Horse Week: Portmore Equestrian hosts Spring Championships
Results, Friday, May 2
1.20m Including 6 year olds £100 prize fund: 1. Paula Mcmaster's Ludovick (Alex McMaster); 2. Lawrence Patterson's Cornet's Fox Z (Gillian Beale King); 3. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings); 4. Paula McLaughlin's The Story (Sean Foley); 5. Dermott Lennon's Its Me (Sean Foley); 6. Joanne Sloan Allen's WKD Comme Je Peut (Sam El Dahan). 1.30m Including 7 year olds £100 prize fund: 1. Joanne Sloan Allen's Wkd Toronto (Sam El Dahan); 2. Francis Donnelly's Tolan Felicity (Eve Donnelly); 3. Jean Finney's Absolutely Kingmar Z (Alex Finney); 4. Jean Finney's MHS Style (Alex Finney); 5. Richard J W Smyth's Mulvin Ganesh Melanie (Jonathan Smyth); 6. Noletta Smyth & Roy Craig's Mr Kannan Ball (Jonathan Smyth). 1.10m. Including 5 yr olds prize fund £100: 1. Joanne Sloan Allen's WKD Valencia. (Arielle Allen); 2. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings); 3. Paula McLaughlin's Star La Tuliere (Katie McLaughlin); 4. Rebecca Mooney's Galwaybay Jack (Rebecca Mooney); 5. Peter Smyth's Erville Cobra (Alison Irwin); 6. Victoria Loane's Lucardo (Victoria Loane). 90cm: Divided between Victoria Loane's Amaretto T (Oliver Holden), Sharon Kelly-Murphy's Annaghmore Dunkirk (Olivia Roulston), Annette Megahey's Bachelor Beau (Jonny Mulligan), Harold Megahey's Chopalido VA (Jonny Mulligan), Harold Megahey's Clover kcx (Jonny Mulligan), Rachelle Harding's Crossmaglen Bandit (Alexandra McKenna-Roy), Jacqui Avery's Kaamen (Charlotte Harding), Noel McKee's Keeford Incognito (Noel McKee), Malcolm Keys's Killadeas Dancing on Air (Rachel Mc Kimmon), Fiona Cooper's LMK Annie (Fiona Cooper), Victoria Teuton's painted cavalier (Daniel O'Sullivan), Anthea Moffett's Pumba S (Anthea Moffett), Liam Mckee's Ufano Prinseveld Dsc (John Higgins), Peter Smyth's Urbalreagh Ultimatum (Alison Irwin), Gill McAreavey's Wells Star Quality (Gill McAreavey). 1m: Divided between Jillie Houston's Cas Wientjes (Jillie Houston), Harold Megahey's Chopalido VA (Jonny Mulligan), Harold Megahey's Clover kcx (Jonny Mulligan), Victoria McKee's cruise Flamenco (Ruth Baird), Philip Gaw's Derryboye (Philip Gaw), Newberry E Wilson's Glendun (IHR) (Darren Irwin), Angela Waras's Hallsmill Bon Vivant (Angela Waras), Malcolm Keys's Killadeas Dancing on Air (Rachel Mc Kimmon), Nicholas Bothwell's Lucky Echonix (Nicholas Bothwell), Noletta smyth's Mulvin Make Me A Winner (Jonathan Smyth), Kirsten Farr's ON FIRE HDH (Kirsten Farr), Darren Irwin's The Bride To Be (Darren Irwin), Eimear Rogers's Wee Tilly Clover (IHR) (Angela Waras).
Results, Saturday, May 3
90cm: Divided between Rachel Chapman's Battlehill PepperLu (Rachel Chapman), Gabrielle Kirk's Drumkee Bay Boy (Gabrielle Kirk), Emma Ewing's Emmford Ella (Emma Ewing), Ruth Pearson's EX Dolce Vita III 2016 (GB) (Maria Pearson), Teaghán Eamonn Burns's Gee Que (Geraldine Ferran), Tara O'Neill's Haileys First Lady (Tara O'Neill), Heather Bagchus's Hello Archie (Ava Bagchus), Lucy Maher's Star of Camelot (Lucy Maher), Fiona Thompson's Sweet Illusion (Fiona Thompson). 1m Included highest place A Amateur prize: 1. David Heaney's Quality Quick Star (Grace McGarry); 2. Lorraine Lyttle's Coolas (Lorraine Lyttle); 3. Una Mcsorley's Kilmainham Roan (Una Mcsorley); 4. Rebecca Sim's Queen of Carrickadawson (Rebecca Sim); 5. Elle Moore's Reagan (Elle Moore); 6. Karen Greer's Mallard Spark (Karen Greer). 1.20m Including Highest placed young rider prize 1. Jack, Tom and Robert Jones's Carrick Quidams Flake (Louis Mellier); 2. Pamela Posnett's Maxim Van Overis Z (Suzanne Posnett); 3. Conor Drain's Covehill Ellie May (Catherine Drain); 4. Allison Mercer's Corraghoe Natural Ability (Ellie Humphries); 5. Christopher Brown's Magherard Cornets Shadow (Christopher Brown); 6. Elizabeth Eames's Martello Lolmar Isobel (Mark Eames). Bluegrass 1.25m Mini Grand Prix 1. Samantha Kirk's FSS Indigo (Samantha Kirk); 2. Shane Treanor's Trebra Lorenzo (Shannon Treanor); 3. Rachel Chapman's OS Pouilly Fusse (Rachel Chapman); 4. Conor Drain's Covehill Ellie May (Catherine Drain); 5. Suzanne Posnett's Lonestar (Suzanne Posnett); 6. Jean Finney's MHS Style (Alex Finney). 1.10m Including highest placed AA Amatuer 1. April Mccrea's Bob (GCSL) (April Mccrea); 2. Christine Mcknight's Tassagh Sky Doctor (Taylor McKnight); 3. Sarah Kinnear's Elf Queen (Sarah Kinnear); 4. Katie Orr's Just Querelle Van de Wagenheide (Katie Orr); 5. Caroline Gaston's Mhb Magnum Splendor (Caroline Gaston); 6. Mary Mcleigh's Dunnanew Sunset (Mary Mcleigh).
Results, Sunday, May 4 90cms - Two Phase: Divided between Victoria Loane's Amaretto T (Oliver Holden), Rachel Chapman's Battlehill PepperLu (Rachel Chapman), Laura Mackey's Bombinate HH Z (Laura Mackey), Rachelle Harding's Crossmaglen Bandit (Alexandra McKenna-Roy), Jacqueline Browne's Goldsmith Country Nora (Emily Browne), Wendy Anderson's Grey Goose 5Cl (Wendy Anderson), Jacqui Avery's Kaamen (Charlotte Harding), Carmel Conroy's Killarn PG (Carmel Conroy), Michael Press's R evros (Michael Press), Ellen Hughes Michelle Connelly's Rosco Special Boy (Lori Smith), Gill McAreavey's Wells Star Quality (Gill McAreavey). 1.20m Championship Sponsored by Lee Johnston Farrier: 1. Brian Mc Conville's BWE Vain Hero (Shane O'Reilly); 2. Jayne Clarke's Velvet Flare (Charlotte Harding); 3. Lisa Rosbotham's Lotus Van 'T Nachtegalehof (Lisa Rosbotham); 4. Norman Watt & Olivia Roulston's Lammy Ellisma (Olivia Roulston); 5. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings); 6. Amy Mccarroll's Luxsonic Beach (Olivia Roulston). 1.10m Championship: 1. Alana Lavery's Lucy Ludo (Alana Lavery); 2. April Mccrea's Bob (GCSL) (April Mccrea); 3. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings); 4. Caroline Gaston's Mhb Magnum Splendor (Caroline Gaston); 5. Lisa Rosbotham's Lotus Van 'T Nachtegalehof (Lisa Rosbotham); 6. Norman Watt & Olivia Roulston's Lammy Mars Star (Olivia Roulston). Bluegrass1.30m Grand Prix: 1. keonan stables ltd's Clovalent (Catherine Thornton); 2. Brian Mc Conville's Susan II (Shane O'Reilly); 3. Markus Buser's Kesha (Markus Buser); 4. Noletta Smyth & Roy Craig's Mr Kannan Ball (Jonathan Smyth); 5. Elizabeth Eames's lui lux well (Paddy Eames); 6. Sean Jordan's Sj Oblensky (Shane Treanor). 1m Championship: 1. David Heaney's Quality Quick Star (Grace McGarry); 2. Linda Courtney's DPS Dunkirk (James Courtney-Cadam); 3. Emmet Mc Court's Ringmackilroy Alannah (Lucy Telford); 4. Lorraine Lyttle's Coolas (Lorraine Lyttle); 5. Judy Murphy's Javas midnight star (Liam Mcgarry); 6. Courtney Sloan's Golden Korona (Courtney Sloan).