Fat cows and bulls selling to £3300 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Claudy farmer, Aberdeen Angus £1280, £1180, Belgian Blue £980, Aberdeen Angus £870, Belgian Blue £820; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £1100, £990, Belgian Blue £930, Aberdeen Angus £890, Friesian £630; Dunloy farmer, Shorthorn beef £1050, Limousin £920, Shorthorn beef £880; Loughgiel farmer, Hereford £990, £850, Aberdeen Angus £850; Macosquin farmer, Charolais £960, £840, £800, £780, Aberdeen Angus £660, £640; Maghera farmer, Belgian Blue £950, Hereford £880, Belgian Blue £770; Loughgiel farmer, Charolais £860, Aberdeen Angus £715, £620; Knockloughrim farmer, Simmental £850, £690, £630; Larne farmer, Charolais £840; Antrim farmer, Limousin £830, £770; Portglenone farmer, Hereford £810, Aberdeen Angus £650; Limavady farmer, Belgian Blue £800; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £800, £760; Ballymoney farmer, Belgian Blue £790, £780, £700, Aberdeen Angus £690, Belgian Blue £650; Toomebridge farmer, Hereford £780; Ballyronan farmer, Aberdeen Angus £775; Ballymoney farmer, Belgian Blue £760, £620; Portrush farmer, Aberdeen Angus £735, Belgian Blue £730, £670, Aberdeen Angus £645, £630; Aghadowey farmer, Belgian Blue £730; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £725; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £710; Ballymoney farmer, Belgian Blue £700, £680; Dungiven farmer, Hereford £660; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £660; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £660, £630; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £630 and Ballymoney farmer, Hereford £620, £600.
Heifer calves
Maghera farmer, Belgian Blue £1370, Aberdeen Angus £960, £860, Hereford £810, Aberdeen Angus £750; Upperlands farmer, Limousin £1300, £1180; Garvagh farmer, Charolais £1190, £1090; Greysteel farmer, Aberdeen Angus £1170, Limousin £970; Dunloy farmer, Belgian Blue £1090, Holstein £920; Dunloy farmer, Shorthorn beef £1060, £700; Newtownards farmer, Belgian Blue £1040, Aberdeen Angus £890, £880, £860, £830, £810, £770, Belgian Blue £720, Aberdeen Angus £690; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £1010, £1000, £760; Maghera farmer, Belgian Blue £960, Hereford £880; Claudy farmer, Belgian Blue £950, Aberdeen Angus £890; Ballymena farmer, Hereford £860, £820, £795; Rasharkin farmer, Limousin £835; Cookstown farmer, Holstein £810; Ballymoney farmer, Belgian Blue £800, £620; Loughgiel farmer, Hereford £800; Tobermore farmer, Hereford £780, Aberdeen Angus £690; Magherafelt farmer, Hereford £770, Aberdeen Angus £690; Ballymoney farmer, Hereford £750, £600; Portrush farmer, Belgian Blue £730, Aberdeen Angus £620, Belgian Blue £610; Knockloughrim farmer, Hereford £720; Larne farmer, Belgian Blue £700; Limavady farmer, Belgian Blue £700; Aghadowey farmer, Belgian Blue £690, £680, £600; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £650, Hereford £600; Antrim farmer, Limousin £610; Loughgiel farmer, Aberdeen Angus £605 and Macosquin farmer, Charolais £600.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £590.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (80)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1960 and 6.07 ppk.
A good entry of 900 sheep on Monday 20th October at Kilrea Mart met with a steady trade for lambs with ewes on fire.
Lambs sold to top of £142 and to top of 685 pence per kg.
Ewes reached a top of £192.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Portglenone farmer, 17k £116.50 (685); Kilrea farmer, 19k £125 (658); Kilrea farmer, 18k £115 (639); Portglenone farmer, 19k £120 (632); Claudy farmer, 19.5k £122.50 (628); Ballymena farmer, 19k £117.50 (618); Claudy farmer 19.5k £116 (595); Draperstown farmer, 21k £124 (591); Limavady farmer, 22k £129.50 (589); Aghadowey farmer, 23k £135 (587); Coleraine farmer, 23k £134.50 (585); Ballymena farmer, 21.5k £125.50 (584); Kilrea farmer, 21.5k £125.50 (584); Rasharkin farmer, 22k £127 (577) and Armoy farmer, 22k £127 (577).
Kilrea Mart dairy sale report: A good entry of 76 dairy stock on Tuesday 21st October met a sharp trade.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Coleraine farmer, calved heifers and cows to £3740, £3660, £3480, £3420, £3280, £3180, £3020; Coleraine farmer, calved heifers and cows to £3360, £3350, 3000, £2880; Macosquin farmer, calved cows to £2920, £2800, £2440; Ballyclare farmer, calved cow to £2580; Magherafelt farmer, calved heifer to £2440; Antrim farmer, in-calf heifers to £2100, £2000, £1980, £1940; Magherafelt farmer, bulling heifers to £1590, £1550 and Co Down farmer, yearling heifers to £980.
A super entry of 350 fat cows, sucklers and store cattle at Kilrea Mart on Wednesday 22nd October met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2800 and heifers to £2300.
Fat cows and bulls to £3300.
Fat cows: 110 on offer, sharp trade.
Ballymoney farmer, 470k Limousin £2020 (430), 440k £1800 (409), 530k £2040 (385), 530k Fleckvieh £1840 (347), 560k £1940 (346); Coleraine farmer, 560k Limousin £2250 (402), 610k £2260 (371); Dungiven farmer, 630k Limousin £2380 (378), 750k £2560 (341), 750k £2510 (335); Bellaghy farmer, 450k Limousin £1680 (373), 500k Montbeliarde £1680 (336), 480k Belgian Blue £1580 (329); Ballymoney farmer, 650k Simmental £2350 (362); Toomebridge farmer, 510k Aberdeen Angus £1830 (359); Dunnamanagh farmer, 690k Charolais £2470 (358); Glarryford farmer, 640k Limousin £2250 (352); Portglenone farmer, 400k Aberdeen Angus £1400 (350); Kilrea farmer, 600k Limousin £2080 (347); Bellaghy farmer, 810k Hereford £2770 (342); Bellarena farmer, 650k Belgian Blue £2220 (342); Coleraine farmer, 630k Simmental £2130 (338); Garvagh farmer, 670k Friesian £2200 (328); Randalstown farmer, 660k Belgian Blue £2140 (324); Moneymore farmer, 520k Belgian Blue £1680 (323), 610k Aberdeen Angus £1950 (320) and Dunloy farmer, 710k Aberdeen Angus £2290 (323).
Friesian cows to £2200.
Suckler section
Portglenone farmer, Belgian Blue cow with Limousin bull calf at foot to £2640.
All types of suckler stock required.
Heifers
Maghera farmer, 440k Limousin £2080 (473), 430k £1870 (435); Londonderry farmer, 440k Limousin £2010 (457), 400k £1650 (413); Moneymore farmer, 370k Simmental £1670 (451), 420k Simmental £1580 (376); Garvagh farmer, 410k Charolais £1820 (444), 490k £1850 (378), 450k £1690 (376); Swatragh farmer, 420k Charolais £1850 (441), 400k Aberdeen Angus £1690 (423), 450k £1790 (398), 390k Limousin £1550 (397), 430k Aberdeen Angus £1640 (381), 530k £2020 (381), 430k £1580 (367); Finvoy farmer, 360k Belgian Blue £1580 (439), 370k £1600 (432), 370k £1560 (422), 420k Charolais £1640 (391), 450k £1640 (364); Ballymena farmer, 450k Aberdeen Angus £1960 (436), 510k £2140 (420), 450k £1880 (418), 490k £2000 (408); Randalstown farmer, 470k Charolais £2030 (432), 500k £2060 (412); Bushmills farmer, 350k Limousin £1480 (423), 360k £1510 (419), 430k Belgian Blue £1780 (414), 380k Limousin £1560 (411), 360k Hereford £1470 (408), 380k £1550 (408), 380k Limousin £1520 (400), 390k Hereford £1500 (385), 380k £1460 (384), 410k £1570 (383), 410k £1500 (366), 320k Limousin £1160 (363); Rasharkin farmer, 440k Limousin £1810 (411), 370k £1510 (408), 430k £1750 (407); Cullybackey farmer, 480k Limousin £1940 (404), 550k Charolais £2210 (402), 570k £2270 (398), 530k £2070 (391), 510k £1940 (380), 600k £2160 (360); Garvagh farmer, 510k Belgian Blue £2040 (400), 500k Aberdeen Angus £1760 (352); Aghadowey farmer, 490k Belgian Blue £1920 (392); Newbuildings farmer, 360k Aberdeen Angus £1380 (383), 350k £1310 (374), 310k £1110 (358); Dungiven farmer, 600k Limousin £2260 (377); Limavady farmer, 530k Belgian Blue £2000 (377), 580k Aberdeen Angus £2150 (371); Dervock farmer, 440k Belgian Blue £1640 (373), 410k £1530 (373), 460k Aberdeen Angus £1630 (354); Randalstown farmer, 530k Belgian Blue £1970 (372), 440k Hereford £1630 (371), 440k £1600 (364), 450k £1640 (364), 270k £970 (359), 490k £1740 (355); Macosquin farmer, 510k Aberdeen Angus £1890 (371), 420k £1480 (352); Crumlin farmer, 270k Limousin £1000 (370), 370k £1340 (362), 280k £1000 (357); Londonderry farmer, 290k Aberdeen Angus £1060 (366); Kilrea farmer, 490k Limousin £1790 (365) and Portglenone farmer, 420k Belgian Blue £1480 (352).
Steers
Swatragh farmer, 340k Hereford £1610 (474), 440k Aberdeen Angus £1900 (432), 360k £1460 (406), 480k Limousin £1860 (388), 450k £1730 (384), 490k Hereford £1810 (369); Garvagh farmer, 460k Limousin £2090 (454), 430k £1860 (433), 500k £2100 (420), 530k £2190 (413), 600k £2400 (400); Castledawson farmer, 430k Limousin £1940 (451), 420k Belgian Blue £1840 (438), 340k £1470 (432), 330k £1400 (424); Claudy farmer, 440k Limousin £1920 (436), 430k Simmental £1760 (409), 370k Limousin £1460 (395), 450k Simmental £1670 (371), 510k £1870 (367), 540k £1980 (367); Londonderry farmer, 300k Aberdeen Angus £1290 (430); Portglenone farmer, 450k Belgian Blue £1840 (409), 440k £1640 (373); Ringsend farmer, 510k Limousin £2070 (406), 520k £2050 (394); Kilrea farmer, 570k Simmental £2310 (405), 520k £1950 (375); Randalstown farmer, 270k Hereford £1090 (404), 360k £1410 (392), 310k £1210 (390); Ballymoney farmer, 610k Limousin £2400 (393), 580k Aberdeen Angus £2140 (369), 560k Limousin £2050 (366); Magherafelt farmer, 700k Limousin £2750 (393), 730k Charolais £2800 (384); Ballycastle farmer, 550k Charolais £2130 (387), 610k Limousin £2290 (375), 540k £2000 (370); Ballycastle farmer, 460k Limousin £1780 (387); Dervock farmer, 490k Belgian Blue £1860 (380); Garvagh farmer, 640k Aberdeen Angus £2340 (366), 620k £2260 (365) and Cullybackey farmer, 530k Belgian Blue £1910 (360).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.