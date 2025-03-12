Good show of sheep at Saintfield Mart, fat ewes selling to £255
Fat hoggets sold to £182.
Fat ewes sold to £255.
Leading prices
Hoggets - Moira Texels 38kgs £182, Millisle Texels 32kgs £164, 25kgs £150, Lisburn Texels 32kgs £161, Downpatrick Texels 28kgs £161, Downpatrick Suffolks 27kgs £159, Castlewellan Texels 33kgs £158, Downpatrick Charollais 28kgs £158, Downpatrick 27kgs £157, Ballynahinch Texels 26kgs £157, Downpatrick Texels 27.5kgs, Comber Suffolks and Texels 32kgs £155, Downpatrick Texels 24kgs £154, Downpatrick Charollais 23kgs £151, Dromore Crossbreds 26.5kgs £150, 27.5kgs £150. Dromore Texels 22kgs £147, Newtownards Texels 22kgs £142, 21.5kgs £136.50, Downpatrick Suffolks 21kgs £134 and Downpatrick Texels 20.5kgs £133.50.
Fat ewes - Downpatrick Texels £255, Comber Texels £220, Moira Charollais £216, Castlewellan Texels £214, Newtownards Suffolks £210, Lisburn Charollais £206, Lisburn Texels £200, Lisburn Texels £195 and Comber Suffolks £175, Crossbreds £163.
Wednesday’s cattle sale at Saintfield Mart sold to yet again another flying trade for all stock.
Fat cattle: Sold to a top of £2701 for a 730kg Limousin bull, £370 per 100kg.
Cows sold to £2248 for a 770kg Limousin, £293 per 100kg.
Leading prices: Comber producer Limousin bull 730kg £370 £2701, Saintfield Limousin cow 770kg £292 £2248, Crumlin Fleckvieh bull 890kg £232 £2065, Ballynahinch Aberdeen Angus cow 770kg £266 £2048, Saintfield Holstein heifer 660kg £308 £2032, Ballynahinch Limousin cows 760kg £264 £2006, 750kg £250 £1875, Ballynahinch Holstein bull 720kg £276 £1987, Kircubbin Belgian Blue cow 530kg £358 £1897, Limousin cows 670kg £270 £1809, 530kg £338 £1791, Downpatrick Holstein cows 690kg £242 £1669, 590kg £275 £1622, Lisburn Fleckvieh cow 720kg £206 £1483, 650kg £226 £1469, Ballyhalbert Friesian cows 520kg £273 £1414, 540kg £228 £1231 and Carryduff Friesian cows 640kg £208 £1331, 600kg £206 £1236.
Bullocks: Sold to £2600 for a 770kg Charolais (338ppk).
Lighter sorts sold to £1820 for a 460kg Charolais (396ppk).
Leading prices: Downpatrick producer Charolais 770kg £2600, Aberdeen Angus 700kg £2420, 740kg £2400, 730kg £2380, Comber Simmentals 680kg £2300, 640kg £2270, 600kg £2180, 600kg £2120, Dromara Belgian Blues 610kg £2000, 520kg £1780, 460kg £1770, 510kg £1750, 460kg £1700 and Craigavon Charolais 460kg £1820, 440kg £1770, 460kg £1750, 440kg £1730, 450kg £1700.
Heifers: Sold to £2460 for a 680kg Aberdeen Angus (360ppk).
Lighter sorts from the same pen sold to £2020 for a 470kg Aberdeen Angus (430ppk).
Leading prices: Saintfield producer Aberdeen Angus 680kg £2460, 660kg £2360, 600kg £2100, 470kg £2020, 490kg £2020, 530kg £1960, 540kg £1960, 470kg £1880.
Suckled calves: Sold to £1780 for a 380kg Charolais bullock calf (469ppk).
Leading prices: Hillsborough producer Charolais bullocks 380kg £1780, 400kg £1740, 380kg £1710, 340kg £1670, Charolais heifer 350kg £1470, Saintfield Limousin bullocks 380kg £1670, 350kg £1660, Charolais heifer 360kg £1510, Limousin heifers 360kg £1480, 370kg £1470, 340kg £1420, 310kg £1370, Bangor Aberdeen Angus bulls 400kg £1650, 400kg £1600, 400kg £1460, Ballynahinch Limousin bulls 400kg £1600, 350kg £1500 and Downpatrick Limousin bulls 350kg £1500, 350kg £1450, 330kg £1440.