k £2320 (331), 690k Limousin £2270 (329); Portglenone farmer, 420k Aberdeen Angus £1560 (371), 510k Hereford £1670 (328);Kilrea farmer, 560k Fleckvieh £1890 (338); Maghera farmer 530k Belgian Blue £1930 (364), 430k £1440 (335); Cullybackey farmer, 590k Charolais £2090 (354), 480k Simmental £1650 (344); Kilrea farmer, 480k Limousin £1690 (352), 540k Aberdeen Angus £1760 (326), 480k £1550 (323); Ballymoney farmer, 390k Limousin £1370 (351); Coleraine farmer, 510k Limousin £1760 (345);
Lisburn farmer, 510k Charolais £1760 (345); Moneymore farmer, 410k Aberdeen Angus £1410 (344), 420k £1350 (321); Rasharkin farmer, 560k Simmental £1920 (343), 610k Blonde d'Aquitaine £2060 (338); Garvagh farmer, 440k Charolais £1470 (334), 410k £1340 (327); Magherafelt farmer, 590k Aberdeen Angus £1960(332), 570k £1840 (323); Magherafelt farmer, 570k Aberdeen Angus £1830 (321); Toomebridge farmer, 520k Aberdeen Angus £1670 (321) and Toomebridge farmer, 400k Aberdeen Angus £1280 (320).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.