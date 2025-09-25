Fat cows and bulls selling to £3490 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Claudy farmer, Charolais £1700, Limousin £1490, Charolais £1320; Ballycastle farmer, Charolais £1340; Ringsend farmer, Aberdeen Angus £1250; Rasharkin farmer, Simmental £1200, £1060, £1010, £960, £890, £880, Charolais £750, Simmental £745, £700; Eglinton farmer, Charolais £1190; Clough farmer, Aberdeen Angus £1180, £1120, Belgian Blue £1060, Aberdeen Angus £890, £790, Fleckvieh £740; Limavady farmer, Charolais £1160, £1020; Magherafelt farmer, Simmental £1160; Knockloughrim farmer, Aberdeen Angus £1150; Limavady farmer, Hereford £1130, Aberdeen Angus £910, Fleckvieh £790, £740; Bellaghy farmer, Aberdeen Angus £1080, £1070, Hereford £880, Aberdeen Angus £800; Fermanagh farmer, Aberdeen Angus £1080; Portglenone farmer, Hereford £1070, £990, £920; Armoy farmer, Aberdeen Angus £1000, £910, £660; Randalstown farmer, Belgian Blue £1000; Tempo farmer, Belgian Blue £980, Aberdeen Angus £825, £810, £700; Upperlands farmer, Belgian Blue £980; Armoy farmer, Aberdeen Angus £950, £890; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £940, £870; Culnady farmer, Simmental £930; Claudy farmer, Shorthorn £900; Greyabbey farmer, Hereford £890; Maghera farmer, Aberdeen Angus £880; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £875, £760; Larne farmer, Belgian Blue £850, Hereford £710; Ballycastle farmer, Charolais £810; Lurgan farmer, Aberdeen Angus £810; Moneymore farmer, Swedish Red £810, £780; Magherafelt farmer, Limousin £800, £750, Hereford £610; Stranocum farmer, Belgian Blue £760, £720; Limavady farmer, Aberdeen Angus £750; Magherafelt farmer, Limousin £750; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £750, £700, £660; Dungiven farmer, Hereford £730, Aberdeen Angus £720, Hereford £700; Ahoghill farmer, Hereford £720, Aberdeen Angus £700; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £710, £695, £670; Dervock farmer, Belgian Blue £700, Aberdeen Angus £650; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £690; Finvoy farmer, Aberdeen Angus £680; Magherafelt farmer, Belgian Blue £690, £660; Portglenone farmer, Belgian Blue £690, Aberdeen Angus £660, £620, £590, £580; Cullybackey farmer, Stabiliser £680; Antrim farmer, Charolais £670, Aberdeen Angus £600; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £660; Castledawson farmer, Limousin £650, £640; Magherafelt farmer, Holstein £640; Cloughmills farmer, Friesian £630; Articlave farmer, Holstein £600 and Ballymoney farmer, Fleckvieh £600.
Heifer calves
Ballymena farmer, Limousin £1570; Claudy farmer, Charolais £1520; Articlave farmer, Shorthorn beef £1390; Shorthorn beef £950; Claudy farmer, Limousin £1300, Charolais £1290, £1180; Eglinton farmer, Limousin £1280, Charolais £1240, Limousin £1180, Charolais £1090, Limousin £1050, Aberdeen Angus £710; Ringsend farmer, Shorthorn beef £1240, Aberdeen Angus £1140, Shorthorn beef £1050, Shorthorn beef £990; Maghera farmer, Belted Galloway £1170; Ballycastle farmer, Charolais £1090; Portglenone farmer Aberdeen Angus £1080, Aberdeen Angus £1000; Coleraine farmer, Friesian £1070, Friesian £990, Friesian £910, Friesian £880; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £1070; Upperlands farmer, Simmental £1070; Magherafelt farmer, Simmental £1040, £1030, £1020, £950, £940, £825; Portglenone farmer, Hereford £1020, £875, £860, £850, £805; Clough farmer, Aberdeen Angus £1000, £970; Moneymore farmer, Belgian Blue £970, £650; Armoy farmer, Aberdeen Angus £970, £870; Ballymoney farmer, Simmental £970, £930, £880, £800, £790 £750, Hereford £730, Simmental £660, £630; Ballymena farmer, Simmental £935; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £890; Upperlands farmer, Belgian Blue £820; Tobermore farmer, Hereford £790, £670; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £790; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £780; Magherafelt farmer, Limousin £780, Belgian Blue £610, Hereford £610; Antrim farmer, Hereford £750, Aberdeen Angus £730, Limousin £620, Aberdeen Angus £610; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £740; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £740; Antrim farmer, Aberdeen Angus £715; Articlave farmer, Aberdeen Angus £710; Ballymoney farmer, Belgian Blue £660, Friesian £610; Magherafelt farmer, Belgian Blue £610 and Maghera farmer, Aberdeen Angus £610.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £590.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (200)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £2050 and 6.23 ppk.
A super entry of 1400 sheep on Monday 22nd September met a sharper trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £190 and to top of 731 pence per kg.
Ewes were a great trade, reaching a top of £230.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Macosquin farmer, 26k £190 (731); Claudy farmer, 18k £125 (694); Cookstown farmer, 20k £138 (690); Dungiven farmer, 19k £128 (674); Greysteel farmer, 17.5k £117 (669); Cullybackey farmer, 20k £133 (665); Macosquin farmer, 18k £117.50 (653); Ballymena farmer, 22.5k £146 (649); Macosquin farmer, 19k £122 (642); Dungiven farmer, 20k £127.50 (638); Magherafelt farmer, 21.5k £137 (637); Kilrea farmer, 22k £140 (636); Bushmills farmer, 21k £133.50 (636); Cullybackey farmer, 20k £126.50 (633); Cookstown farmer, £19.5k (631); Eglinton farmer, 20.5k £129 (629); Kilrea farmer, 20k £125 (625); Macosquin farmer, 17.5k £108.50 (620); Cookstown farmer, 22k £136 (618); Limavady farmer, 24k £148 (617); Articlave farmer, 20k £123 (615); Coleraine farmer, 21k £129 (614); Coleraine farmer, 22.5k £138 (613); Cookstown farmer, 22.5k £137.50 (611); Cookstown farmer, 22k £134 (609); Toomebridge farmer, 22.5k £137 (609); Ballymena farmer, 21.5k £130.50 (607); Tobermore farmer, 21.5k £130 (605); Garvagh farmer, 21.5k £130 (605); Claudy farmer, 23.5k £142 (604); Maghera farmer, 22k £132 (600); Limavady farmer, 27.5k £165 (600); Kilrea farmer, 23k £138 (600); Aghadowey farmer, 21k £126 (600); Upperlands farmer, 20k £120 (600); Limavady farmer, 25k £149 (596); Ballymena farmer, 23.5k £140 (596); Kilrea farmer, 22.5k £134 (596); Cookstown farmer, 22.5k £134 (596) and Coleraine farmer, 22k £131 (596).
A super entry of 400 fat cow, suckler and store cattle on Wednesday 24th September at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2770, heifers to £2870, fat cows and bulls to £3490.
Fat cows: 80 on offer, sharp trade.
Cookstown farmer, 640k Charolais £2460 (384), 660k Aberdeen Angus £2450 (371), 680k Charolais £2500 (368); Antrim farmer, 680k Simmental £2440 (359); Portglenone farmer, 640k Limousin £2290 (358); Coleraine farmer, 710k Limousin £2470 (348), 740k £2550 (345), 850k £2770 (326); Coleraine farmer, 700k Aberdeen Angus £2430 (347), 740k Hereford £2560 (346), 830k Aberdeen Angus £2840 (342), 720k £2460 (342), 790k £2620 (332); Magherafelt farmer, 970k Limousin £3320 (342); Claudy farmer, 650k Aberdeen Angus £2190 (337) and Kilraughts farmer, 1070k Aberdeen Angus £3490 (326).
Friesian cows to £2130.
Suckler section
Bellaghy farmer, Belgian Blue cow with Stabiliser bull calf at foot to £3920; Ballymoney farmer, Hereford cow with Limousin bull calf at foot to £2740, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £2720, Hereford cow with Limousin heifer calf at foot to £2600, Aberdeen Angus cow with Limousin heifer calf at foot to £2580; Ballintoy farmer, Limousin cow with Shorthorn bull calf at foot to £2620 and Mosside farmer, Hereford bull to £3480.
All types of suckler stock required.
Heifers
Aghadowey farmer, 380k Limousin £1920 (505), 320k £1510 (472), 440k £1530 (464); Ballymoney farmer, 410k Limousin £2050 (500), 500k £2200 (440), 450k £1960 (436), 490k £2100 (429), 460k £1960 (426); Limavady farmer, 400k Limousin £1980 (495), 380k £1680 (442), 340k £1470 (432), 400k £1700 (425); Dunloy farmer, 590k Charolais £2870 (486), 540k £2450 (454), 570k £2540 (446), 550k £2440 (444), 560k £2480 (443), 500k £2200 (440), 620k £2690 (434), 580k £2500 (431), 520k £2220 (427), 510k £2160 (424), 520k £2200 (423), 580k £2450 (422), 540k £2200 (407), 490k £1920 (392); Coleraine farmer, 370k Charolais £1700 (460), 330k £1510 (458), 230k Limousin £1050 (457), 310k Simmental £1350 (436), 370k Charolais £1610 (435), 450k Belgian Blue £1900 (422), 350k Limousin £1470 (420), 330k £1370 (415), 350k Simmental £1330 (380); Broughshane farmer, 320k Belgian Blue £1460 (456), 330k £1480 (449), 330k £1480 (448), 350k £1520 (434), 340k £1410 (415), 400k £1550 (388); Randalstown farmer, 380k Charolais £1720 (453), 450k Limousin £1720 (382); Aghadowey farmer, 600k Limousin £2560 (427), 590k £2500 (424); Kilrea farmer, 610k Limousin £2600 (426); Rasharkin farmer, 380k Simmental £1610 (424); Claudy farmer, 460k Charolais £1900 (413); Garvagh farmer, 390k Aberdeen Angus £1610 (413), 480k £1850 (385); Aghadowey farmer, 650k Charolais £2650 (408); Ballymoney farmer, 540k Limousin £2200 (407), 630k £2520 (400); Ballymoney farmer, 450k Limousin £1820 (404), 510k Limousin £1940 (380); Macosquin farmer, 470k Aberdeen Angus £1890 (402), 420k £1600 (381), 490k £1850 (378), 510k £1920 (377), 500k Charolais £1880 (376), 430k Simmental £1600 (372), 470k Aberdeen Angus £1750 (372), 430k £1590 (370); Ballintoy farmer, 300k Aberdeen Angus £1190 (397); Garvagh farmer, 610k Limousin £2400 (393), 620k Simmental £2420 (390); Coleraine farmer, 520k Limousin £2040 (392), 580k £2230 (385); Dunloy farmer, 470k Aberdeen Angus £1840 (392), 440k £1700 (386), 540k £2080 (385), 430k £1640 (381), 450k £1710 (380); Magherafelt farmer, 500k Simmental £1960 (392), 520k £1940 (373); Cullybackey farmer, 510k Aberdeen Angus £1980 (388), 490k Belgian Blue £1840 (376); Portglenone farmer, 340k Aberdeen Angus £1310 (385), 340k Limousin £1280 (377) and Moneymore farmer, 440k Aberdeen Angus £1650 (375).
Steers
Coleraine farmer, 320k Charolais £1650 (516), 320k £1490 (466); Cookstown farmer, 370k Charolais £1900 (514), 400k £1970 (493), 380k £1810 (476), 460k £2030 (441); Coleraine farmer, 560k Charolais £2770 (495), 450k £2180 (484), 500k £2320 (464), 510k £2350 (461), 540k £2440 (452), 540k £2430 (450); Toome farmer, 380k Limousin £1870 (492), 450k £2090 (464), 500k £2320 (464), 440k £2000 (454), 470k £2040 (434); Coleraine farmer, 400k Limousin £1950 (488), 410k £1850 (451); Rasharkin farmer, 420k Simmental £1890 (450), 480k £2010 (419); Coleraine farmer, 420k Limousin £1850 (441); Portglenone farmer, 460k Limousin £2000 (435), 480k £2080 (433); Kilrea farmer, 540k Limousin £2300 (426); Garvagh farmer, 400k Aberdeen Angus £1800 (419), 530k £2150 (406); Cookstown farmer, 480k Charolais £2000 (417); Coleraine farmer, 570k Limousin £2370 (416), 590k £2410 (409); Limavady farmer, 580k Blonde d'Aquitaine £2400 (414), 660k £2700 (409), 670k £2700 (403), 570k £2280 (400) and Magherafelt farmer 480k Simmental £1940 (404).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.