Fat cows and bulls selling to £3220 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Claudy farmer, Charolais £1680, Limousin £1310, Simmental £1310, Charolais £760; Coleraine farmer, Charolais £1560, Aberdeen Angus £1280; Ballymoney farmer, Limousin £1200, Aberdeen Angus £1200, £1090, Hereford £1090, Limousin £860, Hereford £830, Charolais £790, Belgian Blue £770, Aberdeen Angus £720; Friesian £660, Holstein £660; Claudy farmer, Aberdeen Angus £1180, £920, £880; Ballymena farmer, Belgian Blue £1140, Limousin £1085, £1020; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £1110, £1000, Hereford £950, £810, Aberdeen Angus £840, Hereford £670; Newtownards farmer, Aberdeen Angus £1050, Friesian £800; Newtownards farmer, Belgian Blue £1040, £1030, Aberdeen Angus £790, £780, £710; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £1010; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1000; Portglenone farmer, Charolais £950; Cookstown farmer, Simmental £910; Crumlin farmer, Belgian Blue £900, Aberdeen Angus £860; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £880; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £880, £830; Toomebridge farmer, Aberdeen Angus £880, £800; Ballymoney farmer, Charolais £840, Belgian Blue £740, Aberdeen Angus £730, £720, £660; Bangor farmer, Belgian Blue £830, £730, Aberdeen Angus £700; Randalstown farmer, Belgian Blue £830, Hereford £760, Aberdeen Angus £745; Cookstown farmer, Belgian Blue £820, £710; Magherafelt farmer, Belgian Blue £800; Cookstown farmer, Belgian Blue £800; Limavady farmer, Belgian Blue £770; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £750; Articlave farmer, Aberdeen Angus £750; Fermanagh farmer, Aberdeen Angus £750, £730, £680; Ballymena farmer, Hereford £740; Magherafelt farmer, Charolais £730; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £710, Belgian Blue £670; Aghadowey farmer, Simmental £700; Coleraine farmer, Charolais £700; Castlerock farmer, Aberdeen Angus £700; Randalstown farmer, Fleckvieh £700; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £680; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £670 and Ballymoney farmer, Belgian Blue £660, Aberdeen Angus £660.
Heifer calves
Garvagh farmer, Aberdeen Angus £1180, £900, Hereford £810, Aberdeen Angus £660; Newtownards farmer, Belgian Blue £1180, £1145, £1025; Rasharkin farmer, Limousin £1050; Crumlin farmer, Belgian Blue £1005, Aberdeen Angus £935, Hereford £760; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £970; Magherafelt farmer, Belgian Blue £940, £920, £910, £800, £790, £740; Bendooragh farmer, Aberdeen Angus £910, Limousin £910, Hereford £850, Aberdeen Angus £790, Charolais £720, Belgian Blue £690, £650; Upperlands farmer, Belgian Blue £870; Cookstown farmer, Simmental £845, £780, £680; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £830; Toomebridge farmer, Aberdeen Angus £795; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £790; Portglenone farmer, Charolais £790; Ballymena farmer, Simmental £780; Randalstown farmer, Hereford £780, Aberdeen Angus £760, Belgian Blue £670, £660; Tempo farmer, Aberdeen Angus £770, Charolais £650; Claudy farmer, Aberdeen Angus £760; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £710; Bangor farmer, Belgian Blue £700, £690; Ballymoney farmer, Belgian Blue £690, £650; Ballymena farmer, Hereford £680; Ballymoney farmer, Belgian Blue £680; Dunloy farmer, SHB £680, £670, Limousin £640; Cookstown farmer, Limousin £660 and Dervock farmer, Belgian Blue £660.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £800.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (180)
A great entry of weanlings which met with an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1760 and 5.80 ppk.
A great entry of 1200 sheep on Monday 13th October which met with a steady trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £145 and to top of 663 pence per kg.
Ewes were on fire, reaching a top of £210
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Ballycastle farmer, 19k £126 (663); Ballymoney farmer, 18k £118.50 (658); Kilrea farmer, 19k £124 (653); Aghadowey farmer, 18.5k £119 (643); Moneymore farmer, 19k £122 (642); Ballymoney farmer, 19.5k £125 (641); Maghera farmer, 20k £125.50 (628); Upperlands farmer, 21k £131.50 (626); Garvagh farmer, 19.5k £122 (626); Maghera farmer, 20k £125 (625); Castledawson farmer, 19k £117.50 (618); Cullybackey farmer, 19k £117.50 (618); Garvagh farmer, 22k £136 (618); Garvagh farmer, 21k £129.50 (617); Toomebridge farmer, 21.5k £132.50 (616); Maghera farmer, 21.5k £132 (614); Draperstown farmer, 22k £135 (614); Garvagh farmer, 20.5k £124.50 (607); Ballymena farmer, 21k £127.50 (607); Kilrea farmer, 21k £126.50 (602); Ballymoney farmer, 20k £120 (600); Dungiven farmer, 20k £120 (600); Cookstown farmer, 22.5k £135 (600); Kilrea farmer, 22.5k £134 (596); Cookstown farmer, 22.5k £134 (596); Ballykelly farmer, 22k £131 (596); Rasharkin farmer, 23k £136.50 (594) and Magherafelt farmer, 22k £130 (591).
A super entry of 310 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 15th October at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2900 and heifers to £2450.
Fat cows and bulls to £3220.
Fat cows: 110 on offer, sharp trade.
Ringsend farmer, 800k Belgian Blue £3040 (380), 780k £2660 (341); Finvoy farmer, 570k Limousin £2100 (368), 540k £1780 (330), 650k Belgian Blue £2130 (328); Toomebridge farmer, 500k Aberdeen Angus £1780 (356); Dungiven farmer, 890k Limousin £3120 (351), 810k Simmental £2790 (344); Randalstown farmer, 680k Simmental £2360 (347); Coleraine farmer, 680k Aberdeen Angus £2340 (344), 690k Hereford £2370 (344), 700k £2370 (339), 690k £2330 (338), 780k £2610 (335); Kilrea farmer, 530k Friesian £1800 (340), 550k £1800 (327); Garvagh farmer, 590k Belgian Blue £2000 (339); Coleraine farmer, 870k Aberdeen Angus £2940 (338); Garvagh farmer, 810k Aberdeen Angus £2730 (337); Macosquin farmer, 960k Aberdeen Angus £3220 (335); Garvagh farmer, 650k Limousin £2170 (334), 670k £2180 (325); Portglenone farmer, 700k Charolais £2310 (330), 810k £2640 (326) and Aghadowey farmer, 500k Belgian Blue £1600 (320).
Friesian cows to £2240.
Suckler section
All types of suckler stock required.
Heifers
Finvoy farmer, 410k Belgian Blue £1890 (461), 390k £1600 (410), 360k £1470 (408), 380k Aberdeen Angus £1480 (390); Portglenone farmer, 450k Simmental £1960 (436); Ballymoney farmer, 480k Limousin £2080 (433); Killaloo farmer, 480k Simmental £2050 (427), 450k £1910 (424), 450k £1870 (416); Kilraughts farmer, 450k Aberdeen Angus £1910 (424), 470k £1970 (419), 490k £2000 (408), 510k £1990 (390), 560k £2180 (389), 550k £2140 (389), 570k £2200 (386), 520k £1990 (383); Maghera farmer, 470k Charolais £1980 (421); Ballycastle farmer, 550k Charolais £2220 (404), 520k Limousin £2080 (400); Swatragh farmer, 500k Aberdeen Angus £2000 (400), 480k £1860 (388), 480k Hereford £1700 (386), 530k Aberdeen Angus £2030 (383); Coleraine farmer, 540k Charolais £2140 (396); Greysteel farmer, 500k Belgian Blue £1980 (396), 520k £1990 (383) and Garvagh farmer, 550k Charolais £2130 (387).
Steers
Rasharkin farmer, 400k Aberdeen Angus £1760 (440), 370k £1550 (419), 350k £1460 (417), 410k £1690 (412), 420k £1680 (400); Dervock farmer, 290k Belgian Blue £1270 (438); Swatragh farmer, 440k Aberdeen Angus £1860 (423), 550k Limousin £2240 (407), 500k Aberdeen Angus £1970 (394), 460k £1790 (389), 530k £2040 (385); Limavady farmer, 700k Charolais £2840 (406), 670k £2690 (402), 760k Limousin £2900 (382); Portglenone farmer, 560k Charolais £2260 (404), 650k £2600 (400), 550k £2200 (400), 540k Limousin £2150 (398); Ballintoy farmer, 340k Aberdeen Angus £1360 (400), 360k £1390 (386), 430k Shorthorn £1650 (384); Rasharkin farmer, 500k Belgian Blue £1970 (394) and Ringsend farmer, 440k Belgian Blue £1690 (384).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.