Firm trade for sheep at Gortin Mart, breeders to £188 and fat ewes to £170
Lambs
G McAdoo £128/37kg W McElmurry £122/24.5kg R Hemphill £120/23.5kg J Colhoun £120/24kg E Boyd £119/23kg D Kerr £118/23kg £108.50/21.5kg J McHugh £117.5/22.5kg P McCallan £117.50/23kg L Moore £117.50/23.5kg A Speer £117.50/23kg £116/23kg R McAdoo £117/23kg £116/24kg G McAdoo £116.50/24kg P O'Kane £116/23.50kg J mcKernan £115.50/22kg R Boyd £115/22.5kg C McAweaney £114.50/22.5kg P McCullagh £114/22kg K Pinkerton £113.50/22kg R Scott £113/22kg P Kelly £113/22kg J Bradley £112.50/22kg E Kelly £112/22kg W Lee £112/22kg D Devine £110/22kg and V Keenan £110/22kg.
Fat ewes
W Moore £170 J Bradley £164 K Gallagher £164 £134 £130 £120 I Crilly £158 G Quinn £146 A Duncan £144 S Kerlin £138 C McAweaney £136 J Daly £134 E Kelly £120 K Young £120 R Daly £110 and A Duncan £108.
Breeders
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A McGale £188 £172 A Ferguson £163 £162 £160 J McGale £158 £150 and P McCullagh £148 £142 £136.